Смерть української журналістки Рощиної у полоні РФ: Прокуратура відкрила провадження про воєнний злочин і умисне вбивство

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом смерті української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Справу розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася Російською Федерацією.

У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російському полоні померла українська журналістка Рощина (оновлено)

Зазначається, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

Зникнення журналістки Вікторії Рощиної

У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Про смерть журналістки стало відомо 10 жовтня - про це повідомив її батько.

Згодом інформацію про смерть Рощиної підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених на Донеччині, - "Азов". ВІДЕО (доповнено)