МАГАТЕ не здатне контролювати ситуацію на Запорізькій АЕС, - голова ОВА Федоров
На захопленій російськими окупантами Запорізькій АЕС присутні спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), але ця організація не здатна контролювати ситуацію на ЗАЕС.
Про це розповів в інтерв'ю Голосу Америки голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація (на Запорізькій АЕАС. - Ред.) стабільно критична. Жодна цивілізована людина не контролює, що там відбувається. Ми розуміємо, що МАГАТЕ, знаходячись там, не здатно контролювати ситуацію. Здатно лише моніторити, не контролювати. Це абсолютно різні речі.
Тому ми маємо очікувати найгірший розвиток подій. Ворог може здійснити на Запорізькій атомній електростанції будь-що, будь-яку провокацію", – пояснив Федоров.
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