Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом, - Бербок

Україна та Європа прагнуть справедливого миру, але Путін його відкидає.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у Берліні на спільній пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми невпинно працюємо від початку цієї злочинної війни Росії, щоб в Україні знову запанував мир, а відтак - на нашому європейському континенті. Україна готова до справедливого миру", - зазначила Бербок.

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Саме тому, за її словами, український Президент Володимир Зеленський сьогодні знову перебуває в Берліні з метою переговорів. Бербок зауважила при цьому, що Путін відмовляється говорити з канцлером Шольцом по телефону.

"Путін відкидає мир, якого ми всі так прагнемо", - підкреслила дипломатка.

Вона додала, що саме російський очільник щодня показує це всім, продовжуючи вбивати українців і руйнувати країну.

Злочинна путінська війни торкається всіх, сказала глава МЗС Німеччини та наголосила на важливості того, щоб Україна не була залишена "беззахисною та беззбройною" в ці важкі дні. Саме в ці дні надзвичайно важливим вона назвала посилення української ППО, "щоби захистити третину енергооб’єктів, які ще залишилися".

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"Україна залежить від нас, щоб тримати лінію фронту. А нам залежить на тому, щоб Україна фронт утримала заради нашої власної безпеки", - сказала Бербок, зауваживши, що агресивна війна Росії проти України є також війною проти європейців, яку вона веде гібридно. Європейці мають спільно захищати себе, щоб мати можливість жити в мирі.

Бланар своєю чергою пообіцяв, що його країна допомагатиме Україні гуманітарно, зокрема, в галузі енергетики. Що стосується військової допомоги, то Словаччина вже віддала все, що могла, оголивши при цьому власну оборону.