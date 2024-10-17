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Новини
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В грудні 2023 року над військовою базою США літали невідомі БпЛА, - Пентагон

Дрон (фото ілюстративне)

У Міністерстві оборони США підтвердили, що над однією з військових баз несанкціоновано літали дрони невстановленого походження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінґх.

"Військова база "справді зазнала вторгнення несанкціонованих безпілотних літальних апаратів у грудні 2023 року", - зазначила Сінгх.

За її словами, кількість цих вторгнень кожного дня була різна, але, схоже, вони не мали ворожих намірів.

"Це те, за чим ми стежимо, але я не можу надати більше інформації з цього приводу", – повідомила речниця.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що над військовими базами США в Ленглі (Канада) та Норфолку (графство на сході Англії) фіксували групи БпЛА. Їх помічали й раніше, але цей випадок особливий тим, що спостереження було тривалим.

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Автор: 

безпілотник (4315) військова база (92) Пентагон (1436) США (23355)


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Топ коментарі
+8
Занепад держави починається із гордості за власну ганьбу.
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17.10.2024 03:42 Відповісти
+3
Військова база. Секретний об'єкт.
Несанкціоновані безпілотники над секретним об'єктом.
І нато бі висновок « схоже в них не було ворожих намірів ».
Це просто жесть!
А які бувають на секретному об'єкті якщо хтось туди проникає без дозволу?
Занепад Глобального Заходу викликає вже не серьозну стурбованість, а страх за існування життя на планеті.
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17.10.2024 06:38 Відповісти
+2
Американцям соромно про таке заявлляти. От ттака велич.
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17.10.2024 04:42 Відповісти
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Занепад держави починається із гордості за власну ганьбу.
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17.10.2024 03:42 Відповісти
Американцям соромно про таке заявлляти. От ттака велич.
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17.10.2024 04:42 Відповісти
Велич - це коли не боїшся визнавати власні промахи. А ось дрібнота і закомплексованість - це їх приховувати
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17.10.2024 05:21 Відповісти
Над селом куйня летала,
Серебристого металла,
Много стало в наши дни.
Неопознанной куйни! (с)
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17.10.2024 05:17 Відповісти
Гусі лебеді летіли
В попі яйця тарахтіли.

Десь так. І жодних недобрих намірів)
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17.10.2024 08:50 Відповісти
Військова база. Секретний об'єкт.
Несанкціоновані безпілотники над секретним об'єктом.
І нато бі висновок « схоже в них не було ворожих намірів ».
Це просто жесть!
А які бувають на секретному об'єкті якщо хтось туди проникає без дозволу?
Занепад Глобального Заходу викликає вже не серьозну стурбованість, а страх за існування життя на планеті.
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17.10.2024 06:38 Відповісти
У цему випадку головне - це гаряче серце та холодний розум... тобто не брати в руки тяжкого, а в голову дурного.
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17.10.2024 08:43 Відповісти
Це для тих в кого є серце і є голова.
В данному випадку мова йде про тих в кого немає ні першого ні другого.
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17.10.2024 08:49 Відповісти
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17.10.2024 08:48 Відповісти
Спочатку надувні кулі літали, тепер дрони. Чиї даже не треба до ворожки ходити. А наступним ''балістика'' прилетить, без ''ворожих намірів''.
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17.10.2024 09:34 Відповісти
 
 