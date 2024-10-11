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Новини
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Смерть української журналістки Рощиної у полоні РФ: Прокуратура відкрила провадження про воєнний злочин і умисне вбивство

Правоохоронці почали розслідування після смерті української журналістки Вікторії Рощиної у полоні РФ

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом смерті української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Справу розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася Російською Федерацією.

У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

Зникнення журналістки Вікторії Рощиної

У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Про смерть журналістки стало відомо 10 жовтня - про це повідомив її батько. 

Згодом інформацію про смерть Рощиної підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених на Донеччині, - "Азов". ВІДЕО (доповнено)

Автор: 

полон (1578) смерть (6774) воєнні злочини (1870) Офіс Генпрокурора (3268) Рощина Вікторія (31)


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Якась жіночка поїхала на окуповану територію? Хто вона? Що вона там робила? Вона ж розуміла що довго там не пробуде
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11.10.2024 11:31 Відповісти
Ти ідіот?! Бійці теж йдуть на передову, розуміючи можливі наслідки, але йдуть. Кожен робить свою справу до якої покликаний, але тобі цього не зрозуміти, диванний вояка. Подивився на кілька твоїх дописів - типовий провокатор.
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11.10.2024 11:49 Відповісти
Царство Небесне Патріотці і Людині! Чергове підтвердження фашистської суті кацапні.
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11.10.2024 11:34 Відповісти
Наслідок діяльності зеленого морального деграданта ще попереду, як і оцінка його вчинків
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11.10.2024 11:34 Відповісти
у Золкіна таких воєнніх злочинців на 100 вироків. Може їх у відповідь трішки скоротити
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11.10.2024 11:55 Відповісти
Вся росія - як той храм Спаса на крові. Людської.
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11.10.2024 12:38 Відповісти
 
 