Євроінтеграція України буде одним із пріоритетів Польщі під час головування в ЄС, - Дуда
Одним з пріоритетів Польського головування в ЄС у першому півріччі 2025 року буде євроінтеграція України і політика "відкритих дверей" для нових країн.
Про це під час публічної заяви разом з іншими президентами групи "Аррайолос", які зустрілися в п'ятницю у Кракові, заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Дуди, під час зустрічі з президентами цієї групи "неодноразово підіймалося питання спільної підтримки України".
"Неодноразово порушувалися питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а і як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС", - підкреслив він.
Президент РП зазначив, що під час зустрічі з президентами він представив пріоритети Польського головування в ЄС у першій половині наступного року.
Він наголосив, що, по-перше, йдеться про зміцнення трансатлантичних зв’язків між ЄС і США.
"Ми також говорили про питання євроінтеграції нових держав, тобто про "відкриті двері" в Європу, які, на нашу думку, необхідно зберегти. І ми зазначили, що країни, які, як ми припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан", - зазначив Дуда.
Він висловив сподівання, що після наступних виборів Грузія також наблизиться до Євросоюзу.
"Ми також говорили про наступний пріоритет, яким є питання відновлення України після воєнних руйнувань, і, нарешті, останнє з цих найважливіших питань, а саме - енергетична безпека в Євросоюзі",- наголосив Дуда.
Про необхідність підтримки України в протидії російському агресору, а також підтримки членства Києва в ЄС говорили й інші президенти. Зокрема, президент Естонії Алар Каріс підкреслив, що глави держав обговорили "необхідність продовження підтримки України, а також те, як найкраще сприяти процесу відновлення країни". Він додав, що російський агресор "зрештою повинен буде заплатити за збитки", завдані Україні. Він зазначив, що лідери країни, які зібралися у Кракові, наголошували на необхідності розширення ЄС і "ліквідації сірих зон". Тому необхідним є динамічний процес розширення Спільноти за рахунок України, Молдови і країн Західних Балкан.
Каріс повідомив, що наступна зустріч президентів у форматі "Аррайолос" відбудеться в 2025 році в Естонії.
Нагадаємо, група "Аррайолос" створена в 2003 році з ініціативи Португалії. Назва групи походить від міста, де відбулася перша зустріч глав держав. У зустрічах групи, які раз на рік відбуваються в різних країнах, беруть участь перші особи з понад 10 держав-членів ЄС: Португалії, Польщі, Австрії, Угорщини, Німеччини, Болгарії, Естонії, Хорватії, Фінляндії, Італії, Латвії, Мальти, Словенії, Греції, Словаччини.
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