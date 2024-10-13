Російські окупанти розкрадають стипендії дітей на Донеччині, - Центр нацспротиву
Невиплати стипендій вихованцям місцевих фейкових закладів освіти на тимчасово окупованій Донеччині вже стали звичним явищем. У більшості випадків учні коледжів та пту, а також студенти змирилися з цим.
Про це повідомляє Центр нацспортиву, передає Цензор.НЕТ.
"Проте терпець таки увірвався у вихованців одного із ліцеїв Макіївки. Тут директор навчального закладу, який пішов на співпрацю із російською окупаційною адміністрацією, присвоїв собі 175 тисяч російських рублів.
Схожа ситуація відбулася і з студентам "Луганського художньо-промислового коледжу", серед яких значна кількість діти-сироти. Їм впродовж півроку не виплачували стипендії.
Це вже тенденція, коли окупаційні адміністрації навчальних закладів на ТОТ України організували злочинні схеми, через які привласнюють кошти, призначені на виплату стипендій. Очевидно, що "захмарних" зарплат і соціальних пільг, обіцяних кремлем, місцевим колаборантам недостатньо — жити на широку ногу хочеться. А чому б не вкрасти у дітей?
Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих допомагати Силам оборони України припиняти злочини російських посіпак на нашій землі. Маєте інформацію про ворога та його колаборантів – надсилайте за цим посиланням. Анонімність гарантуємо!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://silpo.ua/product/kovbasa-liverna-globyno-nizhna-p-a-1-g-184974?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3624BhBAEiwAkxgTOtsLpiXcg-yXGoiHXGQYyJK6A0tACbtbVngCOA9RECW7J3AzbzXh3xoCvogQAvD_BwE