МАГАТЕ не здатне контролювати ситуацію на Запорізькій АЕС, - голова ОВА Федоров

На захопленій російськими окупантами Запорізькій АЕС присутні спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), але ця організація не здатна контролювати ситуацію на ЗАЕС.

Про це розповів в інтерв'ю Голосу Америки голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація (на Запорізькій АЕАС. - Ред.) стабільно критична. Жодна цивілізована людина не контролює, що там відбувається. Ми розуміємо, що МАГАТЕ, знаходячись там, не здатно контролювати ситуацію. Здатно лише моніторити, не контролювати. Це абсолютно різні речі.

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Тому ми маємо очікувати найгірший розвиток подій. Ворог може здійснити на Запорізькій атомній електростанції будь-що, будь-яку провокацію", – пояснив Федоров.