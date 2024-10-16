Остін обговорюватиме посилення військової підтримки України на міністерських зустрічах НАТО і G7 - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Європу, де зустрінеться з міністрами країн НАТО та G7, зокрема, для обговорення підтримки України.

Про це заявила в вівторок заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра (в середу – Ред.) міністр Остін відправиться до Брюсселя, де перебуватиме впродовж 16-18 жовтня, щоби взяти участь у серії багатосторонніх зустрічей, у тому числі на рівні міністрів оборони НАТО та міністрів країн, що входять до Глобальної коаліції перемоги над ІДІЛ",- сказала Сінгх.

За її словами, в Брюсселі йтиметься про зміцнення позицій колективної оборони НАТО, адаптацію коаліції анти-ІДІЛ до актуальних загроз, "а також про посилення військової підтримки України".

Після цього глава Пентагону відправиться до Неаполя (Італія), щоби взяти участь у зустрічі на рівні міністрів оборони країн G7, запланованої на 19 жовтня. За словами Сінгх, дискусії зосереджуватимуться, зокрема, на "забезпеченні подальшої військової допомоги Україні", а також на інших глобальних питаннях.

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