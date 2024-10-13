В Армія+ з’являться навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів, - Міноборони

Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. У наступній версія з’являться функції навчання. Крім того, у майбутньому буде додано електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

Як передає Цензор.НЕТ, про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета - зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", - наголосила Черногоренко.

За її словами, ключові нововведення Армія+ міститимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Читайте також: Онлайн-рекрутинг, три типи відстрочок: Міноборони планує залучити ще кілька мільйонів користувачів до "Резерву+" завдяки новим функціям

Також вона розповіла, що в застосунку Резерв+, з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу, що дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

"Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби", - наголосила заступниця міністра.

Своєю чергою американська делегація відзначила значний прогрес Міноборони за останній рік у сфері інновацій, зокрема заснування Коаліції дронів та впровадження важливих законодавчих ініціатив. А також презентувала свої пропозиції щодо реформування оборонного сектору в Україні.

Також читайте: У застосунку "Армія+" зареєструвалися 300 тисяч військових, - Генштаб

Як повідомили в Міноборони, за підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити тісну співпрацю у сфері інновацій та цифрової трансформації оборонного сектору.