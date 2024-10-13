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Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України, - міністр оборони Певкур

Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України

Очільник оборонного відомства Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України. Така співпраця, за його словами, могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

Заяву міністра оборони Естонії наводить ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт оборонної продукції. Проте, за словами Певкура, заборона на експорт не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості. Він вважає, що така співпраця була б корисною і для України, і для Естонії.

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії",- сказав очільник оборонного відомства Естонії.

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За словами міністра, якщо Естонії та Україні вдасться дійти згоди в цьому питанні, то Таллінн закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни. Зокрема, Певкур висловив зацікавленість у ракетах дальньої дії.

"Ракети дальньої дії - це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності", - додав глава Міноборони Естонії.

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Автор: 

оборона (4812) експорт (4508) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+7
Який уряд,в Україні є лише *ОПа !!))
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13.10.2024 17:22
+6
Зацікавили ракети дальної дії. Та їх для себе не можемо зробити. Хіба що ''паляницю'' в єдиному екземплярі щоб хрінпіду міг попіаритися
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13.10.2024 17:26
+3
Ні , у нас все для фронта, все для перемоги !
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13.10.2024 17:14
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Ні , у нас все для фронта, все для перемоги !
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13.10.2024 17:14 Відповісти
Який уряд,в Україні є лише *ОПа !!))
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13.10.2024 17:22 Відповісти
Зацікавили ракети дальної дії. Та їх для себе не можемо зробити. Хіба що ''паляницю'' в єдиному екземплярі щоб хрінпіду міг попіаритися
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13.10.2024 17:26 Відповісти
А можна перелік надлишку зброї?Що у нас лишнє то?
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13.10.2024 17:30 Відповісти
Це все потрібно для нашіх неозброєних юригад
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13.10.2024 20:52 Відповісти
ага всі кацапи за трампа - хто б сумнівався
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13.10.2024 17:37 Відповісти
За американський народ дбає закон, а президент, то так, вивіска. А ви не знали? Мокшан
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14.10.2024 04:49 Відповісти
Оксана, так виглядає, що ви більше знаєте про Америку ніж самі американці. Ну, в такому випадку, і за український народ дбає закон, а президент - то просто вивіска. Тільки не розумію чому за цю "вивіску" в Америці іде зараз страшна битва? Ну але, якщо ви кажете, що президент - то "вивіска" то я за Трампа. Яка різниця, яка "вивіска". Дякую за підказку, а то я до сьгоднішнього вечора ще вагався за кого голосувати.
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14.10.2024 05:07 Відповісти
У всіх штатах багато своїх законів. А ви просто пісня з ніком
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14.10.2024 07:13 Відповісти
Такі да. Я не бот з ніком сша
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14.10.2024 07:31 Відповісти
Битва? Токшоу
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14.10.2024 07:47 Відповісти
Ракети були і думаю, що якась кількість їх є і можливість їх продукувати.
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13.10.2024 18:45 Відповісти
Дальнобійної ракети не було жодної. Навіть до Кримського мосту не було чим дістати. Не кажучи про військові бази кацапів у самому Криму.
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13.10.2024 18:48 Відповісти
Пшол
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14.10.2024 04:50 Відповісти
Тобто Україна має зайві рекети дальньої дії,тому охоче продасть їх естонцям,а за зароблені кошти знов випустить такі ж ракети і знов продасть їх естонцям... незрозуміло, як це допоможе нам перемогти орків?
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13.10.2024 18:38 Відповісти
В цьому щось є. А саме фінансування збройної промисловості. І європейцям вигідно і українцям бо з'являться гроші на виробництво і для себе. В ідеалі. Якщо прибрати всіх злодійкуватих управлінців повністю.

Головне прибрати паразитуючих на потоках.
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13.10.2024 18:44 Відповісти
Після продажу ми не побачимо не ракет не грошей.
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13.10.2024 21:01 Відповісти
ВОПРОС !!! НАХЙЯ ДЕЛАТЬ ДОХЯ ДРОНОВ ЕСЛИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ОДНУ БОЛЬШУЮ БОМБУ ИЛИ ПУСТИТЬ ОДНУ ПУЛЮ В ОДНУ ГОЛОВУ !!!???
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14.10.2024 08:18 Відповісти
Бабченко-Почитал комменты к посту про продажу излишков дронов. Да, доводы мне действительно кажутся разумными и логичными.

Но только основной посыл поста - сначала создать СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас дронов на несколько лет вперед в подземных бункерах в горах, как это делает Иран и Северная Корея с ракетами или орки с Шахедами, а уж потом распродавать все остальное - так и не был услышан. Потому что Россия дроны экспортировать точно не будет- но Украине виднее, конечно.

Лучше, безусловно, госзакупки потратить на озеленение Покровска, чем на стратегические закупки собственного же вооружения.

А на дронах заработать еще гигаватт миллиарда деревьев.

Одно только но.

Как только украинские дроны начнут поставляться на экспорт - я прекращаю сборы на дроны.

Ну, потому что я в принципе не смогу объяснить своим, скажем, эстонским подписчикам, почему им надо донатить на дроны, если Украина экспортирует дроны.

Спасибо, что сняли с меня хотя бы это бремя.

В скором времени, я надеюсь, Украина сможет выйти на обсяг экпортироаания «Стугн» арабам, на экспорт эвакуационных тележек, турникетов, и каких-нить там бронированных Унимогов с БМП - и с волонтеров будет снято и это бремя.

Вот тогда и выйдем на границы 1991 года.

Доброе утро.

Извините.

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patreon.com/babchenko

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buymeacoffee.com/babchenkoab
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14.10.2024 13:47 Відповісти
 
 