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Новини Допомога Україні
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ППО, боєприпаси для HIMARS, Stinger, Javelin та бронетехніка: Пентагон розкрив, що входить у новий пакет допомоги Україні

Пентагон розкрив, що входить у новий пакет допомоги Україні

Міністерство оборони США розповіло, що входить у новий пакет безпекової допомоги Україні від США на 425 млн доларів.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Пентагоні зазначили, що цей пакет надається за президентським розпорядженням у межах PDA (Presidential Drawdown Authority). Вміст передається із запасів Міністерства оборони США.

"Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; зброя "повітря-земля"; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніка; і протитанкову зброю",- розповіли у відомстві.

Пакет допомоги включає:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • ракети RIM-7 і засоби протиповітряної оборони;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для систем HIMARS;
  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • транспортні засоби HMMWV;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати, тепловізори та тренувальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

У Пентагоні додали, що це оголошення є 67-м траншем засобів, які адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

"США продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції сил і засобів, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що 16 жовтня США оголосили оборонний пакет для України на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

Читайте також: США оголосили оборонний пакет для України на суму 425 млн доларів, - Зеленський

Автор: 

Пентагон (1436) допомога (8430) США (23348)


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Топ коментарі
+14
і війна також
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16.10.2024 21:52
+7
Дякуємо.
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16.10.2024 22:12
+5
Цікаво що з усього вище перечисленого допоможе нам збивати плануючі каби, або ж знищувати їх носії? якщо нічого, то користі з того в даний момент так собі...
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16.10.2024 21:55
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Це все завдяки нашому президенту.
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16.10.2024 21:49 Відповісти
!
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16.10.2024 21:51 Відповісти
і війна також
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16.10.2024 21:52 Відповісти
У війні завжди винний агресор - російська ********* та її вожак лілі-путін.
Логіка проста: смерть зеленого НЕ зупинить війну, а після смерті лілі-путіна - війна зупиниться.
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17.10.2024 11:23 Відповісти
То були фвгові джавеліни,лідер нації нормальні в байдена вибиває.
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16.10.2024 22:47 Відповісти
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16.10.2024 22:24 Відповісти
Цікаво що з усього вище перечисленого допоможе нам збивати плануючі каби, або ж знищувати їх носії? якщо нічого, то користі з того в даний момент так собі...
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16.10.2024 21:55 Відповісти
А хто збирається їх збивати якщо французька компанія обслуговує електроніку орківських винищувачів, та і взагалі вся авіаоніка їх ******** літаків із заходу.

Цікаво як вони її ремонтують при такому інтенсивному використанні, коли потужні санкції. А це точно товари подвійного призначення а не з пралок.
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16.10.2024 22:07 Відповісти
Так відмовся. P. S. Їблани невдячні
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17.10.2024 14:00 Відповісти
каби це що, єдина ваша проблема? зараз 70% втрат ЗСУ від москальськоЇ арти
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17.10.2024 14:06 Відповісти
від арти можна сховатись і з укріплень будинків стримувати ворога, від кабів це зробити неможливо, зараз застосування РФ кабів по всій лінії 700-800 шт. в тиждень, як тільки кацаби засікають дронами скупчення наших військ в тій чи іншій будівлі туди летить каб 250-1500 кг. залежно від того чи іншого укріплення... рештки людей не находять, останніх часом щораз більше пропавших "безвісті"... тому і фронт сиплеться бо нема за що заціпитись...
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17.10.2024 15:05 Відповісти
кабів 700 за тиждень, а арта навалює по 8000 в день, каб на відміну від арти дуже не точний. І фронт не сиплеця!!! Якщо він посиплеця, то кацапи маршем займуть все лівобережжя. Хоча тобі ж все це до сраки, ти тут гроші заробляєш.
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17.10.2024 16:54 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ukraine-lidery/ Олег Пономарь: Военная помощь Украине: лидеры (инфографика):
На инфографике - размеры военной (только военной) помощи Украине с начала агрессии россии в абсолютных цифрах, верхняя картинка. Если посмотреть на нижнюю картинку, где показана помощь Украине на душу населения в странах-союзниках, то на первом месте - NB8, т.е. группа стран Балтии и Северной Европы - 485 евро на человека.
Члены группы NB8 (Nordic - Baltic Eight) - неформальный формат регионального сотрудничества, включающий Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию. На ифографике также данные по помощи из США, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Как вы видите, на втором месте по уровню помощи Украине на душу населения находятся Нидерланды - 288 евро. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3916937-**********-nastupnogo-roku-planuut-zbilsiti-dopomogu-ukraini.html Вчера Нидерланды еще раз обновили список своей помощи Украине .
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16.10.2024 22:01 Відповісти
Нахиба нам те Джавелины? Которые против танков-сараев уже не ефективны зато забирают львиную долю суммы помощи. Нам бы лучше побольше касетных боеприпасов. Потому что если помощь от США прекратится то у Европы таких боеприпасов нету а если и есть то они не дадут из за своей либерасни
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16.10.2024 22:07 Відповісти
Думаю що такий запит нашого генштабу був, вони ці списки із стелі не малюють.
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16.10.2024 22:09 Відповісти
згоден
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16.10.2024 22:18 Відповісти
вам, которые в свой диван стреляют, Джавелины точно не нужны. Но солдаты на фронте просят побольше.
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16.10.2024 23:07 Відповісти
Просили, а тільки це було в 22-гому році.
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17.10.2024 05:03 Відповісти
Нічого не зрозумів?
Як тоненька сітка на танку-сараї та реб від дронів може захистити від Святого Джавеліна?
Джавелін не дрон - а по типу снаряда, від якого ні реб ні тоненькі сітки НЕ РЯТУЮТЬ.
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17.10.2024 11:28 Відповісти
Дякуємо.
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16.10.2024 22:12 Відповісти
Привезуть на склади в місто Новокогутівня ...Вони завжди туди все привозять для розподілу на напрямки фронту
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16.10.2024 22:14 Відповісти
Дякуємо.
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17.10.2024 07:40 Відповісти
 
 