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Суди вже розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК. ІНФОГРАФІКА

Суд

Щонайменш 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено в судовому реєстру за 5 місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку. З кожним місяцем справ більшає. У більшості випадків суд скасовує штрафи.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК розглянули українські суди з червня по жовтень поточного року — вже після введення нових правил та штрафів за порушення правил військового обліку.

Подібних справ більшає з кожним місяцем: якщо в червні їх було лише 10, у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня вже розглянуто 34 справи.

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Опендатабот проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи.

Кількість справ щодо скасування штрафів від ТЦК

Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:

  • недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.
  • відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.
  • штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові звернулися до незадоволених діями ТЦК: "А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба?"

Автор: 

суд (11731) мобілізація (3096) штраф (1871) ТЦК та СП (629)


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Топ коментарі
+12
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13.10.2024 00:52
+12
Шановний, може одразу у піч?
З якого напрямку пишеш воїн?
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13.10.2024 08:15
+8
Зедєрьмаки спеціально ліплять з українців "нарід-ухилянт", щоб потім сказати - це не ми, це вони не хочуть воювати 🤬

При цьому зелена влада обкрадає ЗСУ на мільярди, краде навіть на їжі і турнітеках, саботує розвиток ВПК, випуск снарядів, фортифікації, УМИСНО знищує наших військових в безглуздих авантюрах.

Владу в Україні захопив хитрий і небезпечний ворог, який прикривається державними символами тризубом і прапором.
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13.10.2024 10:27
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13.10.2024 00:32 Відповісти
Если будет штраф. Люди заплатят штраф, но откажутся от детей.
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13.10.2024 00:49 Відповісти
Про детей в нашей стране можно забыть.
Уже только негры.
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13.10.2024 10:30 Відповісти
Якась маячня.
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13.10.2024 14:46 Відповісти
Сподіваюсь це дозволить збільшити мобілізацію
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13.10.2024 00:50 Відповісти
Вона іде. Насправді у відкритий простір виходить непевна інфа. Тому багато чого незрозуміло.
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13.10.2024 14:48 Відповісти
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13.10.2024 00:52 Відповісти
суд у більшості випадків керується КоАП, а ТЦК обмажує лише скудна фантазія
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13.10.2024 01:15 Відповісти
КУпАП,а коап
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13.10.2024 13:34 Відповісти
А накласти штрафи судом у відповідь на тцк за такі справи.
Чи у суду є купа часу і немає інших справ.
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13.10.2024 03:23 Відповісти
Суд від свого імені накладає штрафи лише за порушення у сфері судочинства.
У всіх інших випадках суд лише розглядає адміністративні матеріали які складені уповноваженими посадовими особами і ухвалює рішення.
А ось засоби реагування (ухвала чи припис) суд може постановити.
Але думаю, що поки не буде узагальнена практика і не буде роз'яснення, щодо уніфікованих підходів від Верховного суду то нічого не буде.
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13.10.2024 06:11 Відповісти
Дякую за роз'яснення
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13.10.2024 11:15 Відповісти
Суд стягує з тце судовий збір і судові витрати позиваса,але тцк похєр,гроші ж державні
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13.10.2024 13:36 Відповісти
І суддю який винесе припис на користь ухилянта і адвоката разом з підар сом ухилянтом в окопи з ломом і лопатою
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13.10.2024 08:01 Відповісти
Шановний, може одразу у піч?
З якого напрямку пишеш воїн?
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13.10.2024 08:15 Відповісти
Основа любої держави то право, якщо корабельні сосни склали такий закон а недалекі депутати, деякі навіть не в курсі за що вони кнопку натискають, його прийняли з порушенням інших законів і конституції. То нехай такі дії оскаржують, нехай думають що вони приймають і як це потім буде працювати.

Не буде майбутнього в державі де все залежить тільки від хотілок однієї людини яка може не з тої ноги стати і припустимо видати постанову що треба вже не в унітаз ходити а в раковину і за це буде штраф. Має бути незалежна судова система і запобіжник незалежна Рада де закони формують професійні юристи.
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13.10.2024 11:39 Відповісти
І тебе розстріляти за сзч без суда і слідства
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13.10.2024 13:37 Відповісти
Якщо врахувати що в більшості ''судів'' працюють латентні сепари,то результат більш ніж прогнозований.
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13.10.2024 08:45 Відповісти
Зедєрьмаки спеціально ліплять з українців "нарід-ухилянт", щоб потім сказати - це не ми, це вони не хочуть воювати 🤬

При цьому зелена влада обкрадає ЗСУ на мільярди, краде навіть на їжі і турнітеках, саботує розвиток ВПК, випуск снарядів, фортифікації, УМИСНО знищує наших військових в безглуздих авантюрах.

Владу в Україні захопив хитрий і небезпечний ворог, який прикривається державними символами тризубом і прапором.
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13.10.2024 10:27 Відповісти
Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:

- недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.
- відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.
- штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування".
Джерело:

Тобто, це випадки неякісного оформлення адмін. правопорушення - прояви недостатньої підготовленості працівників ТЦК. Або роздолбайства, чи відвертої корупції (так теж можна заховати).

Але це не факт, що правопорушення не було.

Для балансу було б непогано надати інфу скільки випадків штрафів вже сплачено.
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13.10.2024 14:55 Відповісти
Харків. ОЗУ Єрмака намагалися запакувати 16-річного хлопця, проте перехожі відбили його, - місцеві канали.

Підкреслюю, це не військові, не ТЦК. Це якісь перероджені манкурти, беркутня з Майдану, яка знову слугує Татарову.

Хто сіє вітер, пожне бурю
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13.10.2024 18:36 Відповісти
 
 