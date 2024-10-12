Трамп має перевагу над Гарріс у питанні щодо війни РФ в Україні, - опитування WSJ

Кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування*, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.

"Трамп випереджає Гарріс серед виборців, які вагаються, 50% проти 39% у питанні про те, хто краще впорається з російською війною в Україні, і має більшу перевагу, 48% проти 33%, у питанні про те, хто краще підходить для управління війною між Ізраїлем і ХАМАСом", – пише WSJ.

Видання зазначає, що це та інші опитування свідчать, що зовнішня політика не є зараз пріоритетом для виборців, але наступний президент "успадкує два конфлікти", які не мають чіткого завершення і участь в яких США поляризувала електорат.

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Опитування WSJ показало, що респонденти продовжують вважати економіку найважливішим фактором при виборі кандидата, за яким слідують імміграція та безпека кордонів.

Опитування проводилося з 28 вересня по 8 жовтня, в ньому взяли участь 2100 виборців, які відповіли на кожне з питань про Ізраїль та Україну, з похибкою +/- 2,1%.

Нагадаємо, виборча кампанія віцепрезидентки США та кандидатки на посаду президента Гарріс і пов’язані з нею політичні комітети зібрали 1 млрд доларів. При цьому, Трамп і Республіканська партія зібрали 130 млн доларів у серпні, отримавши 295 млн доларів готівкою наприкінці того місяця, проти 404 млн доларів Гарріс та демократів.