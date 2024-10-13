Спротив на окупованих територіях став більш точковий і результативний, - глава Запорізької ОВА Федоров

Російські загарбники регулярно викрадають і вбивають українців на окупованих територіях.

Про це розповів в інтерв'ю Голосу Америки голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, розповідаючи про нинішню ситуацію в окупованому росіянами Мелітополі, передає Цензор.НЕТ.

"Я би виділив кілька аспектів. Перше – це викрадення людей. Ми щодня або щотижня отримуємо страшні цифри про чергові викрадення людей або про вбивства тих, кого викрали.

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Друге – це мілітаризація населення та геноцид українського народу. Ворог намагається завести на окуповані території з Росії колишніх військовослужбовців, правоохоронців, щоб розмити нашу ідентичність.

Молодь – категорія, яка страждає найбільше. Чому? Тому що ворог намагається своєю пропагандою промити їм мозок. Ворожа пропаганда – якісна. Тому молодь дуже страждає. І ми після повернення цих територій побачимо наслідки цього.

Але немає жодного сумніву, що ми повернемося на ці території. Наша найбільша цінність – люди там, яких ми маємо визволити з ворожого полону", - розповів Федоров.

Голова ОВА також описав ситуацію зі спротивом окупантам.

"Багато хто боїться. Тому, якщо робляться спецоперації, то точкові і результативні. Як, наприклад, минулого тижня в Енергодарі знищили автівку з керівником охорони ЗАЕС.

Тому чи зник спротив? Ні, не зник. Він став більш точковий і результативний.

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Найстрашне, що в 2014-му році ми всі відмовились від тимчасово окупованих територій: Донбасу, Луганську, Криму. Міжнародна спільнота сказала нам: не треба агресії. Це був поганий досвід, і зараз ми не маємо права його повторити.

Бо миру не буде, якщо ми відмовляємося від вже нових окупованих територій. За що ми втратили сотні тисяч життів? За що були зламані мільйони доль? Тому ми повинні здобути перемогу та повернути території", - зазначив Федоров.