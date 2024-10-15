Інформація про підготовку військових із КНДР до відправки в Україну - вигадка, - ЦПД
Інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
Про це пише у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з'явилася у ЗМІ, наразі - вигадки", - переконує він.
"Менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії рф в майбутньому", - додає він.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
І тому багато прикладів-
=вбивство чеченців
-зарплата вчитилів
-діло Шеремета
Вже навчилися брехати як і кацапи.
От сотні до мільону, десь так.
Можна вірити
Називається--"Договір про стратегічне всеосяжне партнерство"
то міні і марсиани могли би привидитись
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ЦПД, вы и есть главный распространитель дезинформации, а не борец с ней.
Подобное от вас звучало в январе-феврале 2022 года. Мол, нападение не будет. Это не соответствует действительности.
Так и напрашивается расшифровать вашу аббревиатуру как:
ЦПД -центр путинской дезинформации
- Макака, що ти ловиш
- тиша(і так три рази)
Макака:
- Дай 100 баксів скажу.
Крокодил йорзав, йорзав, але цікавість подолати не зміг, дав 100 баксів.
- Зірки ловлю, Місяць....
- Ну ти і дура!
- Дура-дурою, а свої 100 баксів на день маю
- брешуть всі бо не мають достовірних даних;
або
- Зеленський "наганяє жуті" щоб Захід дав зброю.
"ГУР: Ракетним ударом поблизу Донецька було ліквідовано шістьох офіцерів з КНДР.
https://www.liga.net/ua/author/milana-golovan Мілана Головань
Редактор новин LIGA.net
4 жовтня, 21:12
Ще троє військових з КНДР були поранені, повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.
За даними джерела, того дня Силам оборони вдалося ліквідувати 20 російських загарбників та шістьох офіцерів з Північної Кореї, які прибули на окуповану територію нібито для консультацій з росіянами.
Ще троє військових з КНДР були поранені."
"https://tsn.ua/ato/pid-doneckom-likviduvali-shistoh-oficeriv-z-pivnichnoyi-koreyi-kyiv-post-2673558.html Під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї - Kyiv Post Під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї - Kyiv Post
Авторhttps://tsn.ua/authors/dmitro-guliychuk Дмитро Гулійчук
На Донеччині внаслідок ракетного удару ЗСУ загинули шестеро військових з КНДР, які прибули "обмінюватися досвідом" з росіянами.
Внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 ворожих військових. Серед них, зокрема, були ліквідовані не лише окупанти, а й офіцери армії https://tsn.ua/tags/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F КНДР."
Про це пише https://www.kyivpost.com/post/40037 Kyiv Post .