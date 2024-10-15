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Новини
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Інформація про підготовку військових із КНДР до відправки в Україну - вигадка, - ЦПД

Військові КНДР можуть воювати в Україні

Інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

Про це пише у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з'явилася у ЗМІ, наразі - вигадки", - переконує він.

"Менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії рф в майбутньому", - додає він.

Також читайте: Військові з КНДР можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті, - Жорін

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Автор: 

КНДР (1247) Центр протидії дезінформації (162) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+30
Дибилоид. То же самое говорили когда рашисты собирались у наших границ что они не пасмеют. Особенно улыбнуло что аргументом что косоглазые обезьяны не будут воевать против Украины, автор приводит что они не знают рузгого языга. Как будто для штурмовиков и пушечного мяса важно на каком языге они разгаваривают. Особенно если учесть что в Украине воюет уже тысячи африканцев и арабов которые нибельмец по рузги
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15.10.2024 09:52
+21
То есть Зеленский трындит? Ну, хоть кто то из "зе-манды", не побоялся про это сказать.
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15.10.2024 09:50
+16
До цієї влади нема довіри а ні на крихту з огляду на її минуле і *******. І по тому, що ці "звездуни" триндять, можна судити, що все відбувається з точностю до навпаки.
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15.10.2024 09:52
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Не аргумент. Їх там так пYZдять, шо будь-яка мова вивчається за місяць
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15.10.2024 09:48 Відповісти
Та північним корейцям взагалі все одно якою мовою розмовляти!
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15.10.2024 10:17 Відповісти
північному корейцю, в який бік кинули шмат хлібу, туди він і побіг
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15.10.2024 11:00 Відповісти
Куди скажуть, туди й побіжить. І шмату хліба не потрібно.
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15.10.2024 11:36 Відповісти
То есть Зеленский трындит? Ну, хоть кто то из "зе-манды", не побоялся про это сказать.
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15.10.2024 09:50 Відповісти
ЦПД вже стільки разів дезінформував що краще б уже мовчали
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15.10.2024 09:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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15.10.2024 09:51 Відповісти
якщо навіть вони замінять мокшанських вояків на кордоні мордору, а останніх кинуть на війну з Україною - легше не стане...
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15.10.2024 09:51 Відповісти
До цієї влади нема довіри а ні на крихту з огляду на її минуле і *******. І по тому, що ці "звездуни" триндять, можна судити, що все відбувається з точностю до навпаки.
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15.10.2024 09:52 Відповісти
Дибилоид. То же самое говорили когда рашисты собирались у наших границ что они не пасмеют. Особенно улыбнуло что аргументом что косоглазые обезьяны не будут воевать против Украины, автор приводит что они не знают рузгого языга. Как будто для штурмовиков и пушечного мяса важно на каком языге они разгаваривают. Особенно если учесть что в Украине воюет уже тысячи африканцев и арабов которые нибельмец по рузги
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15.10.2024 09:52 Відповісти
Так точно, здається не мають виникнуть проблеми у застосуванні підрозділів сформованих з корейців підрозділи разом з корейським молодшим командним складом типу командири взводів і рот.
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15.10.2024 10:00 Відповісти
Ну сначала они вряд ли будут воевать, скорее заниматься инженерными работами, в этом они специалисты. А потом, со временем, могут и в штурмовики пойти...
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15.10.2024 10:05 Відповісти
Зєлю натокмачили небритою харьою в його брехню. А от вялікій русссссскій Инівцям не буде потрібен, їм достатньо буде рукою показати куди бігти під кулі.
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15.10.2024 09:53 Відповісти
А я чомусь схильний вважати, що це не вигадка.
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15.10.2024 09:55 Відповісти
Це противага можливому рішенню НАТО про розміщення своїх солдатів в Україні.
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15.10.2024 09:58 Відповісти
Если в зоне боевых действий исчезнут собаки значит таки да.
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15.10.2024 09:55 Відповісти
А нахрєна їм мова?
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15.10.2024 09:57 Відповісти
Тобто ЗЕля балабол ? ))
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15.10.2024 09:57 Відповісти
Зеленський ніколи не зездить
І тому багато прикладів-
=вбивство чеченців
-зарплата вчитилів
-діло Шеремета
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15.10.2024 09:58 Відповісти
Війну перед носом вони теж не бачили!
Вже навчилися брехати як і кацапи.
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15.10.2024 09:58 Відповісти
Для некоторых людей нет никакой разницы между 100, 1000, 10000, 100000 и 1000000... Главное запомнить основное -"військові КНДР" будуть віправлені!
От сотні до мільону, десь так.
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15.10.2024 10:02 Відповісти
А договір про стратегічну військову співпрацю росії і КНДР, який озвучив путін, також вигадка?
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15.10.2024 10:07 Відповісти
Крім того їхня дума ратифікувала цей договір
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15.10.2024 10:13 Відповісти
Центр протидії дезінформації - робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про створення Центру протидії дезінформації», уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106. Таким чином це не громадська організація, а таки же брехливий рупор влади Зеленського-Єрмака, як Подоляк, Єдиний марафон..........
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15.10.2024 10:08 Відповісти
Да да
Можна вірити
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15.10.2024 10:09 Відповісти
Тобто,президент брехав?))
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15.10.2024 10:09 Відповісти
Шо, опять?
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15.10.2024 12:35 Відповісти
незабувайте ,що )(уйло і Ин підписали між собою документи про військову допомогу.
Називається--"Договір про стратегічне всеосяжне партнерство"
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15.10.2024 10:12 Відповісти
схоже агенти Порошенко нашому потужному Лідору підсунули в суфлер текст по-дибільному написаний і він прочитав якусь ***** у вечірньому відосик-шоу
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15.10.2024 10:12 Відповісти
якби в мене був такий "план" як в Зеленського..
то міні і марсиани могли би привидитись
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15.10.2024 10:12 Відповісти
.... вигадка .....
---------------------------
ЦПД, вы и есть главный распространитель дезинформации, а не борец с ней.
Подобное от вас звучало в январе-феврале 2022 года. Мол, нападение не будет. Это не соответствует действительности.
Так и напрашивается расшифровать вашу аббревиатуру как:
ЦПД -центр путинской дезинформации
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15.10.2024 10:13 Відповісти
Тобто або те опудало, ТВО президента бреше, або він тепер як путін тільки менший - всю інформацію бере з різних папочок, наприклад з таких де татарови з єрмаками чеченців вбивають.
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15.10.2024 10:15 Відповісти
Менше 1% кадрового офіцерського складу української армії володіє російською мовою. Ні??...якби у свій час мільйони українців не відмовилися від української мови на користь російської, то не було би зараз ніякої росіі.
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15.10.2024 10:19 Відповісти
все хорошо прекрасная маркиза, в травні на шашлики.
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15.10.2024 10:23 Відповісти
що куйлу, що корейському недомірку, пару сотень тисяч життів солдат, не вартують нічого ,Куйло реаліст і добре знає, де можна купити дешевого стерва для війни...
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15.10.2024 10:27 Відповісти
Все, що каже зелена влада, треба сприймати навпаки. Як українці з цими гадливими потворами збираються вигравати війну, незрозуміло
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15.10.2024 10:43 Відповісти
Насмішили! Бачу, що 2.5 роки війни нічого не додали в мізки зелених.
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15.10.2024 10:51 Відповісти
Згадавсь анекдот. Сидить макака з очеретиною на березі і щось ловить. Крокодил її питає:
- Макака, що ти ловиш
- тиша(і так три рази)
Макака:
- Дай 100 баксів скажу.
Крокодил йорзав, йорзав, але цікавість подолати не зміг, дав 100 баксів.
- Зірки ловлю, Місяць....
- Ну ти і дура!
- Дура-дурою, а свої 100 баксів на день маю
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15.10.2024 11:01 Відповісти
Ну то хай назвуть у ЦПД голову Запорізької обласної адміністрації "розповсюджувачем дезинформації"... Бо саме він повідомив що корейські артилеристи в Сартані УЖЕ проходять тренування на полігоні...
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15.10.2024 10:57 Відповісти
Чому вони тоді підірвали мости біля Південної Кореї?
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15.10.2024 11:16 Відповісти
гы.... вы б там как-то согласовывали темники)))
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15.10.2024 11:32 Відповісти
Одне з двох:
- брешуть всі бо не мають достовірних даних;
або
- Зеленський "наганяє жуті" щоб Захід дав зброю.
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15.10.2024 12:30 Відповісти
Це Пи3Деж
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15.10.2024 12:37 Відповісти
Инівські військові відносно давно на території окупованої України:

"ГУР: Ракетним ударом поблизу Донецька було ліквідовано шістьох офіцерів з КНДР.

https://www.liga.net/ua/author/milana-golovan Мілана Головань

Редактор новин LIGA.net

4 жовтня, 21:12

Ще троє військових з КНДР були поранені, повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

За даними джерела, того дня Силам оборони вдалося ліквідувати 20 російських загарбників та шістьох офіцерів з Північної Кореї, які прибули на окуповану територію нібито для консультацій з росіянами.

Ще троє військових з КНДР були поранені."
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15.10.2024 12:46 Відповісти
Ось похожа інфа:

"https://tsn.ua/ato/pid-doneckom-likviduvali-shistoh-oficeriv-z-pivnichnoyi-koreyi-kyiv-post-2673558.html Під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї - Kyiv Post Під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї - Kyiv Post

Авторhttps://tsn.ua/authors/dmitro-guliychuk Дмитро Гулійчук

На Донеччині внаслідок ракетного удару ЗСУ загинули шестеро військових з КНДР, які прибули "обмінюватися досвідом" з росіянами.

Внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 ворожих військових. Серед них, зокрема, були ліквідовані не лише окупанти, а й офіцери армії https://tsn.ua/tags/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F КНДР."

Про це пише https://www.kyivpost.com/post/40037 Kyiv Post .
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15.10.2024 12:48 Відповісти
******** у нас "керівник Центру протидії дезінформації!" Нахера їм (корейцям) володіти російською мовою? Їх хіба використовують в аеро-космічних військах? Це гарматне м"ясо, цим мавпам достатньо зазубрити 35-40 слів московського діалекту, серед яких "вперьод","назад", агонь", "здаюсь", путін капут"... І, звісно ж "*** тваю мать"... який же без цього "русскій мір"...
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15.10.2024 19:11 Відповісти
 
 