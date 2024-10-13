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Новини
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В Армія+ з’являться навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів, - Міноборони

Нові функції в Армія+

Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. У наступній версія з’являться функції навчання. Крім того, у майбутньому буде додано електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

Як передає Цензор.НЕТ, про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета - зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", - наголосила Черногоренко.

За її словами, ключові нововведення Армія+ міститимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Читайте також: Онлайн-рекрутинг, три типи відстрочок: Міноборони планує залучити ще кілька мільйонів користувачів до "Резерву+" завдяки новим функціям

Також вона розповіла, що в застосунку Резерв+, з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу, що дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

"Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби", - наголосила заступниця міністра.

Своєю чергою американська делегація відзначила значний прогрес Міноборони за останній рік у сфері інновацій, зокрема заснування Коаліції дронів та впровадження важливих законодавчих ініціатив. А також презентувала свої пропозиції щодо реформування оборонного сектору в Україні.

Також читайте: У застосунку "Армія+" зареєструвалися 300 тисяч військових, - Генштаб

Як повідомили в Міноборони, за підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити тісну співпрацю у сфері інновацій та цифрової трансформації оборонного сектору.

Автор: 

Міноборони (7452) електронні послуги (205) Армія+ (59)


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Топ коментарі
+10
До виборів треба встигнути всіх загнати в є-стойло.
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13.10.2024 15:53
+9
1. Коли ви вперше почали думати про застосунки?
2. Як часто ви думаєте про застосунки?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про застосунки?
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13.10.2024 16:06
+7
А "верховна рада+" буде додаток, щоб пройти курси і стати народним депутатом?
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13.10.2024 15:58
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А рефералка буде? "Приведи друга - отримай тиждень відпустки"
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13.10.2024 15:53 Відповісти
До виборів треба встигнути всіх загнати в є-стойло.
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13.10.2024 15:53 Відповісти
А "верховна рада+" буде додаток, щоб пройти курси і стати народним депутатом?
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13.10.2024 15:58 Відповісти
на запитання допитливих, бо не зебілів, надаємо відповідь, що даний додаток вже існує:"єТрускавець" та розрахований виключно на обраний монозбрід віслюка на початковому етапі накопичування моматеріальних цінностей...
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13.10.2024 16:23 Відповісти
1. Коли ви вперше почали думати про застосунки?
2. Як часто ви думаєте про застосунки?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про застосунки?
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13.10.2024 16:06 Відповісти
... а що то таке оті застосунки? 😂
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13.10.2024 16:13 Відповісти
за стосунки- це виключно, пошук партнера для створення гетеросексуальних сімей однієї статі...
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13.10.2024 16:25 Відповісти
"гетеросексуальних сімей однієї статі"
Все, ви зламали мій мозок...
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13.10.2024 16:43 Відповісти
Ці застосунки зараз тут з нами, в цій кімнаті?
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13.10.2024 16:42 Відповісти
А ''програма лояльності'' це напевне фіксуватимуть як вилизуєш зад начальству.
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13.10.2024 16:25 Відповісти
Е-оружие будут выдавать?
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13.10.2024 20:21 Відповісти
 
 