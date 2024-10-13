Російські окупанти розкрадають стипендії дітей на Донеччині, - Центр нацспротиву

Невиплати стипендій вихованцям місцевих фейкових закладів освіти на тимчасово окупованій Донеччині вже стали звичним явищем. У більшості випадків учні коледжів та пту, а також студенти змирилися з цим.

Про це повідомляє Центр нацспортиву, передає Цензор.НЕТ.

"Проте терпець таки увірвався у вихованців одного із ліцеїв Макіївки. Тут директор навчального закладу, який пішов на співпрацю із російською окупаційною адміністрацією, присвоїв собі 175 тисяч російських рублів.

Схожа ситуація відбулася і з студентам "Луганського художньо-промислового коледжу", серед яких значна кількість діти-сироти. Їм впродовж півроку не виплачували стипендії.

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Це вже тенденція, коли окупаційні адміністрації навчальних закладів на ТОТ України організували злочинні схеми, через які привласнюють кошти, призначені на виплату стипендій. Очевидно, що "захмарних" зарплат і соціальних пільг, обіцяних кремлем, місцевим колаборантам недостатньо — жити на широку ногу хочеться. А чому б не вкрасти у дітей?

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих допомагати Силам оборони України припиняти злочини російських посіпак на нашій землі. Маєте інформацію про ворога та його колаборантів – надсилайте за цим посиланням. Анонімність гарантуємо!" - йдеться у повідомленні.