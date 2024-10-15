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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку року Сили оборони знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів

Знищення ворожої артилерії

З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів, що умовно дорівнює 144 артбригадам і коштувало Росії 8 млрд доларів.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "найчорнішим днем" для російської армії стало 22 вересня, коли, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.

Варто зауважити, що 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж 9 місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співвідношення артилерійських боєприпасів України та РФ становить 1:3, - Міноборони

У Міноборони додали, що вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше 8 млрд доларів США. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку. Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі.

"Витрати росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За 8 млрд доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури", - зазначили в Міноборони.

Також дивіться: Бійці 45-ї ОАрБр прямим влучанням знищили ворожу гаубицю та 2 склади з БК. ВIДЕО

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армія рф (17749) Міноборони (7461) знищення (7488) артилерія (797)


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ого, колись я писала, що полювання на арту повинно відбуватися 24 на 7, завжди, поки ці системи не закінчяться..., звичайно, всі скажуть, що з дивану видніше, але це про життя насамперед на передовій...
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15.10.2024 16:09 Відповісти
В цей список також входять міномети, вони не такі дороговартісні відносно
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15.10.2024 16:09 Відповісти
Важлива не ціна, а те, що їх випускають десятками тисяч безперервно.
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15.10.2024 16:25 Відповісти
Головне, щоб статистика була ... правдивою. А не як у кацапів - "наш герой ножом зарезал 15 Абрамсов и из рогатки сбил стаю Байрактаров".
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15.10.2024 16:15 Відповісти
$8 млрд - це приблизно стільки ж, скільки Чехія сплатила московії за нафту і газ.
Тепер (ж)ОП(а) збирається пустити московитський газ через Українську трубу під виглядом азербайджанського, щоби країна-терорист і далі могла заробляти гроші на продовження війни.
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15.10.2024 16:50 Відповісти
Слава ЗСУ!
Але скільки ще роботи попереду?!
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15.10.2024 16:57 Відповісти
потужно ! марафон жив !
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15.10.2024 17:41 Відповісти
- Кацапі заперечує, що Північна Корея підготувала кілька тисяч елітних бійців для відправки в зону конфлікту в Східній Європі. Вірити цим падлючим покидькам- не поважати себе.
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15.10.2024 17:53 Відповісти
 
 