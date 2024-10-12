ЄС вигідніше дозволити бити вглиб РФ, аніж постійно насичувати українську ППО, - євродепутат Ґалер

Країнам Європи вигідніше дозволити ЗСУ бити по військових об'єктах вглиб РФ, аніж постійно насичувати Україну засобами ППО для відбиття масованих російських атак.

Таку думку висловив депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер під час Міжнародної конференції "Пан’європейська ідея для перемоги та миру в Україні", яка відбулася у Чернівцях 11-12 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується надання допомоги Україні зброєю, ми наразі незадоволені рівнем такої підтримки від країн ЄС. Ми засмучені тим, що досі діють обмеження на використання наданої Україні зброї по території РФ. Тому для нас набагато логічніше, щоб Україна мала змогу завдавати дальні удари по військових об'єктах РФ, аніж виснажувала свої системи ППО, а ми продовжували надавати їй все більше цих систем. Краще дозволити Україні бити вглиб Росії", - сказав євродепутат.

Він зазначив, що працює у Європейському парламенті уже більше 25 років і завжди підтримував суверенність та демократичні процеси в Україні.

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Зокрема, після окупації Росією Криму та початку її військових дій у Луганську і Донецьку, євродепутати зайняли чітку позицію та виступали за санкції проти РФ ще відтоді. А коли Україна підписала Угоду про асоціацію, допомагали імплементувати усі реформи, щоб країна рухалася далі в напрямку Європи, зауважив євродепутат.

"Так само ми продовжували підтримку європейського курсу України і після приходу до влади Президента Зеленського. Паралельно у Європейському парламенті ще з 2021 року говорилося про наміри Росії щодо вторгнення в Україну, ми попереджали про небезпеку. Ми просували ідею запровадження випереджувальних санкцій проти РФ та надання військової допомоги для України. А після початку повномасштабного російського вторгнення ми всі наполягали на повноцінному членстві України в Європейському Союзі, і таким чином зараз є рішення про кандидатство у члени ЄС", - додав Міхаель Ґалер.

За його словами, незважаючи на наявність у країнах Західної Європи проросійських сил, більшість європейських політиків свідомі, що в Україні наразі триває боротьба між диктаторством та свободою, між жорстокістю та миром.

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"І боротьба відбувається не лише в Україні, а й по всій Європі. На жаль, Україна перебуває на передових лініях цієї боротьби. Ми також страждаємо від кібератак та від пропаганди в новинах і соціальних мережах. Крім того, що ми повинні допомагати Україні, нам потрібно зміцнити наше власне населення. А це потребує політичного лідерства, якого наразі не вистачає", - зауважив депутат Європейського парламенту від Німеччини.

Протягом 11 та 12 жовтня у Чернівцях проходила Міжнародна конференція "Пан’європейська ідея для перемоги та миру в Україні". У ній взяли участь депутати Європейського парламенту, Верховної Ради України, представники міжнародних організацій, громадські діячі, політики, дипломати, експерти, викладачі та студенти, місцеві чиновники і депутати.

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Під час проведення конференції учасники обговорювали ключові питання підтримки України та європейської інтеграції в контексті війни.