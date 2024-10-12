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Сибіга і Боррель обговорили прогрес щодо надання 35 млрд євро кредиту Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Голова МЗС України Андрій Сибіга та високий представник ЄС Жозеп Боррель у ході телефонної розмови обговорили прогрес щодо 35 млрд євро кредиту Україні за рахунок використання заморожених активів РФ.

Про це Сибіга повідомив у суботу у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Провів продуктивну телефонну розмову з Жозепом Боррелем напередодні майбутньої зустрічі Ради ЄС у закордонних справах, на яку був запрошений. Ми обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки", - розповів Сибіга.

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Сибіга про розмову з Боррелем

Автор: 

кредит (3848) Сибіга Андрій (479) Боррель Жозеп (1074)


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Гроші, кредити, кредити, вони здристнуть, а нашим онукам віддавати
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12.10.2024 21:14 Відповісти
Борель, не давай цим крадіям нічого - до ЗСУ нічого не дійде - ні зброї, ні б/к, ні аптечок... - невже ви там у Европі ще не зрозуміли з ким маєте справу.
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12.10.2024 21:31 Відповісти
Все просто. Давати треба не грошима, а зброєю.
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12.10.2024 22:30 Відповісти
Так і я про шо - про постачання зброї та б/к. Ніяких грошей банді зеленского.
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12.10.2024 22:38 Відповісти
Це кидати гроші в якусь діру, за що ніхто не буде нести відповідальність.
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12.10.2024 21:42 Відповісти
Доки зелені ворюги не придумали як ті гроші зкомуніздити - доти і тягнуть резину...
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12.10.2024 22:32 Відповісти
 
 