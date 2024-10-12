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Польща хоче в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку: Не поважатимемо ідей ЄС, які шкодять безпеці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове призупинення надання притулку.

Про це він сказав на з’їзді своєї партії "Громадянська платформа" у Варшаві в суботу, 12 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Анонсуючи представлення стратегії "Повернути контроль, забезпечити безпеку", Туск заявив, що одним із її елементів буде "тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я закликатиму до визнання цього рішення в Європі".

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"Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і Путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми – як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок", – додав він.

Польський прем’єр зазначив, що Варшава не буде "поважати і впроваджувати будь-які ідеї ЄС, якщо будемо впевнені, що вони шкодять нашій безпеці".

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Польща спробувала різні заходи, щоб зменшити кількість перетинів через свій східний кордон, зокрема побудувала стіну на кордоні з Білоруссю та анонсувала будівництво додаткових фортифікаційних споруд.

Автор: 

біженці (1887) Польща (8609) Туск Дональд (543) Євросоюз (13616) притулок (53)


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Топ коментарі
+21
ви текст читали? Там ні слова про українців, там про мігрантів, яких підкидує білорусь і росія (азіатів, африканців).
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12.10.2024 18:40
+11
які ідеї? Польща монорелігійна держава і не хоче щоби у них будували мечеті
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12.10.2024 18:58
+6
А "наших" біженсько-ухилянтських квіточок,не чіпатимуть? Чи вони там потрібні щоб гоноровиє їх товкли,як безсловесну і перелякану українську шмату??
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12.10.2024 18:34
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А "наших" біженсько-ухилянтських квіточок,не чіпатимуть? Чи вони там потрібні щоб гоноровиє їх товкли,як безсловесну і перелякану українську шмату??
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12.10.2024 18:34 Відповісти
Сотні тисяч героїчних українців що переховуються у Польші з нетерпінням чекають на повернення в Україну!
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12.10.2024 18:36 Відповісти
ви текст читали? Там ні слова про українців, там про мігрантів, яких підкидує білорусь і росія (азіатів, африканців).
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12.10.2024 18:40 Відповісти
читайте між рядків. сказати про українців - це обісратися на весь світ, а от про тих путінських (яких вже мабуть і нема) то дуже патріотично. тільки ж причешуть якраз українців тою забороною.
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12.10.2024 18:57 Відповісти
Это никак не может коснуться украинцев, даже мадьяры не пытаются
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12.10.2024 19:52 Відповісти
сьогодні ті, а завтра ми.
І будуть шантажувати, або ексгумація, або всі на х* з поляндії. Це ж гієна європи. Типовий почерк.
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12.10.2024 22:42 Відповісти
А як там сотні тисяч героїчних мусорів поживають?
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12.10.2024 18:57 Відповісти
Ідеї ДНР/ЛНР потрохи захоплюють світ. Європі в кінці кінців прийде кінець
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12.10.2024 18:53 Відповісти
які ідеї? Польща монорелігійна держава і не хоче щоби у них будували мечеті
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12.10.2024 18:58 Відповісти
Польща добре розжиріла на евро грошах та технологіях, тепер пух підійма.
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12.10.2024 18:59 Відповісти
Це тіки квіточки, ягідки попереду.
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12.10.2024 19:02 Відповісти
мабуть ця ідея путінського "пшияцеля" прийшла до нього з фсб і саме найбільше може бути направлена проти українців, котрі найбільше і потребують притулку...???
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12.10.2024 19:38 Відповісти
95% цих т.з."українців" з Польщі,Німеччини,Чехії тощо...потребують не притулку,а добрячого пенделя ногою,а потім сцяною ганчіркою щоб їх і духу там не стало! особисто знаю деяких таких 2українців2 ,що дременули в Німеччину та Чехію,для чого дременули,з якою метою і що вони нам розповідають щоб ми здавалися русні. ти мабуть теж такий,чи ти уродзона кацапська поросятина,чувак?
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12.10.2024 19:47 Відповісти
чувак.(((ти мабуть теж такий,чи ти уродзона кацапська поросятина,чувак?)))- 95% цих т.з."українців" з Польщі,Німеччини,Чехії тощо...потребують не притулку,а добрячого пенделя ногою,а потім сцяною ганчіркою щоб їх і духу там не стало! особисто знаю деяких таких -особисто знаєш де-яких таких , а звідкіля ж Ти чувак 95 % взяв???
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12.10.2024 19:54 Відповісти
Шо за понос ти тут ви..в? Вот ні слова не зрозуміло
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13.10.2024 05:38 Відповісти
Польща забороняє аборти, ЛГБТ, надання притулку. В одного мене виникає питання-що в біса вона забула в ЄС?!
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12.10.2024 19:46 Відповісти
може заборона абортів призвела до твого народження? Голандія дуже від цього виграла....
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12.10.2024 19:48 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів, що ти сказав, довбню?
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12.10.2024 20:00 Відповісти
Та в мене враження, шо це бот: пише ахінєю безсвязну
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13.10.2024 05:40 Відповісти
І правильно зроблять! Красави!
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12.10.2024 19:50 Відповісти
Дуже правильно і вчасно. Поки в Польщі ще мечеті не почали масово будувати.
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12.10.2024 19:54 Відповісти
Звісно, що все вірно, навіщо їм арабо-африканці, їх треба годувати, працювати вони не будуть
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12.10.2024 20:13 Відповісти
Польща завжди поводилася незалежно, на відміну від України яка заради ЄС готова на все.
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12.10.2024 20:35 Відповісти
Кравчук з кучмою розпродали країну і здали ядерку рашці заради Європи?
Може юлька з яником дешевий газ в рашці для олігархів, в обмін на Севастополь здали заради Європи?
Може хоча б Івашка Брюховецький заради Європи після 'Чорної ради' мудрого наріда за московські гроші, підписав всі грамоти які підсунула москва?
Чи може Вінниченко розпустив українізовані корпуси і задивлявся в очі Троцького в пошуках миру, заради Європи?
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14.10.2024 15:20 Відповісти
Підтримую польський уряд у цьому зачинанні. Бо Європі з такою мізерною військовою підтримкою України потрібно вже думати як розміщувати ще 30 млн українських біженців. А раптом все буде зайнято північно-африканськими грантоїдами?
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12.10.2024 21:32 Відповісти
Мізерною???
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13.10.2024 05:41 Відповісти
Якщо ОДНА КНДР постачає росії *********** більше ніж УСІ країни західної коаліції нам то як назвати цю допомогу?
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13.10.2024 11:11 Відповісти
Цікаво, а чуваки не бояться, шо ЄС виставить додому всіх поляків? Німеччина на кордоні вже блокпости поставила. Якось в понеділок не пропустять пʼять мільонів пшеків, які ідуть на роботу в Німеччину і привіт.
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12.10.2024 22:13 Відповісти
як раз німеччина так ніколи не зробить....
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12.10.2024 22:43 Відповісти
ХЗ. Коли ковід бахнув, в НЛ і Німеччині на поляків облави були. Ловили і виставляли додому. Бо тут багато цих голодранців нелегалять.
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12.10.2024 22:47 Відповісти
Пі∆0р шепелявий....
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13.10.2024 06:02 Відповісти
залишити в ЄС тільки 65+ років мами з дітьми і поранених що там лікуються --- всіх остальних депортувати додому і чим швидше тим краще . у нас жінки вже шахтарями . трактористами . дальнобійниками працюють а здорові лобуряки на пособія пиво дудлять по всій європі
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13.10.2024 07:19 Відповісти
Депортувати на якій підставі? ЗЕленський через депутатів і ментів організував їм легальні схеми виїзду і взяв за це немале бабло
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14.10.2024 15:23 Відповісти
 
 