Війська РФ зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття, - глава розвідки Німеччини Каль
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вбачає пряму військову загрозу з боку Росії, і вважає, що російські війська зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття.
Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська будуть здатні здійснити атаку на НАТО не пізніше кінця цього десятиліття", - зазначив Каль на слуханнях у Комітеті парламентського контролю Бундестагу.
За його словами, Кремль бачить у ФРН ворога. Крім того, Каль додав, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну після вторгнення Росії.
"Ми перебуваємо в прямій конфронтації з Росією", - зауважив він.
Також зауважується, що російський диктатор Володимир Путін стурбований не лише Україною, а "насправді створенням нового світового порядку". Російські спецслужби дедалі активніше діють усіма можливими засобами і "без жодних сумнівів".
"Подальше погіршення ситуації є малоймовірним", – попередив Каль. Тому політики мають надати німецьким службам безпеки засоби та повноваження, щоб запобігти цим небезпекам.
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Нагадаю - США були незрівнянно більш могутніми в військовому плані, ніж Вʼєтнам. І взагалі не порівняти з Афганістаном. І чим закінчилося?
З.І, А ще якщо Трампа виберуть. Як воно буде?
У реалі ... яке НАТО, вони з нашими ЗСУ не змогли. А якщо ще й у НАТО потрапимо років через
5-7-10. То взагалі дурня.