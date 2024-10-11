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Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають у російському полоні, - Зеленський

Україна передасть Ватикану список журналістів у полоні РФ, - Зеленський

Україна передасть Ватикану список журналістів, які наразі перебувають у полоні в Росії.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важко вести цю роботу - підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану. Ми домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії. Ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємося на підтримку", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що Київ готує на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту Формули миру, щодо гуманітарних питань. Президент запросив Ватикан взяти участь у ній.

Нагадаємо, що 11 жовтня у Ватикані Зеленський обговорив із Папою Римським Франциском питання повернення до України захоплених у російський полон українців. Глава держави також нагадав, що 10 жовтня стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина.

Читайте також: У російському полоні померла українська журналістка Рощина (оновлено)

Автор: 

Ватикан (167) Зеленський Володимир (24222) росія (65856) полонені (2292)


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А яке відношення має Ватикан до рашки?
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11.10.2024 20:36 Відповісти
Таке саме як і сберкаса
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11.10.2024 21:13 Відповісти
А прикордонників?
А захисників Маріуполя?
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11.10.2024 20:38 Відповісти
З таким успіхом можна і в лігу сексменшин подавати.
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11.10.2024 20:38 Відповісти
живими чи вже мертвими? одна вже все.
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11.10.2024 20:47 Відповісти
потужний пук в калюжу
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11.10.2024 21:18 Відповісти
І накуя це ватніканцям ?
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11.10.2024 21:20 Відповісти
Їм легше попросити в свого друга фуйла.
У того більш точні дані.
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11.10.2024 21:43 Відповісти
Хто-небудь поясніть цьому дебілу, що цивільні заручники, а не полонені. Та й що зробить той трухлявий пень? Помолиться за їхнє звільнення?
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11.10.2024 21:58 Відповісти
 
 