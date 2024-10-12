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Новини
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ЄС вигідніше дозволити бити вглиб РФ, аніж постійно насичувати українську ППО, - євродепутат Ґалер

Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер

Країнам Європи вигідніше дозволити ЗСУ бити по військових об'єктах вглиб РФ, аніж постійно насичувати Україну засобами ППО для відбиття масованих російських атак.

Таку думку висловив депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер під час Міжнародної конференції "Пан’європейська ідея для перемоги та миру в Україні", яка відбулася у Чернівцях 11-12 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується надання допомоги Україні зброєю, ми наразі незадоволені рівнем такої підтримки від країн ЄС. Ми засмучені тим, що досі діють обмеження на використання наданої Україні зброї по території РФ. Тому для нас набагато логічніше, щоб Україна мала змогу завдавати дальні удари по військових об'єктах РФ, аніж виснажувала свої системи ППО, а ми продовжували надавати їй все більше цих систем. Краще дозволити Україні бити вглиб Росії", - сказав євродепутат.

Він зазначив, що працює у Європейському парламенті уже більше 25 років і завжди підтримував суверенність та демократичні процеси в Україні.

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Зокрема, після окупації Росією Криму та початку її військових дій у Луганську і Донецьку, євродепутати зайняли чітку позицію та виступали за санкції проти РФ ще відтоді. А коли Україна підписала Угоду про асоціацію, допомагали імплементувати усі реформи, щоб країна рухалася далі в напрямку Європи, зауважив євродепутат.

"Так само ми продовжували підтримку європейського курсу України і після приходу до влади Президента Зеленського. Паралельно у Європейському парламенті ще з 2021 року говорилося про наміри Росії щодо вторгнення в Україну, ми попереджали про небезпеку. Ми просували ідею запровадження випереджувальних санкцій проти РФ та надання військової допомоги для України. А після початку повномасштабного російського вторгнення ми всі наполягали на повноцінному членстві України в Європейському Союзі, і таким чином зараз є рішення про кандидатство у члени ЄС", - додав Міхаель Ґалер.

За його словами, незважаючи на наявність у країнах Західної Європи проросійських сил, більшість європейських політиків свідомі, що в Україні наразі триває боротьба між диктаторством та свободою, між жорстокістю та миром.

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"І боротьба відбувається не лише в Україні, а й по всій Європі. На жаль, Україна перебуває на передових лініях цієї боротьби. Ми також страждаємо від кібератак та від пропаганди в новинах і соціальних мережах. Крім того, що ми повинні допомагати Україні, нам потрібно зміцнити наше власне населення. А це потребує політичного лідерства, якого наразі не вистачає", - зауважив депутат Європейського парламенту від Німеччини.

Протягом 11 та 12 жовтня у Чернівцях проходила Міжнародна конференція "Пан’європейська ідея для перемоги та миру в Україні". У ній взяли участь депутати Європейського парламенту, Верховної Ради України, представники міжнародних організацій, громадські діячі, політики, дипломати, експерти, викладачі та студенти, місцеві чиновники і депутати.

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Під час проведення конференції учасники обговорювали ключові питання підтримки України та європейської інтеграції в контексті війни.

Автор: 

Європарламент (1054) зброя (7505) дозвіл (293)


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Топ коментарі
+5
Хароші думки приходять у ваші мізки на зламі третього року війни!
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12.10.2024 20:00
+3
Той, хто забороняє.
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12.10.2024 20:00
+3
А чому не бити кожен день по Криму, або по кримському мосту? ЄС та США не забороняє це робити. Щоб звільнити Херсон, не треба було бити по Владивостоку.
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12.10.2024 20:49
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Мало не прочитав Гітлер...але по суті правильно.
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12.10.2024 19:57 Відповісти
А хто має дозволити бити по Керченському мосту ?
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12.10.2024 19:58 Відповісти
Той, хто забороняє.
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12.10.2024 20:00 Відповісти
І бити потрібно "довгою рукою" і ППО шоб відбиватись - бо рашка ж не вгамується
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12.10.2024 20:00 Відповісти
Хароші думки приходять у ваші мізки на зламі третього року війни!
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12.10.2024 20:00 Відповісти
так війна не у них - куди поспішати
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12.10.2024 20:23 Відповісти
Если б это сказал бидон или штольц, а так это все - до физды дверца.
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12.10.2024 20:06 Відповісти
мабуть це сами розумний депутат у Європарламенті. У інших пробеми з арифметикою.
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12.10.2024 20:29 Відповісти
Найрозумніші ті, від кого нічого не залежить і на кому нуль відповідальності.
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12.10.2024 20:45 Відповісти
аа, зрозумів. Як тільки посадовця призначають на відповідальну посаду, то він зразу втрачає розум, і чим більш відповідальна посада, тим більше розуму втрачає. Таке начебто було з одним кіногероєм, який волею політичних аферістів став у реальному житті президентом воюючої країни. Хоча як був довбойобом до того, то ще більшим довбойобом відповідальна посада його не зробила. Бо далі вже було нікуди.
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12.10.2024 22:42 Відповісти
О, а якже ''ескалація'', ''червоні лінії '', ''*уйло нападе''?
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12.10.2024 20:36 Відповісти
Але дідусь Байданелла проти. йому байдуже і Україна, і ЄС. Ще б на Ізраіль забити - і все ОК
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12.10.2024 20:44 Відповісти
А чому не бити кожен день по Криму, або по кримському мосту? ЄС та США не забороняє це робити. Щоб звільнити Херсон, не треба було бити по Владивостоку.
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12.10.2024 20:49 Відповісти
а дійсно. Мабуть тому що у ГШ одни довбойоби сидять, і ніяк не можуть дійти до такого просторо рішення. От нашо було по Ханській бити...
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12.10.2024 22:47 Відповісти
Слушна думка, розумна людина
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12.10.2024 21:02 Відповісти
Галер - розумного батька дитина
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12.10.2024 21:09 Відповісти
нарешті почувся голос розуму...
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12.10.2024 21:17 Відповісти
ЕС вигідніше накопичувати зброю та б/к для себе. Бр українці сотнями тисяч тікають з країни, десятками тисяч тікають з ЗСУ. Думай-Те.
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12.10.2024 21:33 Відповісти
мда.. не пройшло і три роки..
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12.10.2024 22:18 Відповісти
цинічний розрахунок. А якщо б було дешевше, то хай гатять по Україні, хто тих українців за людей вважає.. Гроші головне
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12.10.2024 22:37 Відповісти
 
 