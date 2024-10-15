Від початку року Сили оборони знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів

З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів, що умовно дорівнює 144 артбригадам і коштувало Росії 8 млрд доларів.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "найчорнішим днем" для російської армії стало 22 вересня, коли, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.

Варто зауважити, що 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж 9 місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади.

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У Міноборони додали, що вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше 8 млрд доларів США. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку. Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі.

"Витрати росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За 8 млрд доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури", - зазначили в Міноборони.

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