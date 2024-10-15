Із п’яти діячів культури, які за дозволом від Мінкульта виїжджають за кордон, один не повертається, - Точицький

Міністр культури і стратегічних комунікації Микола Точицький повідомив, що із п’яти діячів культури, які за дозволом від Мінкульта виїжджають за кордон, один не повертається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається," – розповів Точицький.

Крім того, міністр зауважив, що на шляху до ЄС Україні доведеться ухвалити та імплементувати багато необхідних змін. Зокрема, звернути увагу на питання збереження спадщини.

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"Вже зараз і ЮНЕСКО і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини. Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС", - заявив міністр.

Точицький також повідомив, що не підтримує ідею децентралізації і передання на місця питань, пов’язаних зі збереженням об’єктів спадщини, з визначенням буферних зон тощо. За його словами, кожна сфера культури потребує окремої стратегії – театри, мистецтво, бібліотеки тощо. Він запевнив, що міністерство працює над цим і вже в березні 2025 буде готове презентувати п’ять стратегій.

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Нагадаємо, раніше міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький закликав створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон з метою популяризації нашої країни.