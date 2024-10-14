У першому турі виборів до Сейму Литви перемогли соціал-демократи

У Литві відбувся перший тур парламентських виборів у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Явка виборців склала 52,06%, тоді як чотири роки тому – 47,16%. На цьогорічних президентських виборах явка була вищою – 59,95%. Після закриття дільниць проголосували 40,31% виборців, а достроково – 11,75%. Усього право голосу мали майже 2,4 мільйона осіб. Обирали 141 депутата: 71 у одномандатних округах і 70 у багатомандатному. У виборах брали участь 1740 кандидатів від 14 партій і однієї коаліції.

У понеділок вранці були підраховані голоси першого туру виборів до Сейму Литви в багатомандатних округах. Соціал-демократи отримали найбільшу підтримку – 19,36%. Друге місце посіла СО-ЛКД з 17,96%, випередивши партію "Зоря Нямунаса", яка отримала 14,99%. Демократичний союз "В ім'я Литви" Саулауса Скверняліса зайняв четверте місце з 9,24%, за ним йде Ліберальний рух з 7,70%. Партія "Селян і зелених" пройшла до Сейму з 7,02%. Партія свободи не подолала 5% бар'єр, набравши 4,5%.

Виборчій акції поляків Литви – Союзу християнських сімей (ІАПЛ-СГС) не вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до Сейму. За даними на момент підрахунку голосів у 1889 з 1947 виборчих дільниць, ця політична сила набрала 4,05% голосів.

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