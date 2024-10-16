ППО, боєприпаси для HIMARS, Stinger, Javelin та бронетехніка: Пентагон розкрив, що входить у новий пакет допомоги Україні

Міністерство оборони США розповіло, що входить у новий пакет безпекової допомоги Україні від США на 425 млн доларів.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Пентагоні зазначили, що цей пакет надається за президентським розпорядженням у межах PDA (Presidential Drawdown Authority). Вміст передається із запасів Міністерства оборони США.

"Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; зброя "повітря-земля"; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніка; і протитанкову зброю",- розповіли у відомстві.

Пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

ракети RIM-7 і засоби протиповітряної оборони;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для систем HIMARS;

боєприпаси класу "повітря-земля";

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

транспортні засоби HMMWV;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати, тепловізори та тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

У Пентагоні додали, що це оголошення є 67-м траншем засобів, які адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

"США продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції сил і засобів, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що 16 жовтня США оголосили оборонний пакет для України на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

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