Італія працює над угодою щодо кредиту G7 для України під заставу заморожених активів РФ, - Мелоні
Італія наразі працює над реалізацією угоди про надання кредиту Україні під заставу заморожених у ЄС російських активів.
Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми продовжимо працювати над реалізацією угоди про позику ( дляУкраїни. - Ред.), забезпечену відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, - важливий результат, досягнутий італійським головуванням у G7", - сказала Мелоні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комітет Європарламенту підтримав надання Україні 35 млрд євро кредиту за рахунок заморожених активів РФ.
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