Євроінтеграція України буде одним із пріоритетів Польщі під час головування в ЄС, - Дуда

Одним з пріоритетів Польського головування в ЄС у першому півріччі 2025 року буде євроінтеграція України і політика "відкритих дверей" для нових країн.

Про це під час публічної заяви разом з іншими президентами групи "Аррайолос", які зустрілися в п'ятницю у Кракові, заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Дуди, під час зустрічі з президентами цієї групи "неодноразово підіймалося питання спільної підтримки України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі завоювання України Росією під загрозою опиняться всі країни східного флангу НАТО, - Дуда

"Неодноразово порушувалися питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а і як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС", - підкреслив він.

Президент РП зазначив, що під час зустрічі з президентами він представив пріоритети Польського головування в ЄС у першій половині наступного року.

Він наголосив, що, по-перше, йдеться про зміцнення трансатлантичних зв’язків між ЄС і США.

"Ми також говорили про питання євроінтеграції нових держав, тобто про "відкриті двері" в Європу, які, на нашу думку, необхідно зберегти. І ми зазначили, що країни, які, як ми припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан", - зазначив Дуда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про основні засади кліматичної політики. Це зобов’язання України перед ЄС (оновлено)

Він висловив сподівання, що після наступних виборів Грузія також наблизиться до Євросоюзу.

"Ми також говорили про наступний пріоритет, яким є питання відновлення України після воєнних руйнувань, і, нарешті, останнє з цих найважливіших питань, а саме - енергетична безпека в Євросоюзі",- наголосив Дуда.

Про необхідність підтримки України в протидії російському агресору, а також підтримки членства Києва в ЄС говорили й інші президенти. Зокрема, президент Естонії Алар Каріс підкреслив, що глави держав обговорили "необхідність продовження підтримки України, а також те, як найкраще сприяти процесу відновлення країни". Він додав, що російський агресор "зрештою повинен буде заплатити за збитки", завдані Україні. Він зазначив, що лідери країни, які зібралися у Кракові, наголошували на необхідності розширення ЄС і "ліквідації сірих зон". Тому необхідним є динамічний процес розширення Спільноти за рахунок України, Молдови і країн Західних Балкан.

Каріс повідомив, що наступна зустріч президентів у форматі "Аррайолос" відбудеться в 2025 році в Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може інтегруватися в ЄС і до завершення війни, - колишній посол ЄС Мінгареллі

Нагадаємо, група "Аррайолос" створена в 2003 році з ініціативи Португалії. Назва групи походить від міста, де відбулася перша зустріч глав держав. У зустрічах групи, які раз на рік відбуваються в різних країнах, беруть участь перші особи з понад 10 держав-членів ЄС: Португалії, Польщі, Австрії, Угорщини, Німеччини, Болгарії, Естонії, Хорватії, Фінляндії, Італії, Латвії, Мальти, Словенії, Греції, Словаччини.