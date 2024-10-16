Зеленський розраховує на запрошення України в НАТО найближчими місяцями: про повноцінне членство не йдеться

Глава держави Володимир Зеленський розраховує на отримання Україною запрошення в НАТО упродовж наступних кількох місяців. Втім, наразі про повноцінне членство не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За даними видання, після представлення "Плану перемоги" у парламенті 16 жовтня Зеленський зустрівся з главами фракцій і груп у Раді. На зустрічі обговорювали "План перемоги", міжнародну підтримку та залучення КНДР у війну.

Загалом розмова йшла про ключові тези виступу президента.

За даними УП, Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, хоча про повноцінне членство мова не йде.

Глава держави також пояснив кілька ключових моментів: згідно з його даними, військові з КНДР вже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Очікується також прибуття кількох тисяч корейських солдатів найближчим часом.

Президент просив депутатів про міжнародну підтримку та адвокацію його плану.

За словами Зеленського, до кінця листопада планується проведення другого Мирного саміту, де буде представлено фінальні документи. Президент сподівається, що на їхній основі світ зможе примусити Росію до реальних переговорів.

Дательно про представлення "Плану перемоги" читайте за посиланням.