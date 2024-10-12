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Новини
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Росіяни планують чергове підняття цін на проїзд у громадському транспорті на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

ЦНС

40-50 хвилин очікування на маршрутку у години пік, графік роботи максимум до 18 години, несправні автобуси – це тільки частина тих "незручностей", з якими стикаються мешканці тимчасово окупованої Луганщини та Донеччини. Люди жаліються, що неможливо доїхати додому після роботи, єдиний варіант – це таксі, яке не кожному по кишені. Зрештою, ціни на міський транспорт також для більшості "кусючі". Не менше 20 російських рублів вартість проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомляє Центр нацспортиву, передає Цензор.НЕТ.

"А тим часом місцева окупаційна адміністрація готується до чергового "покращення". Йдеться про ймовірне підняття цін на проїзд задля того, аби покращити якість перевезень. Про це йдеться у опитуваннях, які проводять колаборанти. Запитують чи готові містяни платити більше за кращу якість.

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Втім, підвищення вартості проїзду ніяк не вплине на якість роботи громадського транспорту. Тотального браку водіїв через масову мобілізацію їх до армії окупанта та зношеність автопарку не позбутися у такий спосіб.

Центр національного спротиву закликає допомагати наближати час деокупації українських земель аби повернутися до нормального і безпечного життя. Надсилайте інформацію про ворога на наш анонімний чат-бот", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

окупація (6739) ціни (4010) Центр національного спротиву (824)


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Топ коментарі
+16
Мабуть очікував що при війні в країні, не будуть красти мільйонами та мільярдами.
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12.10.2024 22:34
+14
А «росіяни» у Верховній Раді підняли податки українцям.
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12.10.2024 22:44
+13
От самки собаки!
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
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12.10.2024 22:11
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От самки собаки!
Слава богу, у нас такого нема!
Ги...
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12.10.2024 22:11 Відповісти
***** на них
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12.10.2024 22:14 Відповісти
Можна подумати,що в нас ціни не піднімаються.
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12.10.2024 22:20 Відповісти
Цур вас, борщовий набір ще ніколи не був таким доступним кожному із 4424 помічників депутатів ВР, прокурвовам, суддям та іншим держмордам зеленої мрії суків нарітних, вибору ржунів по домовинах та закордонах імені 73%...
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12.10.2024 22:40 Відповісти
Как то пофиг, что там у них. Вы лучше расскажите какие цены у нас... Истории про "полвареника", становятся реальностью.
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12.10.2024 22:21 Відповісти
Війна в країні. Ти що очікував?
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12.10.2024 22:25 Відповісти
Мабуть очікував що при війні в країні, не будуть красти мільйонами та мільярдами.
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12.10.2024 22:34 Відповісти
А нам для чого іх тяготи?
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12.10.2024 22:27 Відповісти
Так 20 кацапсячих срублів це 8 гривень. Так в порівнянні з неокупованими вони ще там шикують
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12.10.2024 22:33 Відповісти
Підароязиким псам узькій мір реклама...
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12.10.2024 23:18 Відповісти
Ти маєш на увазі саму статтю, чи мій комент?
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13.10.2024 09:37 Відповісти
Їм доїхати неможливо. Нехай вдома сидять,коли свинособаки десять років тому шабаші влаштовували сиділи ж по хатах,от нехай сидять і далі,може їм колись Ахмєтов погудить,для підтримки.
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12.10.2024 22:34 Відповісти
Сруцкий мир и все идет по плану. Жить стало лучше, жить стало веселее. Главное, чтоб швабрили со смазкой.
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12.10.2024 22:38 Відповісти
А «росіяни» у Верховній Раді підняли податки українцям.
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12.10.2024 22:44 Відповісти
" Окупанти " в Верховній зРаді…..
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13.10.2024 04:03 Відповісти
така ідіотична новина...
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12.10.2024 22:48 Відповісти
думали народ порадіє

однак автори новини мабуть не їздять на громадському транспорті
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13.10.2024 00:45 Відповісти
 
 