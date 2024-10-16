Якщо Київ вирішить розпочати з РФ переговори щодо завершення війни, то зробить це з позиції сили, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо в певний момент Київ вирішить розпочати з Росією переговори щодо завершення війни, то зробить це з позиції сили.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Рютте заявив під час брифінгу із прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.
Він наголосив, що НАТО підтримує Україну військовою допомогою та не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну досягти свого в Україні.
Рютте додав, що США та інші країни надають значну допомогу Україні й усе, що потрібно наразі зробити – це переконатися, що Україна може продовжувати протистояти агресії.
"І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець – він зробить це з позиції сили", – додав Рютте.
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А ещё лучше- как Хиросима, только взрыв там должен быть в 1000 раз мощней.