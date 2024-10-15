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Співпраця рідних українських військовополонених з РФ може поставити під загрозу полоненого та зменшити його шанси на обмін, - Офіс Омбудсмана

рідних українських військовополонених попередили про небезпеку співпраці з РФ

Рідних українських військовополонених попередили про небезпеку співпраці з РФ, наголосивши, що це може нашкодити як самому полоненому, так і зменшити його шанси на обмін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначається, в Офісі Омбудсмана відбулася зустріч з рідними зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених 47-ї ОМБР, на якій були присутні представник омбудсмана в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса, а також представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру СБУ, МВС й ЗСУ.

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"З-поміж іншого, членів сімей військовополонених попередили про небезпеку співпраці з російською стороною: РФ може шантажувати, обіцяти примарне звільнення рідного в обмін на дії, які Україна кваліфікуватиме як державну зраду. До того ж необережні кроки рідних можуть ставити під загрозу і самого військовополоненого та зменшувати його шанси на обмін", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою представник омбудсмана Ковбаса розповів про комунікацію омбудсмана з уповноваженою з прав людини в РФ стосовно взаємних відвідувань військовополонених та обміну листами. Також він наголосив, що Україна регулярно інформує міжнародну спільноту про порушення Росією прав військовополонених.

Представник Координаційного штабу підсумував, що головним рушієм обмінів є поповнення обмінного фонду, над яким працюють Сили оборони України.

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Автор: 

військовополонені (981) омбудсмен (477) Лубінець Дмитро (614)


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Облрембуд!
Краще мовчи та не лізь з порадами!
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15.10.2024 17:08 Відповісти
Людей можна зрозуміти. Це тільки їх вибір, а не дурня-чиновника.
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15.10.2024 17:32 Відповісти
Якби ви зелені займалися належним чином обмінами то людям не довелося б самим шукати якісь канали для обміну! Отож перед тим як комусь щось закидати подивися на себе!
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15.10.2024 17:48 Відповісти
 
 