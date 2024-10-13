Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами 9 українських військовополонених у Курській області
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян - розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.
Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"У соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині", - йдеться в повідомленні.
Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
"Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!" - додав омбудсман.
Нагадаємо, за даними DeepState, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині. Повідомляється, що це сталося 10 жовтня, розстріляли дронщиків та суміжників у районі н.п. Зелений Шлях.
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тупо там сидят зарабатывают бабки и пользуются своим иммунитетом.
листи пише. в листах вимагає.
(мені 72, якщо є питання)