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Новини Війна
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За серпень та вересень росіяни захопили в 5,5 разів більше території України, ніж за весь 2023 рік, - UA War Infographics

У серпні армія РФ окупувала 351 кілометр квадратний території України, у вересні - 468 квадратних кілометрів, це в 5,5 разів більше, ніж за весь 2023 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UA War Infographics. 

Інфографіка щодо окупації росіянами території України

"Останніми місяцями росія почала активно просуватись на фронті. В першому півріччі цього року росії вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні вже 351, у вересні 468 квадратних кілометрів", - йдеться в повідомленні.

У UA War Infographics зазначають, що головні причини просування окупантів - дефіцит зброї (західні партнери не встигають за потребами України і своїми обіцянками) та зміна в російській тактиці. 

Читайте: Росіяни посилили штурми з використанням бронетехніки в районі Селидового, - Сили оборони

Автор: 

окупація (6742)


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Топ коментарі
+49
Дякуємо Зе. Хіба це не потужно!?
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16.10.2024 20:37
+38
9 февр. 2024 г. - Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля.
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16.10.2024 20:41
+26
Все йде по Плану з Оману...
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16.10.2024 20:37
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Слава сіруну-просирському. Виродок просере всю країну!!!!!!
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17.10.2024 09:48 Відповісти
У сирського є начальник, розпорядження якого той і виконує, а як би було б інакше то прізвище командувача було якесь інше.
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17.10.2024 10:02 Відповісти
виродок то зелений нарік, Якщо 73% не виправлять помилку, нас усіх буде знищено. воно встигне здриснути
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17.10.2024 13:33 Відповісти
Виродки! Скільки люду загублено! Навіщо Україні Курська губєрнія? А в цей час кожного дня здавались по 2-3 населених пункта України? Схоже, що ВИКОНУЮТЬСЯ домовленості з рашкою.
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17.10.2024 11:04 Відповісти
Вони окупували Донбас, який й так буде наш. Натомість ми захопили їхню Курську область.
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17.10.2024 13:27 Відповісти
зеленський і єрмак виконують Оманські домовленості
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17.10.2024 13:57 Відповісти
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