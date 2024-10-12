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Новини
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МАГАТЕ не здатне контролювати ситуацію на Запорізькій АЕС, - голова ОВА Федоров

ЗАЕС

На захопленій російськими окупантами Запорізькій АЕС присутні спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), але ця організація не здатна контролювати ситуацію на ЗАЕС.

Про це розповів в інтерв'ю Голосу Америки голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація (на Запорізькій АЕАС. - Ред.) стабільно критична. Жодна цивілізована людина не контролює, що там відбувається. Ми розуміємо, що МАГАТЕ, знаходячись там, не здатно контролювати ситуацію. Здатно лише моніторити, не контролювати. Це абсолютно різні речі.

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Тому ми маємо очікувати найгірший розвиток подій. Ворог може здійснити на Запорізькій атомній електростанції будь-що, будь-яку провокацію", – пояснив Федоров.

Автор: 

МАГАТЕ (720) Федоров Іван (651) Запорізька АЕС (1415)


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13.10.2024 00:45 Відповісти
МАГАТЕ лише здатне обніматися з кацапами.
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13.10.2024 04:27 Відповісти
МАГАТЕ,ОБСЕ,ООН сожрали миллионы долларов а на выходе пшик.
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13.10.2024 07:37 Відповісти
Капітан Очевидність
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13.10.2024 08:43 Відповісти
Федоров повідомив нам те, про що всім відомо (просто з новин) вже більше двох років.
Федоров точно на своєму місці?
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13.10.2024 08:46 Відповісти
 
 