Польща розпочинає будівництво системи фортифікацій "Щит Схід" на кордоні з Росією і Білоруссю

У Польщі оголосили про початок реалізації проєкту "Щит Схід" - системи укріплень, фортифікаційних загороджень, передових баз та логістичних вузлів на кордоні з РФ та Білоруссю.

Про це під час відвідання військового полігону Ожиш у Вармінсько-Мазурському воєводстві, поблизу кордону з РФ, заявили глава польського уряду Дональд Туск і віцепрем'єр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєкт "Щит Схід" розпочинається", - оголосив Туск. Він додав, що це є спільною ініціативою Польщі з балтійськими країнами.

Польський прем'єр висловив задоволення з приводу того, що при створенні "Щита Схід" з поляками та країнами Балтії співпрацюватимуть США, Велика Британія, Фінляндія. Він зазначив: усе, що буде створено в межах цього проєкту, матиме характер відлякування противника, щоб не було війни.

Віцепрем'єр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що на створення оборонної інфраструктури вздовж кордону з РФ та РБ упродовж 2024-2028 років буде спрямовано щонайменше 10 мільярдів злотих (понад 2,5 млрд дол.). "Це набагато більше, ніж інвестують країни Балтії чи будь-яка інша країна нашого регіону", - зазначив віцепрем'єр.

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Він підкреслив, що метою "щита" є, зокрема, "перешкоджання пересуванню ворожих військ із одночасним сприянням пересуванню польських військ".

Міністр повідомив, що "Щит Схід" складатиметься, зокрема, з інфраструктури, фортифікацій, системи безпілотників і боротьби з безпілотниками, системи спостереження на всіх рівнях.

"За планом будівництво фортифікаційних елементів мало розпочатися у 2025 році, але буде змога це зробити вже в 2024 році", - сказав Косіняк-Камиш. За його словами, у перші місяці на визначених відрізках східного кордону Польщі буде створено фортифікації і склади для озброєння.

Нагадуємо, що у 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу.

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