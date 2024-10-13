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Новини
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Російські окупанти розкрадають стипендії дітей на Донеччині, - Центр нацспротиву

ЦНС

Невиплати стипендій вихованцям місцевих фейкових закладів освіти на тимчасово окупованій Донеччині вже стали звичним явищем. У більшості випадків учні коледжів та пту, а також студенти змирилися з цим.

Про це повідомляє Центр нацспортиву, передає Цензор.НЕТ.

"Проте терпець таки увірвався у вихованців одного із ліцеїв Макіївки. Тут директор навчального закладу, який пішов на співпрацю із російською окупаційною адміністрацією, присвоїв собі 175 тисяч російських рублів.

Схожа ситуація відбулася і з студентам "Луганського художньо-промислового коледжу", серед яких значна кількість діти-сироти. Їм впродовж півроку не виплачували стипендії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни агітують дітей в окупованому Мелітополі вступати до військових вузів, - Центр нацспротиву

Це вже тенденція, коли окупаційні адміністрації навчальних закладів на ТОТ України організували злочинні схеми, через які привласнюють кошти, призначені на виплату стипендій. Очевидно, що "захмарних" зарплат і соціальних пільг, обіцяних кремлем, місцевим колаборантам недостатньо — жити на широку ногу хочеться. А чому б не вкрасти у дітей?

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих допомагати Силам оборони України припиняти злочини російських посіпак на нашій землі. Маєте інформацію про ворога та його колаборантів – надсилайте за цим посиланням. Анонімність гарантуємо!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

окупація (6739) стипендії (181) Центр національного спротиву (824)


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Топ коментарі
+9
Слава богу, у нас такого немає!
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13.10.2024 02:07
+5
******* з українського бюджету? НІ!!!!. Ну нафіг про це писати. Тим більше, що перевірити це не можливо. ВОНО НАМ НЕ ПОТРІБНО. Ви своїми крадіями займайтесь. Тут не про навчання, тут крадууть у військових.
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13.10.2024 07:05
+3
Як при Порошенко було, але потужний Лідер скінчив епоху крадівництва
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13.10.2024 07:34
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посилання та телеграм- це анонімність?
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13.10.2024 02:01 Відповісти
Слава богу, у нас такого немає!
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13.10.2024 02:07 Відповісти
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13.10.2024 07:44 Відповісти
Хто в кого вчиться?!
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13.10.2024 05:29 Відповісти
В Приазовском университете города Мариуполя в 90х годах стипендию за первые два года заплатили только на третьем курсе всего 6 гривен за месяц. По стоимости килограмм ливерной колбасы.
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13.10.2024 05:46 Відповісти
Тогда доллар был в пределах 1 : 1.8
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13.10.2024 06:39 Відповісти
по сегодняшнему курсу это будет 3юсд х 40грн = 120 грн
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13.10.2024 06:42 Відповісти
Это сколько ж ливерки можно накупить?
https://silpo.ua/product/kovbasa-liverna-globyno-nizhna-p-a-1-g-184974?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3624BhBAEiwAkxgTOtsLpiXcg-yXGoiHXGQYyJK6A0tACbtbVngCOA9RECW7J3AzbzXh3xoCvogQAvD_BwE
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13.10.2024 12:09 Відповісти
******* з українського бюджету? НІ!!!!. Ну нафіг про це писати. Тим більше, що перевірити це не можливо. ВОНО НАМ НЕ ПОТРІБНО. Ви своїми крадіями займайтесь. Тут не про навчання, тут крадууть у військових.
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13.10.2024 07:05 Відповісти
Там наші діти є
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13.10.2024 07:29 Відповісти
Як при Порошенко було, але потужний Лідер скінчив епоху крадівництва
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13.10.2024 07:34 Відповісти
Що ви про росію?! Продовжить тему, наприклад, про євро в багажнику, або про крадіїв на закупці продуктів і зброї для армії!!!!!??? Чи вже тема закрита?!
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13.10.2024 07:49 Відповісти
Яке щастячко, що наша влада усім крадіям вже руки повідрубувала!
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13.10.2024 07:50 Відповісти
своїми крадіями займіться
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13.10.2024 07:56 Відповісти
З початку самі перестаньте красти.
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13.10.2024 07:58 Відповісти
Тут усе розкрадають!
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13.10.2024 09:29 Відповісти
Які заклади такі і стипендії... Кацапи, шо тут дивуватись...
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13.10.2024 09:33 Відповісти
А в цей час коломойські окупанти розкрадають бюджет України як в останнє.
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13.10.2024 09:43 Відповісти
В Україні війскових і народ України теж добре обкрадають і бюджет розкрадають-"слуги" рросійських окупантів в Україні
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13.10.2024 09:55 Відповісти
 
 