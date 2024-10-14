УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9001 відвідувач онлайн
Новини
2 214 18

Війська РФ зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття, - глава розвідки Німеччини Каль

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вбачає пряму військову загрозу з боку Росії, і вважає, що російські війська зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття.

Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська будуть здатні здійснити атаку на НАТО не пізніше кінця цього десятиліття", - зазначив Каль на слуханнях у Комітеті парламентського контролю Бундестагу.

За його словами, Кремль бачить у ФРН ворога. Крім того, Каль додав, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну після вторгнення Росії.

"Ми перебуваємо в прямій конфронтації з Росією", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО розпочне масштабний перегляд відносин з Росією, - Politico

Також зауважується, що російський диктатор Володимир Путін стурбований не лише Україною, а "насправді створенням нового світового порядку". Російські спецслужби дедалі активніше діють усіма можливими засобами і "без жодних сумнівів".

"Подальше погіршення ситуації є малоймовірним", – попередив Каль. Тому політики мають надати німецьким службам безпеки засоби та повноваження, щоб запобігти цим небезпекам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планує збільшити кількість боєздатних бригад з 82 до 131 через загрози з боку РФ, - Die Welt

Автор: 

Німеччина (7469) НАТО (6513) росія (65908) Каль Бруно (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Нажаль для України кацапи ніколи не полізуть до НАТО поки не закінчиться (або повністю призупиниться) війна в Україні. Тож я би рекомендував прийняти це як дане і не мріяти, шо ось кацапи дорвуться до НАТО і воно їм наваляє.
показати весь коментар
14.10.2024 13:55
+4
То нехай нато допоможе розгромити москалів тут і зараз, і тоді не доведеться нато воювати потім.
показати весь коментар
14.10.2024 13:41
+1
Головна мета влади рф,знищити світовий правопорядок і створити новий з авторитарним правлінням для шкоди риночнрої економіки.
показати весь коментар
14.10.2024 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То нехай нато допоможе розгромити москалів тут і зараз, і тоді не доведеться нато воювати потім.
показати весь коментар
14.10.2024 13:41 Відповісти
Головна мета влади рф,знищити світовий правопорядок і створити новий з авторитарним правлінням для шкоди риночнрої економіки.
показати весь коментар
14.10.2024 13:46 Відповісти
Гроші заробляют на будь-який економіки.Риночна економіка стимулірує конкуренцію.Джерело прогресу.А авторитарна екопоміка-що дають,то і жри.Це прямий путь до бідності суспільства.Це є головною причиною поразки радянського союза перед заподом,що привело к распаду союзу.
показати весь коментар
14.10.2024 16:44 Відповісти
А може і раніше.......
показати весь коментар
14.10.2024 13:49 Відповісти
Каль, якщо куйло окупує Україну, то Німеччини кінець, від слова кізда
показати весь коментар
14.10.2024 13:50 Відповісти
Зовсім 3,14зд.
показати весь коментар
14.10.2024 14:00 Відповісти
Нажаль для України кацапи ніколи не полізуть до НАТО поки не закінчиться (або повністю призупиниться) війна в Україні. Тож я би рекомендував прийняти це як дане і не мріяти, шо ось кацапи дорвуться до НАТО і воно їм наваляє.
показати весь коментар
14.10.2024 13:55 Відповісти
Дивіться на питання ширше. Які задачі ставитиме перед собою рашка? Захопити США і розваляти Вашингтон вони звичайно не зможуть. Але якшо ставити менші і легші цілі? Наприклад захопити країни Балтії і втопити війська, які прийдуть на допомогу, в крові Ваньків з Васьками. Виставити НАТО імпотентами і фактично диктувати політичну волю на континенті.
Нагадаю - США були незрівнянно більш могутніми в військовому плані, ніж Вʼєтнам. І взагалі не порівняти з Афганістаном. І чим закінчилося?
З.І, А ще якщо Трампа виберуть. Як воно буде?
показати весь коментар
14.10.2024 14:52 Відповісти
всі роки незалежності Україна була політично слабкою державою. ***** готував собі легку здобич. З країнами НАТО так просто не вийде. Вони перелякані і це буде поштовхом мілітаризації і стимулом допомагати Україні. Це остання війна на європейському континенті і останній шанс для *****. Для України доречі теж.
показати весь коментар
14.10.2024 14:41 Відповісти
Угорщина заявила, що не буде опиратися в випадку нападу рашки. Словаччина теж не далеко від них пішла. Уявіть на мить, шо обрали Трампа і тут рашка нападає на Угорщину, яка і не думає чинити спротив. Поїде НАТО тягнути з болота бегемота? А якшо ні - як це вплине на інші країни?
показати весь коментар
14.10.2024 14:55 Відповісти
а для чого ***** нападати на свого союзника Угорщину. До речі вони і з гітлером були союзниками. Угорщина, Словаччина та інші під парасолькою НАТО можуть спати спокійно навіть якщо США виберуть бовдура.
показати весь коментар
14.10.2024 15:10 Відповісти
для того, шоб розрізати ЄС і європейську частину НАТО навпіл. але для цього і дійсно не потрібно нападати на угрів. вони самі салюбки доєднаються до рашки (і там ще є одні братушки) які з радістю виконають цю задачу.
показати весь коментар
14.10.2024 15:32 Відповісти
Це політика. Може і правильно каже.

У реалі ... яке НАТО, вони з нашими ЗСУ не змогли. А якщо ще й у НАТО потрапимо років через
5-7-10. То взагалі дурня.
показати весь коментар
14.10.2024 14:20 Відповісти
Німецький розрахунок і мокшанське авось ніколи не співпадуть .
показати весь коментар
14.10.2024 14:28 Відповісти
Так давайте заздалегіть як діди на маацкву танковими колонами ...
показати весь коментар
14.10.2024 14:38 Відповісти
правду кажуть, шо генерали готуються до минулих війн. так і цей дядько живе в парадигмі танкових проривів 22 року. альо, дядя, для ведення рейдової маневрової, а також гібридної війни великої кількості металоллому непотрібно. невеличкі рейдові групи на легкоброньованій техніці, квадріках і мотиках вони можуть направити хоч завтра.
показати весь коментар
14.10.2024 15:36 Відповісти
 
 