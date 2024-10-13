Суди вже розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК. ІНФОГРАФІКА
Щонайменш 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено в судовому реєстру за 5 місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку. З кожним місяцем справ більшає. У більшості випадків суд скасовує штрафи.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК розглянули українські суди з червня по жовтень поточного року — вже після введення нових правил та штрафів за порушення правил військового обліку.
Подібних справ більшає з кожним місяцем: якщо в червні їх було лише 10, у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня вже розглянуто 34 справи.
Опендатабот проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи.
Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:
- недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.
- відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.
- штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування", - йдеться у повідомленні.
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Уже только негры.
Чи у суду є купа часу і немає інших справ.
У всіх інших випадках суд лише розглядає адміністративні матеріали які складені уповноваженими посадовими особами і ухвалює рішення.
А ось засоби реагування (ухвала чи припис) суд може постановити.
Але думаю, що поки не буде узагальнена практика і не буде роз'яснення, щодо уніфікованих підходів від Верховного суду то нічого не буде.
З якого напрямку пишеш воїн?
Не буде майбутнього в державі де все залежить тільки від хотілок однієї людини яка може не з тої ноги стати і припустимо видати постанову що треба вже не в унітаз ходити а в раковину і за це буде штраф. Має бути незалежна судова система і запобіжник незалежна Рада де закони формують професійні юристи.
При цьому зелена влада обкрадає ЗСУ на мільярди, краде навіть на їжі і турнітеках, саботує розвиток ВПК, випуск снарядів, фортифікації, УМИСНО знищує наших військових в безглуздих авантюрах.
Владу в Україні захопив хитрий і небезпечний ворог, який прикривається державними символами тризубом і прапором.
- недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.
- відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.
- штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування".
Джерело:
Тобто, це випадки неякісного оформлення адмін. правопорушення - прояви недостатньої підготовленості працівників ТЦК. Або роздолбайства, чи відвертої корупції (так теж можна заховати).
Але це не факт, що правопорушення не було.
Для балансу було б непогано надати інфу скільки випадків штрафів вже сплачено.
Підкреслюю, це не військові, не ТЦК. Це якісь перероджені манкурти, беркутня з Майдану, яка знову слугує Татарову.
Хто сіє вітер, пожне бурю