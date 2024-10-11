Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають у російському полоні, - Зеленський

Україна передасть Ватикану список журналістів, які наразі перебувають у полоні в Росії.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важко вести цю роботу - підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану. Ми домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії. Ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємося на підтримку", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що Київ готує на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту Формули миру, щодо гуманітарних питань. Президент запросив Ватикан взяти участь у ній.

Нагадаємо, що 11 жовтня у Ватикані Зеленський обговорив із Папою Римським Франциском питання повернення до України захоплених у російський полон українців. Глава держави також нагадав, що 10 жовтня стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина.

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