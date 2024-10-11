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Зеленський після зустрічі із Шольцом: Важливо, щоб наступного року допомога Німеччини не зменшилась

Володимир Зеленський та Олаф Шольц

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішню зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом однією з найважливіших за весь час повномасштабної війни.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже третя наша зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом за цю осінь і, мабуть, одна з найважливіших за весь час повномасштабної війни. Зараз ми представляємо нашим ключовим друзям нашу стратегію наближення миру для України – це план абсолютно чітких і реалістичних кроків, які можуть підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру.

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Відновлення справедливого миру для України – це перемога для нас, і саме заради цього працюємо. І ми можемо зробити це у взаємодії – усі наші партнери. Розраховуємо на підтримку з боку Німеччини.

Дякую за те, що ви так сильно допомагаєте Україні. ППО, дуже вагома оборонна, економічна підтримка, наша політична взаємодія, підтримка Формули миру й робота разом із нами заради дієвості самітів миру. Для нас дуже важливо, щоб і наступного року допомога не зменшувалася, щоб обсяг допомоги був достатнім для захисту людей і життя", - розповів Зеленський.

Володимир Зеленський про зустріч із Олафом Шольцом

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+3
Ще рік твого "потужного керівництва" і Україна щезне з карти світу.
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11.10.2024 20:12
+3
Так, а якже закінчення війни до 2025 року?
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11.10.2024 20:21
+1
"ето другоє"
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11.10.2024 20:34
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Ще рік твого "потужного керівництва" і Україна щезне з карти світу.
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11.10.2024 20:12 Відповісти
Просто нужно напоминать и Германии и другим европейским странам что ссср которое хочет ***** востановить, захватывало чуть ли не половину сегодняшней Европы. А Украина ето только промежуточная цель кремлевского режима
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11.10.2024 20:20 Відповісти
Так, а якже закінчення війни до 2025 року?
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11.10.2024 20:21 Відповісти
"ето другоє"
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11.10.2024 20:34 Відповісти
Та ти шо, вже " без Німеччини не зможе"?
А два роки тому як ти верещав на президента Німеччини, як твої нукєри із твого наказу називали канцлера " Ковбасою"..
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11.10.2024 20:58 Відповісти
А зачем помогать Германии?
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11.10.2024 21:02 Відповісти
Країна-жебрак. І ніхто не планує це якось змінювати. Ні народ, ні влада.
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11.10.2024 21:16 Відповісти
Досяг, пля! Щоб допомога не збільшилась - а хоч би не зменшилась.

Зеленського треба десь зачинити і нікуди не пускати - бо його метушня по європах робить тільки гірше. Західні партнери бачать цього бездарного нікчему і підкацапника - Зеленський найкращий демотиватор допомагати Україні.

Хто може серйозно повірити у перемогу України споглядаючи і нашого небритого балаганного "верховного головнокомандувача" і слухаючи його словесний понос?
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11.10.2024 22:42 Відповісти
 
 