Співпраця рідних українських військовополонених з РФ може поставити під загрозу полоненого та зменшити його шанси на обмін, - Офіс Омбудсмана

Рідних українських військовополонених попередили про небезпеку співпраці з РФ, наголосивши, що це може нашкодити як самому полоненому, так і зменшити його шанси на обмін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначається, в Офісі Омбудсмана відбулася зустріч з рідними зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених 47-ї ОМБР, на якій були присутні представник омбудсмана в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса, а також представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру СБУ, МВС й ЗСУ.

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"З-поміж іншого, членів сімей військовополонених попередили про небезпеку співпраці з російською стороною: РФ може шантажувати, обіцяти примарне звільнення рідного в обмін на дії, які Україна кваліфікуватиме як державну зраду. До того ж необережні кроки рідних можуть ставити під загрозу і самого військовополоненого та зменшувати його шанси на обмін", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою представник омбудсмана Ковбаса розповів про комунікацію омбудсмана з уповноваженою з прав людини в РФ стосовно взаємних відвідувань військовополонених та обміну листами. Також він наголосив, що Україна регулярно інформує міжнародну спільноту про порушення Росією прав військовополонених.



Представник Координаційного штабу підсумував, що головним рушієм обмінів є поповнення обмінного фонду, над яким працюють Сили оборони України.

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