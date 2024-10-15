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Із п’яти діячів культури, які за дозволом від Мінкульта виїжджають за кордон, один не повертається, - Точицький

Микола Точицький

Міністр культури і стратегічних комунікації Микола Точицький повідомив, що із п’яти діячів культури, які за дозволом від Мінкульта виїжджають за кордон, один не повертається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається," – розповів Точицький.

Крім того, міністр зауважив, що на шляху до ЄС Україні доведеться ухвалити та імплементувати багато необхідних змін. Зокрема, звернути увагу на питання збереження спадщини.

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"Вже зараз і ЮНЕСКО і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини. Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС", - заявив міністр.

Точицький також повідомив, що не підтримує ідею децентралізації і передання на місця питань, пов’язаних зі збереженням об’єктів спадщини, з визначенням буферних зон тощо. За його словами, кожна сфера культури потребує окремої стратегії – театри, мистецтво, бібліотеки тощо. Він запевнив, що міністерство працює над цим і вже в березні 2025 буде готове презентувати п’ять стратегій.

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Нагадаємо, раніше міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький закликав створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон з метою популяризації нашої країни.

Автор: 

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Не розумію в чому проблема?
ОВА заробляють на Шляху, ТЦК+МОЗ на інвалідностях, ***** на відрядженнях корупціонерів, а Мінспорту на тренерах та масажистах, що супроводжують спортсменів. А Мінкультури, що, має дивитись голодними очима на все це? Майте повагу до чиновників від культури, дайте і їм спокійно кормитись на цьому святі корупції.
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15.10.2024 14:30 Відповісти
Может там с ними что-то случилось? В Польше опасно, вот недавно бобили таксиста и курвой обозвали
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15.10.2024 14:48 Відповісти
Культурні діячі то потап, манатік та лисий з кварталу???
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15.10.2024 15:12 Відповісти
сейчас такая культура как названные вами паны! депутаты не лучше! по каким параметрам и заслугам определяют артиста? как по мне, то наша культура ,почти вся художественная самодеятельность!
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15.10.2024 15:30 Відповісти
Епоха ХОТЬПОРЖОМ…
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15.10.2024 20:04 Відповісти
Ну так... 1 не повернувся на слух краще сприймається, аніж 20%.
"щоденно доводиться розглядати по 100 заяв" - 20 чоловік щоденно, або 7300 осіб на рік (?)
Яка вартість дозволу для "діяча культури"?
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15.10.2024 15:54 Відповісти
А це кому Зелений Комедіант розповідає , що йому потрібна " база митців"?
Це хто повинен цьому Опудалу ту " базу" розробити
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15.10.2024 20:03 Відповісти
 
 