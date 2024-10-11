УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12901 відвідувач онлайн
Новини
2 531 19

У Євросоюзі відреагували на загибель у російському полоні журналістки Рощиної: вимагаємо незалежного розслідування

У ЄС відреагували на загибель у російському полоні журналістки Рощиної

У Європейському Собзі заявили, що "шоковані звістками" про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Про це йдеться у заяві пресслужби Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЄС шокований звістками про смерть української журналістки-фрілансерки Вікторії Рощиної, яку свавільно й незаконно утримувала Росія. Наші думки з її родиною, друзями й колегами", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадали, що Вікторія Рощина висвітлювала загарбницьку війну Росії проти України.

"Вона була лауреатом премії "За мужність у журналістиці" за свою роботу та була сповнена рішучості донести до світу правду про жорстоку загарбницьку війну Росії та її незаконну окупацію України. Її доля – це трагічне нагадування про тисячі людей, затриманих на окупованих територіях України та у Росії, як і репресій, які застосовує російська влада, у тому числі у Росії", - заявили у ЄС.

У заяві також нагадали відомі на цей час обставини загибелі журналістки - під час перевезення з в’язниці у Таганрозі до Москви. У ЄС зазначили, що Росія несла повну відповідальність за долю журналістки після того, як її затримали на окупованих територіях.

Там також додали, що Рощина стала тринадцятим журналістом з тих, які загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: РФ вперше визнала, що тримає у полоні українську журналістку Вікторію Рощину

В опублікованій заяві йдеться, що Євросоюз "вимагає проведення ретельного та незалежного розслідування", яке якомога швидше прояснить усі обставини смерті Вікторії Рощиної.

"ЄС глибоко стурбований триваючою практикою переслідування, залякування і застосування сили Росією проти журналістів та інших медійників, які працюють у зоні бойових дій… За порушення прав людини і зловживання проти журналістів не має бути безкарності. ЄС підкреслює рішучу налаштованість притягнути до відповідальності усіх виконавців та спільників у воєнних злочинах, скоєних у зв’язку із загарбницькою війною Росії проти України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також: У російському полоні померла українська журналістка Рощина (оновлено)

Зникнення журналістки Вікторії Рощиної

У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Читайте також: Смерть української журналістки Рощиної у полоні РФ: Прокуратура відкрила провадження про воєнний злочин і умисне вбивство

Автор: 

полон (1578) смерть (6774) Євросоюз (13625) Рощина Вікторія (31)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Якого "незалежного" розслідування? Людину просто схопили на вулиці і вбили. Вбив уряд росії.
Шо маємо розслідувати - чи правильно страчують невинних людей на окупованих територіях?
показати весь коментар
11.10.2024 18:59
+11
Спочатку ***** на виїзді з рашки арештуйте, тоді буде можливість щось розслідувати.
показати весь коментар
11.10.2024 18:46
+9
цинічна мєрзость!
показати весь коментар
11.10.2024 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спочатку ***** на виїзді з рашки арештуйте, тоді буде можливість щось розслідувати.
показати весь коментар
11.10.2024 18:46 Відповісти
цинічна мєрзость!
показати весь коментар
11.10.2024 18:48 Відповісти
Вони вже стільки шоковані,що вже давно повинні зійти з глузду!!!
показати весь коментар
11.10.2024 18:50 Відповісти
Ще справедливого суду забажайте!
показати весь коментар
11.10.2024 18:52 Відповісти
Якого "незалежного" розслідування? Людину просто схопили на вулиці і вбили. Вбив уряд росії.
Шо маємо розслідувати - чи правильно страчують невинних людей на окупованих територіях?
показати весь коментар
11.10.2024 18:59 Відповісти
Евросоюз-Гав-Гав!Абыр-р-валг! Обеспокоенность!Москвашвея!Москвашвея!Озабоченность!Призываем стороны к дээскалации.Байден-еще парочку! Сдержанность!Красные линии!Самит!
показати весь коментар
11.10.2024 19:02 Відповісти
Від кого вони це ,,вимагають"??!!! Ліцеміри боягузливі!!! Від України??!
показати весь коментар
11.10.2024 19:03 Відповісти
Підозру висловили?
А мастурбованість?
показати весь коментар
11.10.2024 19:06 Відповісти
Це ж вона і є. Після того як неможливо вже відбутися дуже сильною занепокоєнністю, наступає слідуюча фаза вимагання незалежного розслідування.
показати весь коментар
11.10.2024 19:10 Відповісти
Реакция афигеть какая сурьезная. Очередная озабоченность и призывы. И в то самое время просят убийцу на переговоры или хотя бы позвонить
показати весь коментар
11.10.2024 19:09 Відповісти
а що тут розслідувати? хіба це поверне дівчину? пізно всрались! Коли жива була треба було тиснути!
показати весь коментар
11.10.2024 19:15 Відповісти
Ще б вимагали чесного розслідування в гітлерівців з приводу їх кроків щодо вирішення єврейського питання у другу світову.

Тоді хоч були сміливі люди, що спеціально попадали у концтабори і проводили там розслідування, а потім виносили всю інформацію про тодішні злочини. А тепер можуть тільки ''занепокоюватись''.
показати весь коментар
11.10.2024 19:16 Відповісти
Фашиська росія це злочина імперія зла ,це тюрма народів гулаг ,ці варвари з цивілізованим світом нічого спільного немають ,будь проклята до сьомого коліна це злочине терористичне утворення під назвою рф.
показати весь коментар
11.10.2024 19:16 Відповісти
А від кого вони вимагають? Від *****?
показати весь коментар
11.10.2024 19:25 Відповісти
От ти, да-да ТИ той хто зараз читає цей коментар. От був би ти Євросоюзом, ти б що зробив в цій ситуації?
показати весь коментар
11.10.2024 19:29 Відповісти
Можна пофантазувати...... я б ще у 1992 році такі санкції на рф наклав, будучи ЄС, щоб вони про агресію та війну ще років 150 згадували з страхом. А після нападу на Грузію тим більше не кажучи вже за окупацію Криму.
показати весь коментар
11.10.2024 19:57 Відповісти
Буду краток:-довбо
показати весь коментар
11.10.2024 19:31 Відповісти
А вбивством сотень українських полонених вони не шоковані? Після того жоден лідер світу не мав би подати руку вбивці, але більшості "лідорів" насрати на людські життя, гуманність та законність.
показати весь коментар
11.10.2024 20:00 Відповісти
Голосніше верещіть, імпотенти недолуги.
Вимагатєлі стурбовані від занепокоєння.
показати весь коментар
11.10.2024 20:54 Відповісти
 
 