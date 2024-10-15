Інформація про підготовку військових із КНДР до відправки в Україну - вигадка, - ЦПД

Інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

Про це пише у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з'явилася у ЗМІ, наразі - вигадки", - переконує він.

"Менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії рф в майбутньому", - додає він.

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Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.