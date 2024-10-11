Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози Путіна: "НАТО сильний. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику"

Союзники по НАТО не повинні боятись ядерного брязкання зброєю російського лідера Володимира Путіна, бо альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Рютте, щорічні ядерні навчання країн-членів НАТО, які розпочнуться наступного тижня, дають чіткий сигнал противникам, "що ми готові відповісти на будь-яку загрозу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте вважає, що не варто хвилюватися через можливу перемогу Трампа: Він повністю розуміє значення боротьби в Україні

"НАТО сильний. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику. У нас є все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку і захищеність НАТО і те, що ми можемо дати відсіч будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякає будь-хто поза межами НАТО, хто намагатиметься нам погрожувати. Тож це марна справа, краще б він (Путін – ред.) це припинив", - заявив Рютте.

Відповідаючи на питання, чи повинні союзники по НАТО прислухатися до брязкання російської зброї, Рютте відповів: "Ні, не повинні, і вони не прислухаються".

Він наголосив, що життєво важливо продовжувати підтримувати Україну зброєю, навчанням і фінансуванням, щоб Володимир Зеленський мав якомога сильнішу позицію для будь-яких майбутніх переговорів.

Відповідаючи на запитання, чи не ослаблює Україну те, що союзники, такі як Велика Британія і США, досі не надали дозволу Києву на використання своїх далекобійних озброєнь проти цілей на території Росії, зокрема на крилаті ракети Storm Shadow, глава НАТО сказав: "Я не впевнений, що це так".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про удари західною зброєю по РФ: Юридично для цього є підстави, але вирішують союзники

"Щоб бути абсолютно ясним, головне питання тут полягає в тому, щоб військова допомога продовжувала надходити в Україну, щоб ми нарощували також промислове виробництво в Україні, допомагали їм з цією масивною логістикою. Одна система озброєнь не змінить результат війни", - вважає генсек НАТО.