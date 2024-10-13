Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами 9 українських військовополонених у Курській області

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян - розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.

Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині", - йдеться в повідомленні.

Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!" - додав омбудсман.

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Нагадаємо, за даними DeepState, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині. Повідомляється, що це сталося 10 жовтня, розстріляли дронщиків та суміжників у районі н.п. Зелений Шлях.