В грудні 2023 року над військовою базою США літали невідомі БпЛА, - Пентагон

У Міністерстві оборони США підтвердили, що над однією з військових баз несанкціоновано літали дрони невстановленого походження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінґх.

"Військова база "справді зазнала вторгнення несанкціонованих безпілотних літальних апаратів у грудні 2023 року", - зазначила Сінгх.

За її словами, кількість цих вторгнень кожного дня була різна, але, схоже, вони не мали ворожих намірів.

"Це те, за чим ми стежимо, але я не можу надати більше інформації з цього приводу", – повідомила речниця.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що над військовими базами США в Ленглі (Канада) та Норфолку (графство на сході Англії) фіксували групи БпЛА. Їх помічали й раніше, але цей випадок особливий тим, що спостереження було тривалим.

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