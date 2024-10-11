Смерть української журналістки Рощиної у полоні РФ: Прокуратура відкрила провадження про воєнний злочин і умисне вбивство
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом смерті української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Справу розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася Російською Федерацією.
У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.
Зникнення журналістки Вікторії Рощиної
У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Про смерть журналістки стало відомо 10 жовтня - про це повідомив її батько.
Згодом інформацію про смерть Рощиної підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
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