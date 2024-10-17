США, Корея та Японія будуть стежити за виконанням санкцій проти КНДР

США, Південна Корея та Японія представили нову Групу, що моніторитиме виконання санкцій проти КНДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається, що механізм під назвою Багатостороння група з моніторингу санкцій був створений у березні цього року.

Ця ініціатива виникла після того, як Росія відхилила пропозицію оновити склад експертів ООН, які вже понад 15 років контролювали виконання санкцій, націлених на стримування ядерної та ракетної програм КНДР. Китай утримався від голосування.

За словами представника Південної Кореї, нова група візьме на себе обов’язки експертів ООН, включаючи складання регулярних звітів про дотримання санкцій. До участі залучені також Велика Британія, Франція, Німеччина та інші держави.

Офіційний запуск групи був оголошений на пресконференції в Сеулі 16 жовтня заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом, віцеміністрами закордонних справ Південної Кореї та Японії, а також послами восьми країн.

Кім Хонг-Кюн, віцеміністр закордонних справ Південної Кореї, підкреслив важливість швидкого реагування на порушення санкцій. Він зазначив, що хоча союзники продовжуватимуть роботу над відновленням моніторингу ООН, нова група відкрита для всіх країн, готових сприяти виконанню санкцій.

Кемпбелл вказав, що вето Росії, ймовірно, було пов’язане з доповіддю ООН про постачання військової техніки та боєприпасів Північною Кореєю для війни в Україні. Він зазначив, що створення нової групи є значним кроком у правильному напрямку.

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Попри те, що ініціативі може бракувати легітимності, яку надають операції під егідою ООН, вона дозволить більш ефективно моніторити дії Північної Кореї без втручання Росії та Китаю, які часто зменшують підозри щодо Пхеньяна, зазначає Ітан Хі-Сок Шин, експерт з прав людини.

Шин також наголосив на необхідності застосування санкцій проти осіб і компаній, які сприяють порушенням прав людини в Північній Кореї.

Нагадаємо, національна асамблея КНДР внесла зміни до Конституції, що визнають Республіку Корея "ворожою державою".