Росіяни планують чергове підняття цін на проїзд у громадському транспорті на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

40-50 хвилин очікування на маршрутку у години пік, графік роботи максимум до 18 години, несправні автобуси – це тільки частина тих "незручностей", з якими стикаються мешканці тимчасово окупованої Луганщини та Донеччини. Люди жаліються, що неможливо доїхати додому після роботи, єдиний варіант – це таксі, яке не кожному по кишені. Зрештою, ціни на міський транспорт також для більшості "кусючі". Не менше 20 російських рублів вартість проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомляє Центр нацспортиву, передає Цензор.НЕТ.

"А тим часом місцева окупаційна адміністрація готується до чергового "покращення". Йдеться про ймовірне підняття цін на проїзд задля того, аби покращити якість перевезень. Про це йдеться у опитуваннях, які проводять колаборанти. Запитують чи готові містяни платити більше за кращу якість.

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Втім, підвищення вартості проїзду ніяк не вплине на якість роботи громадського транспорту. Тотального браку водіїв через масову мобілізацію їх до армії окупанта та зношеність автопарку не позбутися у такий спосіб.

Центр національного спротиву закликає допомагати наближати час деокупації українських земель аби повернутися до нормального і безпечного життя. Надсилайте інформацію про ворога на наш анонімний чат-бот", - йдеться у повідомленні.