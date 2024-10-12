Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара, її ресурси обмежені, - Ходжес
Попри окупацію Вугледара та інших населених пунктів на Донеччині, російські окупанти не зможуть досягти стратегічної мети, адже зазнають великих втрат під час боїв.
Про це заявив екскомандувач армією США у Європі Бен Ходжес в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Втрата Вугледара та інших міст у зоні бойових дій — це дуже болісно з психологічного погляду. Нікому не хочеться втрачати міста, за які тривала така напружена боротьба. Однак перед тим, як називати це "стратегічною поразкою", варто пам'ятати, що Росія не здатна повною мірою скористатися цими захопленнями. Незалежно від того, чи йдеться про Авдіївку, Бахмут чи Вугледар, за свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою. Їхні ресурси обмежені, тому вони не мають змоги захопити великі території чи навіть, до прикладу, дійти до Дніпра. Тому, я вважаю, що Генеральний штаб використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів. Водночас я підтримую рішення про контрнаступ у напрямку Курська, оскільки ця операція створює серйозну проблему для росіян. Як наслідок, на Путіна чиниться конкретний тиск і він змушений шукати рішення. Крім того, Україна таким чином здобуває собі кращу переговорну позицію, коли для переговорів настане відповідний час", - пояснив Ходжес.
Генерал переконаний, що перемога України у війні проти РФ відповідає стратегічним інтересам США та Європи.
"Безумовно, попереду на Україну чекають великі виклики, але варто пам'ятати, що війна з Росією триває уже понад 10 років і, попри всі переваги, які має Росія, Україна все ще контролює понад 80% своєї території, а її Збройні сили продовжують нарощувати чисельність та потужність. Тому я залишаюся оптимістом, особливо якщо Сполучені Штати з новою адміністрацією та Німеччина зрозуміють, що перемога України відповідає нашим стратегічним інтересам", - наголосив він.
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Може вже досить робити ці пустопорожні прогнози?
Так, ресурси кацапів обмежені, але хіба в нас ситуація краще?
Невже лише кацапи несуть втрати?!
Ситуація яка склалася дуже невтішна: або кацапи настільки налагодили механізм забезпечення своїх військ особовим складом, що на втрати їм просто начхать: на заміну трупаків і важкопоранених швидко прибуває нове мʼясо, або наша статистика про тисячі вбитих кацапів щодня, це відверта брехня.
А тепер перенесемо це на рівень людини: десь неладеко від її домівки лежить тонна потрібної їй продукції. Людина злодій може підняти 20 кг в середньому без рюкзаків всіляких і візків. І якось донести декілька разів по 20 кг за день. Цю людину б'ють періодично дуже сильно господарі продукції, але в іншому особливо ніхто не заважає їй. Навіть підкидають їй злодійкуваті дружки допомогу. Господарям теж щось дають, але тільки для того щоб ті вчергове побили злодія. Ніхто навіть не думає заарештувати чи вбити злодія. А апетит злодія і його дружків росте.
За який час людина злодій потихеньку витягає все чуже добро?
Плачуть слабкі рузьге, захоплюючи наші землі!
Плачуть та захоплюють!
А міст "на повну" так і не запрацював. Там йде повільна усадка. Конструкції дають тріщини. Ще сейсмічна зона, дуже активна. Його по повній не навантажують, бо руйнація прискориться.
Тримається він поки, тому що 21 сторіччя і зовсім інші технології, ніж у німців в 40-х роках, котрі на той час були *********. Розвалиться той міст сам - справа часу.