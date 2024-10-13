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У Польщі відкриють базу ПРО, з якої можна також збивати російські ракети, - Сікорський

Сікорський повідомив про відкриття бази ПРО

Найближчими тижнями в Редзікові в Польщі відкриють базу протиракетної оборони США, з якої також можна "збивати російські ракети, які летять на Польщу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі радіо Rebeliant повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзікові біля міста Пуцьк. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", - повідомив Сікорський.

Крім того, глава польського МЗС заявив, що він домовився, "щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати".

"Наші опоненти звинуватили нас у знищенні проєкту бази, а він уже є і незабаром буде офіційно відкритий", - додав Сікорський.

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Автор: 

Польща (8609) ПРО (68) Сікорський Радослав (277)


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Топ коментарі
+14
Ви не зрозуміли, певно. Ніхто ракети і шахеди збивати не буде. Він мав на увазі, що якщо раптом розпочнеться війна між рашею і США, то тоді з цієї бази будуть, можливо, збивати пакети, які раша, можливо, запустить на америку. Нам же з тієї бази користі зараз нуль цілих *** десятих.
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13.10.2024 14:26
+8
"Десантники знищили російських штурмовиків, які розстріляли військових на Курщині"

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
© Comments.ua
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13.10.2024 14:45
+6
Иран обстреливает США через Польшу? Иран вообще обстреливает США?
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13.10.2024 14:21
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Иран обстреливает США через Польшу? Иран вообще обстреливает США?
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13.10.2024 14:21 Відповісти
Чергова байка...
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13.10.2024 14:22 Відповісти
Ви не зрозуміли, певно. Ніхто ракети і шахеди збивати не буде. Він мав на увазі, що якщо раптом розпочнеться війна між рашею і США, то тоді з цієї бази будуть, можливо, збивати пакети, які раша, можливо, запустить на америку. Нам же з тієї бази користі зараз нуль цілих *** десятих.
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13.10.2024 14:26 Відповісти
що він домовився, "щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати Джерело:
А ті ракети, які летять до нас через Польщу, збивати не можна.
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13.10.2024 14:27 Відповісти
Йди в сраку, пшецький балабол. Кожен сам за себе? Ну-ну...
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13.10.2024 14:33 Відповісти
якщо з цієї бази не будутьзбивати ракети над Україною,тоді очевидно, що Україну в НАТО Україну не бачуть .найближчим часом і рашист може вибірково наносити ракетні удари по територіїУкраїни...
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13.10.2024 14:38 Відповісти
Не будут. Эта база на берегу Балтики далеко от наших границ. Как-раз на пути баллистики из Ирана в США.
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13.10.2024 17:01 Відповісти
"Десантники знищили російських штурмовиків, які розстріляли військових на Курщині"

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
© Comments.ua
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13.10.2024 14:45 Відповісти
Редзіково знаходиться біля міста Слупськ. А такого міста як Пуцьк немає в Польщі.
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13.10.2024 16:05 Відповісти
Есть. И Пуцкий залив есть. Около Гдыни.
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13.10.2024 17:03 Відповісти
Согласен , есть. Но это скорее не город, там население 10тысяч, а в Слупске 100тысяч.
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13.10.2024 19:10 Відповісти
Пхе!
А на сукупному Заході повнісінько ракет, якими можна збивати що завгодно на росії!
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13.10.2024 16:12 Відповісти
Також? А ще які є? Невже з Палестини?
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13.10.2024 18:10 Відповісти
 
 