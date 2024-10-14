Війська РФ зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття, - глава розвідки Німеччини Каль

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вбачає пряму військову загрозу з боку Росії, і вважає, що російські війська зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття.

Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська будуть здатні здійснити атаку на НАТО не пізніше кінця цього десятиліття", - зазначив Каль на слуханнях у Комітеті парламентського контролю Бундестагу.

За його словами, Кремль бачить у ФРН ворога. Крім того, Каль додав, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну після вторгнення Росії.

"Ми перебуваємо в прямій конфронтації з Росією", - зауважив він.

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Також зауважується, що російський диктатор Володимир Путін стурбований не лише Україною, а "насправді створенням нового світового порядку". Російські спецслужби дедалі активніше діють усіма можливими засобами і "без жодних сумнівів".

"Подальше погіршення ситуації є малоймовірним", – попередив Каль. Тому політики мають надати німецьким службам безпеки засоби та повноваження, щоб запобігти цим небезпекам.

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