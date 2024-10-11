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Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози Путіна: "НАТО сильний. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Союзники по НАТО не повинні боятись ядерного брязкання зброєю російського лідера Володимира Путіна, бо альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Рютте, щорічні ядерні навчання країн-членів НАТО, які розпочнуться наступного тижня, дають чіткий сигнал противникам, "що ми готові відповісти на будь-яку загрозу".

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"НАТО сильний. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику. У нас є все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку і захищеність НАТО і те, що ми можемо дати відсіч будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякає будь-хто поза межами НАТО, хто намагатиметься нам погрожувати. Тож це марна справа, краще б він (Путін – ред.) це припинив", - заявив Рютте.

Відповідаючи на питання, чи повинні союзники по НАТО прислухатися до брязкання російської зброї, Рютте відповів: "Ні, не повинні, і вони не прислухаються".

Він наголосив, що життєво важливо продовжувати підтримувати Україну зброєю, навчанням і фінансуванням, щоб Володимир Зеленський мав якомога сильнішу позицію для будь-яких майбутніх переговорів.

Відповідаючи на запитання, чи не ослаблює Україну те, що союзники, такі як Велика Британія і США, досі не надали дозволу Києву на використання своїх далекобійних озброєнь проти цілей на території Росії, зокрема на крилаті ракети Storm Shadow, глава НАТО сказав: "Я не впевнений, що це так".

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"Щоб бути абсолютно ясним, головне питання тут полягає в тому, щоб військова допомога продовжувала надходити в Україну, щоб ми нарощували також промислове виробництво в Україні, допомагали їм з цією масивною логістикою. Одна система озброєнь не змінить результат війни", - вважає генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (6509) путін володимир (24068) ядерна зброя (1165) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
+4
Если забить в гугл поиск "Сколько лет ******", появляется биография путина.
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11.10.2024 18:00
+4
Може і сильні, але перелякані.
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11.10.2024 18:01
+3
Рютте - молоток - ше б зброі нам підкинули
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11.10.2024 17:51
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11.10.2024 17:47 Відповісти
Рютте - молоток - ше б зброі нам підкинули
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11.10.2024 17:51 Відповісти
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11.10.2024 17:55 Відповісти
Если забить в гугл поиск "Сколько лет ******", появляется биография путина.
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11.10.2024 18:00 Відповісти
Перевірив - усе точно
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11.10.2024 21:45 Відповісти
Може і сильні, але перелякані.
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11.10.2024 18:01 Відповісти
Рютте не вміє пояснювати свинособакам. Треба було нагадати про можливий радіоактивний попіл Москви і Петербурга.
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11.10.2024 18:06 Відповісти
Начните сбивать ракеты для начала. Гопник взял вас на понт и вы зассали. А теперь кукарекаете, ботаны.
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11.10.2024 18:09 Відповісти
Над НАТО ракет немає - що вони повинні збивати? І в чому саме "засцяли"?
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11.10.2024 20:06 Відповісти
Нато мьогодні це 1 млрд овечок, якщо раптом що вони зберуть 1-2млн солдат, а не розбіжаться по своїм національним норам це буде 8 диво світу.
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11.10.2024 18:21 Відповісти
Є старий мульт, про бегемота, який боявся щепллень. Був здоровий, сильний а сцикливий до безмежності.
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11.10.2024 19:03 Відповісти
Бегемот думав уникнути щеплення завдяки втечі. Але у підсумку отримав і щеплення і ганьбу.
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11.10.2024 19:37 Відповісти
Респект Рютте!
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11.10.2024 19:15 Відповісти
 
 