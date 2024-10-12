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Новини Війна
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Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара, її ресурси обмежені, - Ходжес

Вугледар

Попри окупацію Вугледара та інших населених пунктів на Донеччині, російські окупанти не зможуть досягти стратегічної мети, адже зазнають великих втрат під час боїв.

Про це заявив екскомандувач армією США у Європі Бен Ходжес в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Втрата Вугледара та інших міст у зоні бойових дій — це дуже болісно з психологічного погляду. Нікому не хочеться втрачати міста, за які тривала така напружена боротьба. Однак перед тим, як називати це "стратегічною поразкою", варто пам'ятати, що Росія не здатна повною мірою скористатися цими захопленнями. Незалежно від того, чи йдеться про Авдіївку, Бахмут чи Вугледар, за свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою. Їхні ресурси обмежені, тому вони не мають змоги захопити великі території чи навіть, до прикладу, дійти до Дніпра. Тому, я вважаю, що Генеральний штаб використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів. Водночас я підтримую рішення про контрнаступ у напрямку Курська, оскільки ця операція створює серйозну проблему для росіян. Як наслідок, на Путіна чиниться конкретний тиск і він змушений шукати рішення. Крім того, Україна таким чином здобуває собі кращу переговорну позицію, коли для переговорів настане відповідний час", - пояснив Ходжес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не повинні обмежувати Україну в ударах – російські аеродроми є законними цілями, - Ходжес

Генерал переконаний, що перемога України у війні проти РФ відповідає стратегічним інтересам США та Європи.

"Безумовно, попереду на Україну чекають великі виклики, але варто пам'ятати, що війна з Росією триває уже понад 10 років і, попри всі переваги, які має Росія, Україна все ще контролює понад 80% своєї території, а її Збройні сили продовжують нарощувати чисельність та потужність. Тому я залишаюся оптимістом, особливо якщо Сполучені Штати з новою адміністрацією та Німеччина зрозуміють, що перемога України відповідає нашим стратегічним інтересам", - наголосив він.

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Автор: 

армія рф (17713) Ходжес Бен (172) Вугледар (146)


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Топ коментарі
+12
Да, "ракет на 2-3 раза", "мобики-чмобики" и вообще РФ вот-вот распадется...
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12.10.2024 22:55
+11
На початку вторгнення, якийсь «геній» з пентагону казав, що втрати в 10000 будуть для кацапів критичними і це буде для них катастрофою.
Може вже досить робити ці пустопорожні прогнози?
Так, ресурси кацапів обмежені, але хіба в нас ситуація краще?
Невже лише кацапи несуть втрати?!
Ситуація яка склалася дуже невтішна: або кацапи настільки налагодили механізм забезпечення своїх військ особовим складом, що на втрати їм просто начхать: на заміну трупаків і важкопоранених швидко прибуває нове мʼясо, або наша статистика про тисячі вбитих кацапів щодня, це відверта брехня.
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12.10.2024 23:01
+10
Дефолт в квітні 22, якщо не станеться, то санкції до кінця 22 притиснуть, а протягом 23 дотиснути, після введення повного ембарго на початку 23 повний колапс економіки... Дальше не буду, бо в жовтні 24 так смішно з всіх цих заяв, що живіт зараз лусне
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12.10.2024 23:11
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А що для кацапів втрати?
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12.10.2024 22:44 Відповісти
Вже 2 р пишу - шо при втратах 2 млн - може на рашці хтось почухається
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12.10.2024 23:28 Відповісти
Ходжес дуже все правильно описав
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12.10.2024 22:48 Відповісти
Там інше. Простіше сказати можна: "я не розумію як вони до сих пір живі, ми б так не змогли...".
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12.10.2024 23:09 Відповісти
там ресурсу хоч опой жуй
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12.10.2024 22:51 Відповісти
Да, "ракет на 2-3 раза", "мобики-чмобики" и вообще РФ вот-вот распадется...
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12.10.2024 22:55 Відповісти
Дефолт в квітні 22, якщо не станеться, то санкції до кінця 22 притиснуть, а протягом 23 дотиснути, після введення повного ембарго на початку 23 повний колапс економіки... Дальше не буду, бо в жовтні 24 так смішно з всіх цих заяв, що живіт зараз лусне
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12.10.2024 23:11 Відповісти
На початку вторгнення, якийсь «геній» з пентагону казав, що втрати в 10000 будуть для кацапів критичними і це буде для них катастрофою.
Може вже досить робити ці пустопорожні прогнози?
Так, ресурси кацапів обмежені, але хіба в нас ситуація краще?
Невже лише кацапи несуть втрати?!
Ситуація яка склалася дуже невтішна: або кацапи настільки налагодили механізм забезпечення своїх військ особовим складом, що на втрати їм просто начхать: на заміну трупаків і важкопоранених швидко прибуває нове мʼясо, або наша статистика про тисячі вбитих кацапів щодня, це відверта брехня.
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12.10.2024 23:01 Відповісти
Ну в статистике от ГенШтаба уточняют же, что это цифры примерные... А на сколько именно они "примерные", кто его знает.
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12.10.2024 23:06 Відповісти
Щодня гинуть 100-300, решта це санітарні, правда включаючи ще й нелетальні безповоротні
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12.10.2024 23:15 Відповісти
Так само писали після кожного розваленого міста Луганщини і Донеччини.

А тепер перенесемо це на рівень людини: десь неладеко від її домівки лежить тонна потрібної їй продукції. Людина злодій може підняти 20 кг в середньому без рюкзаків всіляких і візків. І якось донести декілька разів по 20 кг за день. Цю людину б'ють періодично дуже сильно господарі продукції, але в іншому особливо ніхто не заважає їй. Навіть підкидають їй злодійкуваті дружки допомогу. Господарям теж щось дають, але тільки для того щоб ті вчергове побили злодія. Ніхто навіть не думає заарештувати чи вбити злодія. А апетит злодія і його дружків росте.

За який час людина злодій потихеньку витягає все чуже добро?
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12.10.2024 23:07 Відповісти
А поклади літію Вугледару це теж фуйня?
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12.10.2024 23:44 Відповісти
Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара, її ресурси обмежені

Плачуть слабкі рузьге, захоплюючи наші землі!
Плачуть та захоплюють!
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13.10.2024 00:55 Відповісти
Набежало всепропальщиков.
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13.10.2024 04:13 Відповісти
а міст - ніколи, ну просто ніколи не буде побудований, там муляка, там все пливе, там німці не побудували, ну вже якщо - то до першого льоду
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13.10.2024 09:41 Відповісти
Так міст росіянє і не будували. Будували голландці. За що та фірма під санкціями і в Нідерландах йде судовий процес над цією фірмою. На них важкі штрафи наклали.

А міст "на повну" так і не запрацював. Там йде повільна усадка. Конструкції дають тріщини. Ще сейсмічна зона, дуже активна. Його по повній не навантажують, бо руйнація прискориться.

Тримається він поки, тому що 21 сторіччя і зовсім інші технології, ніж у німців в 40-х роках, котрі на той час були *********. Розвалиться той міст сам - справа часу.
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13.10.2024 13:53 Відповісти
Арестович, залогінься. Цю хєрню ми вже чуємо третій рік. 2-3 нєдєлі, ракет на 2-3 залпів, ресурси вичерпані. а кацапи пруть і пруть, а ми відступаємо і відступаємо. Досить вже потужної та незламної брехні!
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13.10.2024 13:23 Відповісти
 
 