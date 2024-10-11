Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом, - Бербок
Україна та Європа прагнуть справедливого миру, але Путін його відкидає.
Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у Берліні на спільній пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми невпинно працюємо від початку цієї злочинної війни Росії, щоб в Україні знову запанував мир, а відтак - на нашому європейському континенті. Україна готова до справедливого миру", - зазначила Бербок.
Саме тому, за її словами, український Президент Володимир Зеленський сьогодні знову перебуває в Берліні з метою переговорів. Бербок зауважила при цьому, що Путін відмовляється говорити з канцлером Шольцом по телефону.
"Путін відкидає мир, якого ми всі так прагнемо", - підкреслила дипломатка.
Вона додала, що саме російський очільник щодня показує це всім, продовжуючи вбивати українців і руйнувати країну.
Злочинна путінська війни торкається всіх, сказала глава МЗС Німеччини та наголосила на важливості того, щоб Україна не була залишена "беззахисною та беззбройною" в ці важкі дні. Саме в ці дні надзвичайно важливим вона назвала посилення української ППО, "щоби захистити третину енергооб’єктів, які ще залишилися".
"Україна залежить від нас, щоб тримати лінію фронту. А нам залежить на тому, щоб Україна фронт утримала заради нашої власної безпеки", - сказала Бербок, зауваживши, що агресивна війна Росії проти України є також війною проти європейців, яку вона веде гібридно. Європейці мають спільно захищати себе, щоб мати можливість жити в мирі.
Бланар своєю чергою пообіцяв, що його країна допомагатиме Україні гуманітарно, зокрема, в галузі енергетики. Що стосується військової допомоги, то Словаччина вже віддала все, що могла, оголивши при цьому власну оборону.
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Сатанинская штуковина. Через нее могут похитить душу, ну ее нахх!
хоча у вас інша думка
Украіна с бальшой букви, біла і будєт.
А пуйло нужна пісать с Х заглавнай.
Інша справа, що з Путіним це не працює. Він хоч і жив якийсь час у Німеччині німцем не став. Як був типовим росіянином з зашитим в генах вєлічієм так і залишився.
До того ж згадав би як сприймають такі совки як Путін німців.
Як його принижували росіяни на 9 травня і на всілякі роковини ювілею сталінградської битви грати полоненого німця. З якою ненавистю дивилися на нього ті, хто в них зображав ветеранів війни.
Дякувати богові поїхав той німець назад у Берлін вчителем у школу.