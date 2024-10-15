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Італія працює над угодою щодо кредиту G7 для України під заставу заморожених активів РФ, - Мелоні

Джорджа Мелоні

Італія наразі працює над реалізацією угоди про надання кредиту Україні під заставу заморожених у ЄС російських активів.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

"Ми продовжимо працювати над реалізацією угоди про позику ( дляУкраїни. - Ред.), забезпечену відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, - важливий результат, досягнутий італійським головуванням у G7", - сказала Мелоні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комітет Європарламенту підтримав надання Україні 35 млрд євро кредиту за рахунок заморожених активів РФ.

Автор: 

Італія (1586) Євросоюз (13634) Мелоні Джорджа (154) заморожені активи (577)


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Скыльки можна брати кредитів? Наріду паски затягнули, тепер черга депутатів та чиновників
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15.10.2024 12:48 Відповісти
Ну який кредит під заставу кацапських грошей !? Україна не віддасть - то ж кацапські гроші все одно треба буде забрати. То чому одразу не надати ці кошти Україні ?
Відповідь очевидна - рафінований буржуй якщо не заробить щось, байдуже на чому - ходить як обісраний...
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15.10.2024 12:54 Відповісти
 
 