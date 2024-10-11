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Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом, - Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок

Україна та Європа прагнуть справедливого миру, але Путін його відкидає.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у Берліні на спільній пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми невпинно працюємо від початку цієї злочинної війни Росії, щоб в Україні знову запанував мир, а відтак - на нашому європейському континенті. Україна готова до справедливого миру", - зазначила Бербок.

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Саме тому, за її словами, український Президент Володимир Зеленський сьогодні знову перебуває в Берліні з метою переговорів. Бербок зауважила при цьому, що Путін відмовляється говорити з канцлером Шольцом по телефону.

"Путін відкидає мир, якого ми всі так прагнемо", - підкреслила дипломатка.

Вона додала, що саме російський очільник щодня показує це всім, продовжуючи вбивати українців і руйнувати країну.

Злочинна путінська війни торкається всіх, сказала глава МЗС Німеччини та наголосила на важливості того, щоб Україна не була залишена "беззахисною та беззбройною" в ці важкі дні. Саме в ці дні надзвичайно важливим вона назвала посилення української ППО, "щоби захистити третину енергооб’єктів, які ще залишилися".

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"Україна залежить від нас, щоб тримати лінію фронту. А нам залежить на тому, щоб Україна фронт утримала заради нашої власної безпеки", - сказала Бербок, зауваживши, що агресивна війна Росії проти України є також війною проти європейців, яку вона веде гібридно. Європейці мають спільно захищати себе, щоб мати можливість жити в мирі.

Бланар своєю чергою пообіцяв, що його країна допомагатиме Україні гуманітарно, зокрема, в галузі енергетики. Що стосується військової допомоги, то Словаччина вже віддала все, що могла, оголивши при цьому власну оборону.

Автор: 

перемовини (2991) путін володимир (24068) Анналена Бербок (456) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+14
Двойнік ***** не може ніяк вивчити німецької мови... А сам живий *****- її більш-менш знав. А Шольц хоче особисто з путлєром спілкуватись. Причому- це не просто телефонних зв'язок- а відеозв
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11.10.2024 18:27
+11
***** обіжалку вмикнуло, другий саміт з кацапнею кажете...
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11.10.2024 18:16
+11
Просто не треба бути куколдом. Хтось би пояснив це Шольцу. Якби він завтра заявив про поставку Україні Таурусів,то післязавтра ***** би саме йому дзвонило. Тупі євронікчеми.
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11.10.2024 18:38
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Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом

Сатанинская штуковина. Через нее могут похитить душу, ну ее нахх!
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11.10.2024 18:15 Відповісти
Сатана придумав тєлєхвон.

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11.10.2024 18:24 Відповісти
***** обіжалку вмикнуло, другий саміт з кацапнею кажете...
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11.10.2024 18:16 Відповісти
на мою Шольца послали
хоча у вас інша думка
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11.10.2024 20:45 Відповісти
Чекає, поки особисто приїде чєлом біть.
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11.10.2024 18:21 Відповісти
рашисти піймали кураж - тепер вони хочуть увесь лівий берег...
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11.10.2024 18:24 Відповісти
Хтось їм пообіцяв "пасєрєдінє"...
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11.10.2024 18:57 Відповісти
Бу га га
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11.10.2024 18:24 Відповісти
А чего ему с ботаном базарить. Он же ссыкло. Чото вякает там. Даже в глаз не сьездит. Как девчонка.
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11.10.2024 18:25 Відповісти
Двойнік ***** не може ніяк вивчити німецької мови... А сам живий *****- її більш-менш знав. А Шольц хоче особисто з путлєром спілкуватись. Причому- це не просто телефонних зв'язок- а відеозв
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11.10.2024 18:27 Відповісти
Шольц!Ну як побалакав?
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11.10.2024 18:31 Відповісти
А навіщо це йому? Ботокс вже майже досягнув своіх цілей-мінімум - сухопутний коридор до Криму, + Донбас. Навіщо йому якісь д-звінки Шольца, коли в нього позиція сили, на відміну від України та Європи?
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11.10.2024 18:34 Відповісти
Шольц теперь выглядит как сопливый школьник обвафленный хулиганом
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11.10.2024 18:35 Відповісти
Є гарний фразеологізм - "спіймав облизня".
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11.10.2024 19:00 Відповісти
А Шольц, бідося, так хотів, так хотів....
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11.10.2024 18:35 Відповісти
Він даже пообіцяв що х...лом називати не буде
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11.10.2024 19:41 Відповісти
А хоть и бы и поговорили, чего Шольц ожидал от этого разговора?
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11.10.2024 18:36 Відповісти
Просто не треба бути куколдом. Хтось би пояснив це Шольцу. Якби він завтра заявив про поставку Україні Таурусів,то післязавтра ***** би саме йому дзвонило. Тупі євронікчеми.
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11.10.2024 18:38 Відповісти
А Південна Корея сьогодні випробовувала Taurus, вперше за сім років.
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11.10.2024 19:01 Відповісти
Макарка, нє палісь так тупо!
Украіна с бальшой букви, біла і будєт.
А пуйло нужна пісать с Х заглавнай.
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11.10.2024 18:49 Відповісти
Єслі ти пра план пабєди *****, то сагласєн
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11.10.2024 20:06 Відповісти
Чому Шольц дуже часто за перемовини так це його шлях вирішення проблем з усіма домовлятися. Не знаю чи це профдеформація бо він юрист за фахом чи це така його особливість як людини. Але на посаді канцлера він тримається і його коаліція не розвалилася не зважаючи на всю критику і недоліки.

Інша справа, що з Путіним це не працює. Він хоч і жив якийсь час у Німеччині німцем не став. Як був типовим росіянином з зашитим в генах вєлічієм так і залишився.

До того ж згадав би як сприймають такі совки як Путін німців.
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11.10.2024 18:56 Відповісти
Пам'ятаю як показував один з знайомих, ще порівняно молода людина, німців відео як він працював в Росії вчителем німецької мови. В бувшому Сталінграді.

Як його принижували росіяни на 9 травня і на всілякі роковини ювілею сталінградської битви грати полоненого німця. З якою ненавистю дивилися на нього ті, хто в них зображав ветеранів війни.

Дякувати богові поїхав той німець назад у Берлін вчителем у школу.
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11.10.2024 19:00 Відповісти
Я про те, що росіяни не сприймають німців як авторитет. Вони нікого не сприймають нормально.
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11.10.2024 19:01 Відповісти
Вони сприймають тілько мову сили. Хто по мордасам настучить, поработить, обкладе даниною - тих бояться. Ті будут авторитетами. Тому - поки московія не палає, поки вони не хоронять загиблих у траншеях, як в Маріку - ніфіга не буде..ну або путін у прямому ефірі гігне..і патрушев, щур хитрозроблений, піде на мирні переговори, щоб відновлювати ВПК..
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11.10.2024 19:11 Відповісти
С гавнюком решили таки поговорить,а оно обиженку включило и царя всея сруси....Нах он вам нужен.Европейские толерасты.Давно пора бешенную собачку усыпить
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11.10.2024 19:05 Відповісти
Черговий ляпас від рашки! Боягузливим фарісеям!!
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11.10.2024 19:05 Відповісти
ганьба ганебна, негайно починайте нову "барбароссу" , покінчимо разом з цією х..нею
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11.10.2024 19:06 Відповісти
Хай ангела меркель зателефонує *****, то тоді спілкавання і відбудетьця! 😁
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11.10.2024 19:11 Відповісти
біганина за путлєром тільки надихає його.
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11.10.2024 19:22 Відповісти
Шольц міг виголосити наступне-"Не хочеш говорити зі мною, тоді з Твоїми війсковими базами,складами ,аеродромами і т.д ,почнуть говорити німецькі "taurus"
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11.10.2024 19:34 Відповісти
Він би взяв слухавку,якби його орда відступала вже десь хоч до кордонів 2022 року.
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11.10.2024 19:42 Відповісти
а этот придурок ещё и унижается названивая этому дерьму!
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11.10.2024 19:46 Відповісти
"Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом" Як несподівано? Так?
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11.10.2024 19:50 Відповісти
Лошари у молі немає мобільного телефону він - старовір
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11.10.2024 20:32 Відповісти
не думал ,что европейцы такие бараны!!! если бы путин СНАЧАЛА напал бы на прибалтийские страны ,то он бы их победил в два счета , а после на Украину то он бы был на коне , а так он совершил СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ошибку !!!((((
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11.10.2024 20:57 Відповісти
 
 