Нідерланди мають ще понад 6 млрд євро на військову допомогу Україні, ніякого скорочення не буде, - міністр оборони Брекельманс

Нідерланди зарезервували загалом €10,4 млрд для надання військової допомоги Україні, з них невитраченими залишаються понад €6 млрд.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я бачу, що гуляють повідомлення про те, що допомога Україні буде скорочена на 1 мільярд євро. Це НЕ так. На жоден євро менше не піде в Україну. Загалом на військову підтримку було виділено 10,4 мільярда євро. З них майже 4 мільярди євро вже було доставлено, залишається ще понад 6 мільярдів євро", - наголосив міністр.

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Він зазначив, що прагне, щоб усе було доставлено якнайшвидше (саме тому деякі контракти укладаються, наприклад, у 2024 році, а не у 2025).

"Україна веде напружену боротьбу та не може чекати. Як Нідерланди, ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми одна з країн, які надають відносно високий рівень підтримки", - підкреслив Брекельманс.

За його словами, українці борються не лише за свою свободу та безпеку, а й за свободу Європи.

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За даними Міноборони Нідерландів, на сьогодні загальний обсяг наданої Україні військової допомоги сягнув €3,76 млрд. У цю суму входить постачання винищувачів F-16 та спорядження для них, танків, артилерійських установок та броньованих автомобілів.