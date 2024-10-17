В грудні 2023 року над військовою базою США літали невідомі БпЛА, - Пентагон
У Міністерстві оборони США підтвердили, що над однією з військових баз несанкціоновано літали дрони невстановленого походження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінґх.
"Військова база "справді зазнала вторгнення несанкціонованих безпілотних літальних апаратів у грудні 2023 року", - зазначила Сінгх.
За її словами, кількість цих вторгнень кожного дня була різна, але, схоже, вони не мали ворожих намірів.
"Це те, за чим ми стежимо, але я не можу надати більше інформації з цього приводу", – повідомила речниця.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що над військовими базами США в Ленглі (Канада) та Норфолку (графство на сході Англії) фіксували групи БпЛА. Їх помічали й раніше, але цей випадок особливий тим, що спостереження було тривалим.
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Серебристого металла,
Много стало в наши дни.
Неопознанной куйни! (с)
В попі яйця тарахтіли.
Десь так. І жодних недобрих намірів)
Несанкціоновані безпілотники над секретним об'єктом.
І нато бі висновок « схоже в них не було ворожих намірів ».
Це просто жесть!
А які бувають на секретному об'єкті якщо хтось туди проникає без дозволу?
Занепад Глобального Заходу викликає вже не серьозну стурбованість, а страх за існування життя на планеті.
В данному випадку мова йде про тих в кого немає ні першого ні другого.