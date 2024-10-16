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Новини
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Якщо Київ вирішить розпочати з РФ переговори щодо завершення війни, то зробить це з позиції сили, - Рютте

Рютте заявив, що якщо Київ і говоритиме з РФ, то з позиції сили

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо в певний момент Київ вирішить розпочати з Росією переговори щодо завершення війни, то зробить це з позиції сили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Рютте заявив під час брифінгу із прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.

Він наголосив, що НАТО підтримує Україну військовою допомогою та не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну досягти свого в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умови переговорів з РФ може визначати лише Україна, - Рютте

Рютте додав, що США та інші країни надають значну допомогу Україні й усе, що потрібно наразі зробити – це переконатися, що Україна може продовжувати протистояти агресії.

"І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець – він зробить це з позиції сили", – додав Рютте.

Також читайте: Росії не залякати НАТО погрозами. Зробимо все необхідне, щоб Україна перемогла, - Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) НАТО (6513) Рютте Марк (420) переговори з Росією (1251)


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Топ коментарі
+6
Де ви ту силу бачите? У постійних відступах? Сила - це коли б ми наступали, витісняючи кацапів зі своєї землі, і ми кошмарили кацапів ракетами та шахедами, а не навпаки.
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16.10.2024 14:03
+5
Для этого мааацква должна сперва выглядеть как Мариуполь. А лучше как Бахмут.
А ещё лучше- как Хиросима, только взрыв там должен быть в 1000 раз мощней.
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16.10.2024 13:38
+5
Були б в нас всі такі партнери як Нідерланди. А так більшість партнерів шалтай-болтай.
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16.10.2024 13:39
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Для этого мааацква должна сперва выглядеть как Мариуполь. А лучше как Бахмут.
А ещё лучше- как Хиросима, только взрыв там должен быть в 1000 раз мощней.
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16.10.2024 13:38 Відповісти
Кому должен? С дивана воюете?
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16.10.2024 14:49 Відповісти
Нет, вам в туалет снаряды подношу.
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16.10.2024 17:11 Відповісти
Если не с дивана, так почему же до сих не сделал чтобы "мааацква должна сперва выглядеть как Мариуполь" ?
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17.10.2024 11:24 Відповісти
Я сделал что мог- в т.ч. 2 раза пошёл на выборы в 2019-м и проголосовал ПРОТИВ агента Ху#ла Янелоха. А что сделали для этого вы?
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17.10.2024 13:30 Відповісти
Я, в отличии от вас, не рассуждаждаю должном, в частности как должна выглядеть мааацква и какой должен быть взрыв. Потому что рассуждения о должном - бесплодны. Вместо этого я говорю о сущем. Нужно исходить из своих возможностей, а не фантазий.
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17.10.2024 19:53 Відповісти
Були б в нас всі такі партнери як Нідерланди. А так більшість партнерів шалтай-болтай.
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16.10.2024 13:39 Відповісти
В плані потужних і підбадьорливих заяв партнерам України немає рівних.
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16.10.2024 14:24 Відповісти
щось одні заяви віл Рютте, а чи втіляться вони в життя ? ,...Столтенберг, як пішов у відставку ,то теж став войовничий.
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16.10.2024 13:40 Відповісти
Если вы решили поговорить с бешенной собакой которая вас покусала то ето уже аж никак не может показывать вашу позицию силы а скорее наоборот вашу слабость в их глазах. Бешенную собаку или маьяка уничтожают а не говорят с ними.
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16.10.2024 13:41 Відповісти
Чого ж ти тут сидиш? Йди унічтажай, чучело горохове.
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16.10.2024 14:27 Відповісти
Классный парень - ему бы быть ПРЕЗИДЕНТОМ США.
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16.10.2024 13:46 Відповісти
Де ви ту силу бачите? У постійних відступах? Сила - це коли б ми наступали, витісняючи кацапів зі своєї землі, і ми кошмарили кацапів ракетами та шахедами, а не навпаки.
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16.10.2024 14:03 Відповісти
Навіть не смішно вже...
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16.10.2024 14:20 Відповісти
Під Києвом буде сама сильна позиція сили.
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16.10.2024 14:26 Відповісти
 
 