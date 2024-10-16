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США не розміщуватимуть біля України систему ППО THAAD, як в Ізраїлі, бо це різні війни, - Пентагон

США пояснили, чому не збивають ракети над Україною, як над Ізраїлем

Сполучені Штати не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю, оскільки російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

Представниця відомства наголосила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.

Водночас, відповідаючи на запитання, чому Штати розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту західної України від ракетних атак Росії, Сінгх зазначила, що це дві різні ситуації.

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - додала представниця Міноборони США.

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Автор: 

Ізраїль (1657) ППО (3262) Пентагон (1435) США (23326) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+56
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 2021 року не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).
Ми добровільно стали 3 сортом, коли вибрали зеленського, дали йому повноваження і монобільшість.
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16.10.2024 08:45
+31
Ну так, і люди різного сорту - 3 чи навіть 4...
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16.10.2024 08:20
+31
Усі ті виррдки депутати, через яких провалилось голосування, мають сидіти у в'язниці
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16.10.2024 09:09
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Коротше кажучи досить виразно нас послали
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16.10.2024 09:24 Відповісти
Все зрозуміло,не сінгх.
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16.10.2024 09:25 Відповісти
Сінгх, але народжена у США.
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16.10.2024 12:27 Відповісти
Війни не різні,вони однакові бо гинуть люди,Назавжди.
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16.10.2024 09:29 Відповісти
Війни різні. В нас наприклад населення добровільно проголосувало за власну смерть в 2019.
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16.10.2024 12:14 Відповісти
На погляд США один диктатор воює проти іншого диктатора.
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16.10.2024 09:35 Відповісти
Отже, треба послати оте ''моготе'' за крейсером і виготовляти брудну бомбу-гаранти ''будапештом'' дупу витерли!
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16.10.2024 09:35 Відповісти
мг..войны різні - раша ведет войну против Украины и шевелит кучу говна на Востоке, что б война была и там и отвлекала ресурсы для помощи Украине...разные войны, совсем
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16.10.2024 09:36 Відповісти
Reason #1: Because it is Israel. Who is not jumping out of their pants vowing complete support for Israel no matter what it does, does not get elected to a high office in the US.
Reason #2: You can only look strong at the expense of the weak. If you push too hard someone who is fairly strong and determined, they can hurt you. So you need to pick your enemies very, very carefully. More carefully than your friends: because friends are always fake, while enemies can suddenly become very real.
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16.10.2024 09:38 Відповісти
it's hard to imagine where America would have been now, if someone like Reagan had followed that ostrich strategy.

wake up, you are already chosen as an enemy, and they even don't care about your financial and military power. they're already waging the war against you (cold one at the moment) and your satellites (already hot one). an you know what? they're winning.
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16.10.2024 10:30 Відповісти
I wonder if we are the only ones who can use the translator?

А так, да, думка цікава.
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16.10.2024 12:30 Відповісти
Reason 3. Not demagogy but a bare fact. Because cowards and scoundrels. Bastards, give back our weapons that you took and go f yourself.
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17.10.2024 00:01 Відповісти
А прочитати, що THAAD призначений для збиття ЗААТМОСФЕРНОЇ балістики середньої дальності (яка проти України не використовується) ніхто не пробував? проти іскандерів/кінжалів вона непридатна.

"THAAD (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Terminal High Altitude Area Defense [θæd], рання назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Theater High Altitude Area Defense) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ракет середньої дальності ."
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16.10.2024 09:46 Відповісти
навіть фау-2 пдіймались на 80-90 км. так шо не пишіть тут маячню.
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16.10.2024 10:38 Відповісти
Змиріться, цифри проти вас... Як і специфікації цього комплексу

Іскандер - максимальна висота траєкторії 50 км
THAAD - висота перехвату 150 км. Перехоплення вище стратосфери, бойова частина інертнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-16 [16] , даних про можливості перехоплення в стратосфері (нижче 50 км над поверхнею Землі) та тропосфері (нижче 12 км над поверхнею Землі) немає.
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16.10.2024 10:58 Відповісти
150 км - це найвища точка перехоплення.
а сам thaad розроблявся як засіб боротьби із радянськими скадами, які і є аналогами іскандерів, та й в цілому thaad заявляє про збиття short-range ballistic missles.
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16.10.2024 11:21 Відповісти
THAAD - це ПРО другого ешелону.
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16.10.2024 16:23 Відповісти
то й що? якшо його розробляли саме як протидію скадам, прямими нащадками котрих і є іскандери.
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16.10.2024 17:24 Відповісти
Ні, основна мішень THAAD- бойові частини МБР.

Перший єшелон ПРО - ракети СПРИНТ та САМ-3 ( заатмосферне космічне перехоплення бойових блоків)
Другий ешелон - THAAD (низькоорбітальне та іоносферне перехоплення бойових блоків)
Третій ешелон ПРО- ПЕТРІОТ + ЕРІНТ ( перехоплення бойових блоків МБР на межі плотних шарів атмосфери).
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16.10.2024 17:34 Відповісти
так петріот - це не про, це ппо з можливостями про в останній ітерації пак-3. те, що вона здатна вражати балістичні цілі, не робить її основним інструментом боротьби із ними, а радше як засобом останнього шансу. власне це і підтверджує дуже маленька зона ураження як по висоті, так і по дальності швидкісних цілей типу балістики. задача петріота - ловити те, що пропустять ваші перші 2 ешелони, прикриваючи лише найбільш критичні об'єкти, як та ж батарея таад.
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16.10.2024 20:21 Відповісти
"Це різні війни, різні регіони та зобов'язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - додала представниця Міноборони .
Джерело:

От якби вона коротко пояснила, так як Ви, можливо, і реакція була б інша.
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16.10.2024 12:34 Відповісти
На жаль, це ТАК:
Ізраїль - демократична, не корумпована країна.
Україна - вже НІ.
Рашка - ядерна країна.
Іран - ще НІ.
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16.10.2024 09:47 Відповісти
кацап, тебе жаль?
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16.10.2024 13:38 Відповісти
А тобі, зе-типілу продажному НІЧОГО "не жаль"!
Тільки й можеш по методичці всіх кацапами обзивати.
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16.10.2024 13:43 Відповісти
Кацап, Україна демократична, не корумпована країна. Запам'ятав?
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16.10.2024 13:58 Відповісти
Не, ти справжній ТИПІЛ, чи ПРИКИДАЄШСЯ?
А ос це ЩО?!!!


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16.10.2024 14:31 Відповісти
Такі скандали, кацапе, є в будь-якій країні, зокрема у США
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16.10.2024 18:53 Відповісти
Ну брешеш точно по методичці!
Причому КАЦАПСЬКІЙ методичці.
І настирно мене кацапом обзиваєш.
"у США є"?
Ну так ПОКАЖИ мені що там "у США є" - давай такі же фотографії з купами грошей, вилучених у держ-службовців, яких ще й НЕ ПОСАДИЛИ пожиттєво.
А наших корупціонерів як раз і НЕ ПОСАДИЛИ.
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16.10.2024 19:21 Відповісти
Ну треба іноді подивитись в дзеркало і непосоромитись констатувати, який же "я" ідіот
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16.10.2024 15:22 Відповісти
По нам не бьют балістикою, яка залітає майже в космос. Штати просто перестраховуються на випадок ядерної атаки Іраном.
Ну і так, ще є безліч причин:
- наприклад в Ізраїлі немає телемарафону. Вже ж писали, що США вважають марафон порушенням свободи слови, а для них то святе.
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16.10.2024 10:00 Відповісти
біля України

це де? в монголії?
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16.10.2024 10:04 Відповісти
США не розміщуватимуть біля України систему ППО THAAD, як в Ізраїлі, бо це різні війни

Атож!
Скажімо, підараси теж бувають різні!
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16.10.2024 10:13 Відповісти
...і тіки ти однаковий
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16.10.2024 10:34 Відповісти
Війна робить людей тупенькими.
Там площа меньше Київської області.
Що ви порівнюєте?
Нащо людям пропонують бути частиною сповіщення атак (мобільні застосунки)? Бо земля все ще кругла, мать її так.
І толку від системи радарів і перехвату в прикордонні з тиловими країнами?
Якщо кінцева траєкторія ракет наврядчи є за межею України.
Там (Ізраїль) ракети летять через суміжні кордони з сусідніми країнами.
А тут, зі сторони ворога та моря.
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16.10.2024 10:31 Відповісти
Так би вона, коротко, ввічливо і пояснила б. Було б менше інсинуацій.
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16.10.2024 12:37 Відповісти
Все вірно сказала - Україна та Ізраїль дуже різні країни. Коли Ізраїль об'явив мобілізацію то євреї з усього світу ринулись до Ізраелю. А от в Україні навпаки - чоловіки призовного віку біжуть за кордон і їх підтримують 54% українців. І лише приблизно 17%, і це тіки опрос, осуджують втікачів. Слабкі країни - у більшості населення, нікому не цікаві. Обирають наркоманів без досвіду з обіцянками за рік закінчити війну та посадити Пороха. А на справді - приводить до повного краху країну. Недарма Байден відмовився від Рамштайну. Бо презедент зеленский покуролєсіл в Америці і вже всіх там своєю поведінкою хама-наріка затрахав. Тому і був посланий нах. Але як верещать зеленокожі любимці - страшенно.
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16.10.2024 10:53 Відповісти
Обирають наркоманів без досвіду з обіцянками за рік закінчити війну та посадити Пороха. А на справді - приводить до повного краху країну.

===================================================================

Війна розпочалась 20 лютого 2014 року. Тоді ми просрали Крим та велику частину Донбасу. Наркоман Зеленський теж в цьому винуватий? А який наркоман винуватий? Не підкажете?
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16.10.2024 12:08 Відповісти
ВІйна розпочалась 15 лютого 2014 р. Саме тоді розпочалось перекидання військ федерастії до Криму.
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16.10.2024 12:20 Відповісти
ну хоч рік співпав вже добре
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16.10.2024 12:38 Відповісти
Пам'ятаєте представника рашки в ООН чуркіна - коли він в ООН показував на увесь світ лист і це був оригинал, біженця-рецідівіста - президента до х...ла з проханням щоб х...ло ввело війська рашки в Україну. Правда через не тривалий час чуркіна не стало - помер. І рашка заборонила будь які паталогоанатомічні дії американцям. І скіки біженець поставив силових міністрів України генералів фсб. Тому вираз - ми просрали - просрав янукович та йього шакали. Не знаю зеків не наркоманів. А на рахунок зеленского - то самі робіть висновки - ось відос - яркий - Скажіть хто винуватий у тому шо з 19 року, після того як став верховним головнокомандувачем, скоротив ЗСУ з 320 тисяч до 140 тисяч? - Адекватний презедент буде ось так робити - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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16.10.2024 15:54 Відповісти
До чого тут Нуланд? Вона за зеленського не голосувала.
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16.10.2024 12:21 Відповісти
Такі як Нуланд обіцяли нам НАТО 15 років, не в останню чергу через їхні обіцянки ми пішли на конфронтацію з кратно сильнішою рашкою. А тепер фактично кинули нас на повільну погибель
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16.10.2024 13:04 Відповісти
Гєна, ти ... повторюєш і поширюєш кацапський дурнуватий наратив !!
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16.10.2024 12:39 Відповісти
без лоха и жизнь плоха 💯
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16.10.2024 11:17 Відповісти
оскільки російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними.

==========================================================

Так, це різні війни. Зараз це вже зрозуміло навіть тим, хто нічого не розуміє. Наша війна , перш за все, потрібна Заходу і він буде робить все щоб вона не закінчувалась. Це все випливає з стратегічної програми Заходу а найперш США: -максимально ослабить росію. Ми по своїй дурості опинилися в ситуації Польщі в 1939 році. І результат буде подібним. Ця війна також показала, що Демократія тотально програла Диктатурі. Оформлення цього програшу відбудеться після виборів в США.
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16.10.2024 11:30 Відповісти
Якщо Трамп залізе з ногами у демократію, наступний снайпер вже не промаже.
Кеннеді не дасть збрехати.
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16.10.2024 12:41 Відповісти
Ну так яка відповідь на риторичне питання, нас чекають в НАТО?
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16.10.2024 13:06 Відповісти
дякуємо шо не відмовили
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16.10.2024 13:16 Відповісти
подстилка фсбэшника Елдака маркарова расскажи Отупевшим зелеДрочерам почему у нас другая война.....
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16.10.2024 13:26 Відповісти
Там же евреи, а тут украинцы.
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16.10.2024 14:21 Відповісти
внучка Маугли делит людей на касты
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16.10.2024 14:24 Відповісти
Это не то
Это другое ?
Там інша кров біжить ?
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16.10.2024 15:10 Відповісти
Теж згоден зі Сабріном,
Одна -- локальна..
Інша -- глобальна!

Але якщо вже Маск дає старлінки москалям та підтримує Трабла.. то що там казати...
Уся надія на Харріс, баба ніби "з яйцями" та й не 90-річними
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16.10.2024 15:27 Відповісти
прибалтів шкода. Вони нормальні
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17.10.2024 00:05 Відповісти
... може тому що ізраїльські євреї працюють захист своєї країни, а наші - на захист своїх кишень ?,
Чи може я помилився?
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16.10.2024 19:50 Відповісти
помилився. Тому шо сша сс*ться росію. І це єдина причина чому. Власне вони про це і кажуть. І тільки недоумкуваті вигадують інші причини
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17.10.2024 00:06 Відповісти
з такими заявами - трамп наступний президент
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16.10.2024 22:03 Відповісти
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