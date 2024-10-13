В Армія+ з’являться навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів, - Міноборони
Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. У наступній версія з’являться функції навчання. Крім того, у майбутньому буде додано електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.
Як передає Цензор.НЕТ, про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.
"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета - зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", - наголосила Черногоренко.
За її словами, ключові нововведення Армія+ міститимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
Також вона розповіла, що в застосунку Резерв+, з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу, що дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.
"Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби", - наголосила заступниця міністра.
Своєю чергою американська делегація відзначила значний прогрес Міноборони за останній рік у сфері інновацій, зокрема заснування Коаліції дронів та впровадження важливих законодавчих ініціатив. А також презентувала свої пропозиції щодо реформування оборонного сектору в Україні.
Як повідомили в Міноборони, за підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити тісну співпрацю у сфері інновацій та цифрової трансформації оборонного сектору.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
моматеріальних цінностей...
2. Як часто ви думаєте про застосунки?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про застосунки?
Все, ви зламали мій мозок...