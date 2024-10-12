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Сибіга і Боррель обговорили прогрес щодо надання 35 млрд євро кредиту Україні
Голова МЗС України Андрій Сибіга та високий представник ЄС Жозеп Боррель у ході телефонної розмови обговорили прогрес щодо 35 млрд євро кредиту Україні за рахунок використання заморожених активів РФ.
Про це Сибіга повідомив у суботу у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Провів продуктивну телефонну розмову з Жозепом Боррелем напередодні майбутньої зустрічі Ради ЄС у закордонних справах, на яку був запрошений. Ми обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки", - розповів Сибіга.
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vlad podolsky
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