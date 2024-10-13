Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України, - міністр оборони Певкур

Очільник оборонного відомства Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України. Така співпраця, за його словами, могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

Заяву міністра оборони Естонії наводить ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт оборонної продукції. Проте, за словами Певкура, заборона на експорт не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості. Він вважає, що така співпраця була б корисною і для України, і для Естонії.

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії",- сказав очільник оборонного відомства Естонії.

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За словами міністра, якщо Естонії та Україні вдасться дійти згоди в цьому питанні, то Таллінн закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни. Зокрема, Певкур висловив зацікавленість у ракетах дальньої дії.

"Ракети дальньої дії - це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності", - додав глава Міноборони Естонії.

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