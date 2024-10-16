США не розміщуватимуть біля України систему ППО THAAD, як в Ізраїлі, бо це різні війни, - Пентагон

Сполучені Штати не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю, оскільки російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

Представниця відомства наголосила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.

Водночас, відповідаючи на запитання, чому Штати розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту західної України від ракетних атак Росії, Сінгх зазначила, що це дві різні ситуації.

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - додала представниця Міноборони США.

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