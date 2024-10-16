За серпень та вересень росіяни захопили в 5,5 разів більше території України, ніж за весь 2023 рік, - UA War Infographics

У серпні армія РФ окупувала 351 кілометр квадратний території України, у вересні - 468 квадратних кілометрів, це в 5,5 разів більше, ніж за весь 2023 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UA War Infographics.

"Останніми місяцями росія почала активно просуватись на фронті. В першому півріччі цього року росії вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні вже 351, у вересні 468 квадратних кілометрів", - йдеться в повідомленні.

У UA War Infographics зазначають, що головні причини просування окупантів - дефіцит зброї (західні партнери не встигають за потребами України і своїми обіцянками) та зміна в російській тактиці.

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