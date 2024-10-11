У Євросоюзі відреагували на загибель у російському полоні журналістки Рощиної: вимагаємо незалежного розслідування

У Європейському Собзі заявили, що "шоковані звістками" про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Про це йдеться у заяві пресслужби Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЄС шокований звістками про смерть української журналістки-фрілансерки Вікторії Рощиної, яку свавільно й незаконно утримувала Росія. Наші думки з її родиною, друзями й колегами", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадали, що Вікторія Рощина висвітлювала загарбницьку війну Росії проти України.

"Вона була лауреатом премії "За мужність у журналістиці" за свою роботу та була сповнена рішучості донести до світу правду про жорстоку загарбницьку війну Росії та її незаконну окупацію України. Її доля – це трагічне нагадування про тисячі людей, затриманих на окупованих територіях України та у Росії, як і репресій, які застосовує російська влада, у тому числі у Росії", - заявили у ЄС.

У заяві також нагадали відомі на цей час обставини загибелі журналістки - під час перевезення з в’язниці у Таганрозі до Москви. У ЄС зазначили, що Росія несла повну відповідальність за долю журналістки після того, як її затримали на окупованих територіях.

Там також додали, що Рощина стала тринадцятим журналістом з тих, які загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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В опублікованій заяві йдеться, що Євросоюз "вимагає проведення ретельного та незалежного розслідування", яке якомога швидше прояснить усі обставини смерті Вікторії Рощиної.

"ЄС глибоко стурбований триваючою практикою переслідування, залякування і застосування сили Росією проти журналістів та інших медійників, які працюють у зоні бойових дій… За порушення прав людини і зловживання проти журналістів не має бути безкарності. ЄС підкреслює рішучу налаштованість притягнути до відповідальності усіх виконавців та спільників у воєнних злочинах, скоєних у зв’язку із загарбницькою війною Росії проти України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Зникнення журналістки Вікторії Рощиної

У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

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