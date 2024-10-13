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Спротив на окупованих територіях став більш точковий і результативний, - глава Запорізької ОВА Федоров

Іван Федоров

Російські загарбники регулярно викрадають і вбивають українців на окупованих територіях.

Про це розповів в інтерв'ю Голосу Америки голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, розповідаючи про нинішню ситуацію в окупованому росіянами Мелітополі, передає Цензор.НЕТ.

"Я би виділив кілька аспектів. Перше – це викрадення людей. Ми щодня або щотижня отримуємо страшні цифри про чергові викрадення людей або про вбивства тих, кого викрали.

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Друге – це мілітаризація населення та геноцид українського народу. Ворог намагається завести на окуповані території з Росії колишніх військовослужбовців, правоохоронців, щоб розмити нашу ідентичність.

Молодь – категорія, яка страждає найбільше. Чому? Тому що ворог намагається своєю пропагандою промити їм мозок. Ворожа пропаганда – якісна. Тому молодь дуже страждає. І ми після повернення цих територій побачимо наслідки цього.

Але немає жодного сумніву, що ми повернемося на ці території. Наша найбільша цінність – люди там, яких ми маємо визволити з ворожого полону", - розповів Федоров.

Голова ОВА також описав ситуацію зі спротивом окупантам.

"Багато хто боїться. Тому, якщо робляться спецоперації, то точкові і результативні. Як, наприклад, минулого тижня в Енергодарі знищили автівку з керівником охорони ЗАЕС.

Тому чи зник спротив? Ні, не зник. Він став більш точковий і результативний.

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Найстрашне, що в 2014-му році ми всі відмовились від тимчасово окупованих територій: Донбасу, Луганську, Криму. Міжнародна спільнота сказала нам: не треба агресії. Це був поганий досвід, і зараз ми не маємо права його повторити.

Бо миру не буде, якщо ми відмовляємося від вже нових окупованих територій. За що ми втратили сотні тисяч життів? За що були зламані мільйони доль? Тому ми повинні здобути перемогу та повернути території", - зазначив Федоров.

Автор: 

окупація (6739) Запорізька область (3695) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+10
"Какаяразніца дуже швидко перевзувається. У нас вони швидко вдягли вишиванки, а там також швидко вдягли гімнастерки.
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13.10.2024 01:31
+7
"...здобути перемогу та повернути території.." Все що могли Ви зелені потвори зробили: поклали асвальт для путінських танків заморозили ракетні програми розмінували Чонгар зняли війська і з кримського напрямку не підірвали мости -зробили все що потрібно було путтіну для оокупації півдня України.. Тепер мрієте про неможливе.
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13.10.2024 07:14
+5
Слишком много Федорова, чересчур
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13.10.2024 01:59
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А чому так швидко страждає молодь від пропаганди? Всього 2,5 роки пройшло.
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13.10.2024 01:26 Відповісти
"Какаяразніца дуже швидко перевзувається. У нас вони швидко вдягли вишиванки, а там також швидко вдягли гімнастерки.
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13.10.2024 01:31 Відповісти
Дiти - гнучкi, як лоза, куди нахилиш, туди й нахиляться, бо у них ще не сформована громадянська позицiя, в якiй би вони добре розумiлися. Ми виннi в першу чергу, що не вберегли наших дiтей вiд супостата.
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13.10.2024 06:56 Відповісти
Слишком много Федорова, чересчур
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13.10.2024 01:59 Відповісти
Несе хєрню про кордони 91 року. Нехай йому хтось скаже, що зєльоний лідор давно про це не гундосить.
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13.10.2024 08:05 Відповісти
відпрацьовує "посадовий оклад"...
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13.10.2024 09:42 Відповісти
Удачно проведенная операция спецуры. Какой это спротив. Там и без спротыву всех уже замордовали, кто не успел выехать.
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13.10.2024 06:53 Відповісти
Можливо ви поясните для чого ризикувати життям спецпризначенців щоб вбити начальника сторожів(воєнізована охорона)? Як це вплине на перебіг війни? Мутна історія, спротив там ні до чого, бреше Фєдоров
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13.10.2024 08:09 Відповісти
А вiд АБИРВАЛГу, по 18, при владi всього можна очiкувати.
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13.10.2024 08:43 Відповісти
"...здобути перемогу та повернути території.." Все що могли Ви зелені потвори зробили: поклали асвальт для путінських танків заморозили ракетні програми розмінували Чонгар зняли війська і з кримського напрямку не підірвали мости -зробили все що потрібно було путтіну для оокупації півдня України.. Тепер мрієте про неможливе.
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13.10.2024 07:14 Відповісти
Не мріють, їм реально похєр. Просто брешуть. Мелють язиками абищо
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13.10.2024 08:10 Відповісти
Кацапів всіх національностей роду і віку всіх нищити і всюди це не люди а недорозвинена гілка чи проміжна між людиною і мавпою
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13.10.2024 08:05 Відповісти
Хотілось би спитати Федорова , а чи ведете ви в області пропаганду української мови, історії України, любові до своєї землі, ідентичності, росія завдяки цьому і перемелює українців в недоросіян
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13.10.2024 08:05 Відповісти
Спочатку здають Україну ,а потім кажуть про нац партизанський спротив ?!!! Ви ж пі* араси, здали теріторію ,відкрили Чонгар ,а тепер люди мусять себе захищати ,а ви 🤡 зеленські, зірочки заробляїте !!!
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13.10.2024 10:38 Відповісти
 
 