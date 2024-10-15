Понад 10 тис. електронних рапортів подали військові через Армія+ за два місяці, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Починаючи із 8 серпня 2024 року військові подали понад 10 000 електронних рапортів у застосунку Армія+.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці документи, які військовослужбовці підписали в застосунку та подали через Армія ID на свого командира, мають таку саму силу, що і паперові.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200.

Повідомляється також, що застосунок уже впровадили більш ніж 1000 військових частин. Приблизно 4000 електронних рапортів вже опрацьовані в системі електронного документообігу (СЕДО) та отримали погодження чи були відхилені із зазначенням причини. Кожен четвертий рапорт, що вже опрацьований через Армія+, належить десантно-штурмовим військам (ДШВ), які є лідерами у цьому процесі.

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Варто зауважити, що наразі в Армія+ є 11 видів рапортів, що розбиті на чотири категорії (на відпустку, видача направлення, направлення та на допомогу). Найближчим часом у застосунку з’являться нові.

"Застосунок Армія+ є захищеним та безпечним. Персональні дані не зберігаються на мобільному пристрої, а беруться із зовнішніх реєстрів. Потужності застосунку розгорнуті у хмарній інфраструктурі. Інфраструктура і сам застосунок мають атестат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та підключені до системи моніторингу реагування на кіберінциденти", - додали в Міноборони.

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