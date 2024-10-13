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Новини Війна
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Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами 9 українських військовополонених у Курській області

розстріл полонених на Курщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян - розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.

Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині", - йдеться в повідомленні.

Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!" - додав омбудсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН через страту росіянами українських військовополонених на Донеччині: "Це неприпустимо"

Нагадаємо, за даними DeepState, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині. Повідомляється, що це сталося 10 жовтня, розстріляли дронщиків та суміжників у районі н.п. Зелений Шлях.

Автор: 

військовополонені (978) розстріл (269) Лубінець Дмитро (613) Курськ (1147)


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Топ коментарі
+13
у Спортлото можно ще
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13.10.2024 10:55
+13
Не можна показати те,чого немає. А на українців їм начхати.
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13.10.2024 10:58
+9
Сумніваюсь що ці листи взагалі прочитають в цих шарашкіних конторах.
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13.10.2024 10:57
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у Спортлото можно ще
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13.10.2024 10:55 Відповісти
Ну язик в жопу і мовчать теж не варіант...
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13.10.2024 12:43 Відповісти
усі злочини нацистів московії мають бути задокументовані. А інакше у них буде образ білих і пухнастих
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13.10.2024 13:23 Відповісти
ну так. Згодиться, можно буде із архівів ООН витягти років через 20 для майбутнього суду над колишньою рф. Але це не точно.
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14.10.2024 05:06 Відповісти
років через 20 ? Ні, лайно стільки не проживе
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14.10.2024 12:27 Відповісти
Неважливо, хай десять. Все одно не вдасться притягнути до суду. Бо новоутворення будуть зїжджати від відповідальності.
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14.10.2024 16:11 Відповісти
Скільки ще має загинути українців щоб країни Заходу нарешті показали свій характер та надали необхідні дозволи?
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13.10.2024 10:55 Відповісти
Не можна показати те,чого немає. А на українців їм начхати.
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13.10.2024 10:58 Відповісти
там такі коричньові лінії, що з розгону не перескочиш.
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13.10.2024 11:00 Відповісти
Сумніваюсь що ці листи взагалі прочитають в цих шарашкіних конторах.
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13.10.2024 10:57 Відповісти
Краще напиши ЗОЛКИНУ...
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13.10.2024 10:59 Відповісти
послухай що каже Золкин про Червоний Хрест і не пиши дурні .
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13.10.2024 11:14 Відповісти
Байдуже що він каже. Ти поглянь на пики рашистів. І їх привелеї. А базікати вміють і Зеля, і Дермак, і Безугла. Головне справи
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13.10.2024 11:26 Відповісти
так ці привелеї треба скорочувати після кожного такого випадку . за справи , то погану справу робить Золкин збираючи інформацію про кацапську армію ? не треба порівнювати Золкина з піськограєм і Безумною , бо це не порівнянні речи .
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13.10.2024 11:37 Відповісти
які ще привилеї??? Лише тільки за Оленівку, їх (рашистів) треба було знищіти. Залишити лише тіх, що підуть на обмін. Я вже не кажу про відрубані голови та статеві органи. Ворогам смерть
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13.10.2024 12:06 Відповісти
дзвінки , посилки , магазини хіба це не привілеї ? знищувати треба ворогів які не суть небезпеку , а не тих хто на зоні конверти клее . знищувати треба пілотів , ракетчиків , військових інженерів , а витрачати час і сили на звичайне м'ясо .
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13.10.2024 12:16 Відповісти
всі полонені рашисти співають приблизно одне. І байдуже що він на зоні робив, "смотрящім" був чи півнем співав. Він прийшов вбивати, у тому числі і тебе
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13.10.2024 12:20 Відповісти
так я за вбивати тих хто зі зброєю ! але вбивати тих хто кинув і здався це тупо .
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13.10.2024 12:27 Відповісти
І що з того? Наші теж були без зброї. Це якось врятувало ім життя? Тому "око за око" і тільки так
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13.10.2024 14:04 Відповісти
ти тупе шо може казати вбивця який забив людину до смерті доскою а ти каструля тупа віриш шо воно на Україну працює ане на підорашку
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13.10.2024 11:32 Відповісти
В МККР просто сидят пох...сты и импотенты ...
тупо там сидят зарабатывают бабки и пользуются своим иммунитетом.
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13.10.2024 11:00 Відповісти
Якраз оті дві ''кантори'' чи не найбеззубіші.
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13.10.2024 11:01 Відповісти
Просто відзвітував про свою роботу, не вперше. Реакції нуль, бо пуйло ядеркою вдарить.
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13.10.2024 11:07 Відповісти
Можно ещё направить листы в космос! Путлер ложил на всякие женевские конвенции!
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13.10.2024 11:08 Відповісти
А ми їх олівє сігарєти нехай бачить які ми хорошіє. Ми нє ведемося на провокації ми за мір
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13.10.2024 11:13 Відповісти
ну да я не розумію чому їм квартири і машини ше не дають
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13.10.2024 11:37 Відповісти
Якби през оголосив,що з огляду на такі випадки та реакцію світу,Україна не бачить підстав брати полонених,то ,можливо,щось би змінилося.
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13.10.2024 11:40 Відповісти
зе!дегенерат лубінець, дуже потужний.
листи пише. в листах вимагає.
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13.10.2024 11:41 Відповісти
А Захід хоче перемовен між Україною та рф.
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13.10.2024 11:44 Відповісти
А може не треба кидати військових на призволяще без б.к.???
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13.10.2024 11:51 Відповісти
Лубінець ти настільки тупий що не розумієш одної істини , москалі і всякі там оони женевсьі конвенції червоні хрести речі не сумісні .
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13.10.2024 11:55 Відповісти
Спеціально для тупих - усі злочини нацистів Московії мають бути задокументовані. А інакше у них буде образ білих і пухнастих
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13.10.2024 13:22 Відповісти
Спеціально для розумних провокаторів . Ці злочинці понесуть покарання років приблизно через 50.
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13.10.2024 19:32 Відповісти
У разі поразки рашисти розстріляють усю Україну - зокрема ухильников.

(мені 72, якщо є питання)
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13.10.2024 13:21 Відповісти
Є така опція, чи дійство, як завгодно можна називати, під назвою УЛЬТИМАТУМ. На полі бою ультиматум досить часто досягає своєї мети, ну наприклад пропозиція-вимога скласти зброю та здатися в полон, інакше буде ліквідація при спробі чинити опір. Це ми досить часто спостерігали з відео наших хлопців під час боїв. Але це все дрібниці місцевого значення, мається на увазі бій, зачистка на якісь обмеженій тактично території. Ультиматум має поширитись стратегично, розповсюитися широким фронтом. Ну на приклад. Весь світ бачить військові, нелюдяні злочини оркостану, вбивства цивільних бомбардуванням та знищенням наших населених пунктів, страта наших військових, які здалися в полон та багато, багато, нажаль інших випадків злочинів. Чесно кажучи, після "Охмадиту", атаки на святе, на дітей, була надія, що врешті решт, захід та американці прокинуться, надавши дозвіл ******* кацапів дальнобійною зброєю. Ан нІт, чергова, стотисячна стурбованість, більш нічого, як завжди. Далі купа злочинів, сумський дитячий будинок, будинок людей похилого віку, лікарня, універсітет. Це тільки про Суми мова, бо я це все бачу, мешкаючи тут, а по всій країні ще більше. Розумію, багато пишу, спробую коротко далі. Остін та міністр "нападу" рашки, досить регулярно балакають по телефону, то один ініціатор розмови, то інший, щось таки патякають? Ну може ж Остін, в режимі УЛЬТИМАТУМА, сказати, чи передати через того йолопа, що мовляв, майже три роки світ спостерігає за вбивством мирних українців, за численими злочинами, що все "баста" терпець урвався. І якщо в подальшому, хоч одна атака на мирних людей, хоч одна жертва від вашого терору, ми неввагаясь наступного дня надаємо дозвіл да далекобій. А з нашої сторони, аналогічно можна ї за страти військовополонених, ще оди злочин, ще одне вбивство, все ми знімаємо з себе всі обмеження та виконання вселяких конвенцій. Оприлюднити ці ультиматуми з усіх трибун, включаючи ООН, Європарламент, та інших сраних пАсЕ, пАрЕ, червоних та не дуже хрестів та іншої прокацапячої "шалупоні". І нехай вони, там хоч захлинуться соплями заперечення та обурення у мільонному ступеню, та пофіг, пішли нафіг. Не знаю, може й дурниці написав, але чомусь саме такі думки прийшли в голову.
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13.10.2024 13:30 Відповісти
 
 