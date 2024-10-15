Від початку року Сили оборони знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів
З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів, що умовно дорівнює 144 артбригадам і коштувало Росії 8 млрд доларів.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, "найчорнішим днем" для російської армії стало 22 вересня, коли, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.
Варто зауважити, що 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж 9 місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади.
У Міноборони додали, що вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше 8 млрд доларів США. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку. Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі.
"Витрати росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За 8 млрд доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури", - зазначили в Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер (ж)ОП(а) збирається пустити московитський газ через Українську трубу під виглядом азербайджанського, щоби країна-терорист і далі могла заробляти гроші на продовження війни.
Але скільки ще роботи попереду?!