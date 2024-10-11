Зеленський після зустрічі із Шольцом: Важливо, щоб наступного року допомога Німеччини не зменшилась
Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішню зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом однією з найважливіших за весь час повномасштабної війни.
Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вже третя наша зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом за цю осінь і, мабуть, одна з найважливіших за весь час повномасштабної війни. Зараз ми представляємо нашим ключовим друзям нашу стратегію наближення миру для України – це план абсолютно чітких і реалістичних кроків, які можуть підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру.
Відновлення справедливого миру для України – це перемога для нас, і саме заради цього працюємо. І ми можемо зробити це у взаємодії – усі наші партнери. Розраховуємо на підтримку з боку Німеччини.
Дякую за те, що ви так сильно допомагаєте Україні. ППО, дуже вагома оборонна, економічна підтримка, наша політична взаємодія, підтримка Формули миру й робота разом із нами заради дієвості самітів миру. Для нас дуже важливо, щоб і наступного року допомога не зменшувалася, щоб обсяг допомоги був достатнім для захисту людей і життя", - розповів Зеленський.
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А два роки тому як ти верещав на президента Німеччини, як твої нукєри із твого наказу називали канцлера " Ковбасою"..
Зеленського треба десь зачинити і нікуди не пускати - бо його метушня по європах робить тільки гірше. Західні партнери бачать цього бездарного нікчему і підкацапника - Зеленський найкращий демотиватор допомагати Україні.
Хто може серйозно повірити у перемогу України споглядаючи і нашого небритого балаганного "верховного головнокомандувача" і слухаючи його словесний понос?