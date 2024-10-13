У Польщі відкриють базу ПРО, з якої можна також збивати російські ракети, - Сікорський
Найближчими тижнями в Редзікові в Польщі відкриють базу протиракетної оборони США, з якої також можна "збивати російські ракети, які летять на Польщу".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі радіо Rebeliant повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзікові біля міста Пуцьк. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", - повідомив Сікорський.
Крім того, глава польського МЗС заявив, що він домовився, "щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати".
"Наші опоненти звинуватили нас у знищенні проєкту бази, а він уже є і незабаром буде офіційно відкритий", - додав Сікорський.
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А ті ракети, які летять до нас через Польщу, збивати не можна.
Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/desantniki-znischili-rosiyskih-shturmovikiv-yaki-rozstrilyali-viyskovih-na-kurschini-video-744774.html
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А на сукупному Заході повнісінько ракет, якими можна збивати що завгодно на росії!