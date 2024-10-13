Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України, - міністр оборони Певкур
Очільник оборонного відомства Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України. Така співпраця, за його словами, могла б допомогти Україні збільшити виробництво.
Заяву міністра оборони Естонії наводить ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт оборонної продукції. Проте, за словами Певкура, заборона на експорт не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості. Він вважає, що така співпраця була б корисною і для України, і для Естонії.
"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії",- сказав очільник оборонного відомства Естонії.
За словами міністра, якщо Естонії та Україні вдасться дійти згоди в цьому питанні, то Таллінн закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни. Зокрема, Певкур висловив зацікавленість у ракетах дальньої дії.
"Ракети дальньої дії - це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності", - додав глава Міноборони Естонії.
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Головне прибрати паразитуючих на потоках.
Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.
Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.
А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.
Одно только но.
Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.
Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.
Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.
В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.
Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.
Доброе утро.
Извините.
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