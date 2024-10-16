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Новини
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Зеленський розраховує на запрошення України в НАТО найближчими місяцями: про повноцінне членство не йдеться

Членство України в НАТО

Глава держави Володимир Зеленський розраховує на отримання Україною запрошення в НАТО упродовж наступних кількох місяців. Втім, наразі про повноцінне членство не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За даними видання, після представлення "Плану перемоги" у парламенті  16 жовтня Зеленський зустрівся з главами фракцій і груп у Раді. На зустрічі обговорювали "План перемоги", міжнародну підтримку та залучення КНДР у війну.

Загалом розмова йшла про ключові тези виступу президента.

За даними УП, Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, хоча про повноцінне членство мова не йде.

Глава держави також пояснив кілька ключових моментів: згідно з його даними, військові з КНДР вже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Очікується також прибуття кількох тисяч корейських солдатів найближчим часом.

Президент просив депутатів про міжнародну підтримку та адвокацію його плану.

За словами Зеленського, до кінця листопада планується проведення другого Мирного саміту, де буде представлено фінальні документи. Президент сподівається, що на їхній основі світ зможе примусити Росію до реальних переговорів.

Дательно про представлення "Плану перемоги" читайте за посиланням

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) членство в НАТО (1738)


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Топ коментарі
+13
Повторю те що сказав в 2019- Україна підписала собі смертний вирок. Саме в 2019.
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16.10.2024 16:47
+10
Ну так він і не політик, не вчений, не бізнесмен. Зеленський- шоумен. Не так давно найпопулярніший комік РФ, власник трьох кінокомпаній в РФ. Його справа- це медійний продукт. Ляпати язиком, засмічувати народу мізки.
Чекати чогось розумного від нього міг хіба що імбецил.
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16.10.2024 16:56
+6
Нажаль, а нас імбецилів виявилося 73% з голосувавших. І це стало вироком державі.
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16.10.2024 17:47
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16.10.2024 16:43 Відповісти
Повторю те що сказав в 2019- Україна підписала собі смертний вирок. Саме в 2019.
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16.10.2024 16:47 Відповісти
Це той план перемоги, який в Америці не підтримали? То який сенс це читати народу, якщо воно не підтримане партнерами і відповідно до цього не буде виконуватись? поїздити по вухам?
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16.10.2024 16:47 Відповісти
Великий сподіватор
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16.10.2024 16:48 Відповісти
Очікує, мріє, хоче... аби щось язиком ляпати, та наріду засмічувати мізки
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16.10.2024 16:49 Відповісти
Ну так він і не політик, не вчений, не бізнесмен. Зеленський- шоумен. Не так давно найпопулярніший комік РФ, власник трьох кінокомпаній в РФ. Його справа- це медійний продукт. Ляпати язиком, засмічувати народу мізки.
Чекати чогось розумного від нього міг хіба що імбецил.
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16.10.2024 16:56 Відповісти
Нажаль, а нас імбецилів виявилося 73% з голосувавших. І це стало вироком державі.
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16.10.2024 17:47 Відповісти
Дайте ему селёдки.
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16.10.2024 16:51 Відповісти
Клоун завжди залишається клоуном(
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16.10.2024 16:51 Відповісти
Коли вже йому нарешті хтось скаже, як смішно він виглядає з цим планом і з цим напольйонським обличчям?
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16.10.2024 16:52 Відповісти
А ти хоча б кацапських агентів з свого охвісу розігнав? Чи ти гадаєш в НАТО приймуть з кацапськими ''крисами'' у вищих ешелонах влади!
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16.10.2024 16:56 Відповісти
Як же ж так, тільки но 2 дні тому одне державне рило заявило, що ніяких корейців у війні на боці РФ нема?...
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16.10.2024 16:59 Відповісти
Вже весь світ знудило від тих планів
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16.10.2024 16:59 Відповісти
атакамси з ф 16 від партнерів вже получили тапер пісю провступ в
НАТО дадуть нонбхати
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16.10.2024 17:02 Відповісти
Він не хай розраховує на шибеницю
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16.10.2024 17:11 Відповісти
Грає варʼята, сподівалки нереалістичні на фоні нічаво нє дєланія
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16.10.2024 17:14 Відповісти
А ось НАТО не розраховує.....

«Немає новин»: посол США при НАТО відреагувала на деякі пункти плану перемоги Зеленського.

Щодо запрошення України до НАТО, топдипломатка не бачить ознак, що його можуть надати в найближчому майбутньому.

«Ми заявили цього літа на 75-му ювілейному саміті (НАТО у Вашингтоні - ред.), що Україна йде незворотнім шляхом членства і що вона приєднається до альянсу. Та зараз ми не на тому етапі, коли йдеться про надання запрошення у короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми на зв'язку з нашими друзями в Україні, обговорюючи з ними подальше її наближення до альянсу», - резюмувала Сміт.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-vstup-nato-dalekobiynist-smit/33160986.html
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16.10.2024 17:34 Відповісти
Починає вимальовуватися план зеленої перемоги. Західні союзники запрошують Україну в НАТО, а Україна погоджується на заморозку по лбз , зелупа подає це лохторату як велику перемогу засіває це усе гречкою, заливає олією і готується до виборів. Прикол полягає втому що запрошення це не вступ, але лохторату про це не скажуть, а сам він навряд чи допетрає. Тим часом ***** розкаже *****станцям що вони перемогли "захвачениє зємлі отстоялі" все що записали в конституцію захопимо згодом. Кацапи почнуть підготовку до нового етапу війни, а ми будемо вирішувати куди вкладати кошти в дорого чи в армію?, герой С.Бандера чи ні?, та яка ж в Україні має бути мова українська чи кацапська? Настане день виборів і українці будуть вибирати між зелупою,притулою,гордоном та доктором комаровським. ***** перечитав все що написав і почав мріяти про військову хунту! Боже дай нам сил та розуму, щоб пережити всю цю *****!
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16.10.2024 17:46 Відповісти
Мінування всіх АЕС України,у випадку приближення кацапів-підрив,от і все.
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16.10.2024 18:01 Відповісти
Ну и накуя нам это недоНАТО?? Давайте вове отрежем пипирку-будет не мужик,но и не баба
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16.10.2024 18:05 Відповісти
Зеленський може рахувати тільки бабло за свої виступи .
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16.10.2024 18:11 Відповісти
Нам це запрошення нічого не дасть.
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16.10.2024 19:25 Відповісти
Воно дурне на всю голову
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16.10.2024 19:37 Відповісти
 
 