У Польщі відкриють базу ПРО, з якої можна також збивати російські ракети, - Сікорський

Найближчими тижнями в Редзікові в Польщі відкриють базу протиракетної оборони США, з якої також можна "збивати російські ракети, які летять на Польщу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі радіо Rebeliant повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзікові біля міста Пуцьк. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", - повідомив Сікорський.

Крім того, глава польського МЗС заявив, що він домовився, "щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати".

"Наші опоненти звинуватили нас у знищенні проєкту бази, а він уже є і незабаром буде офіційно відкритий", - додав Сікорський.

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