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Зеленський про контакт з Орбаном: Ми привіталися - це вже непогано

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час саміту Європейського Союзу привітався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно Віктора Орбана, я його бачив серед усіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи контактував він з угорським лідером.

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Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+14
Чомусь хамовитий Вовік завжди чемний із різними покидьками.

"Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів."

Джерело:
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17.10.2024 16:46 Відповісти
+12
Орбан і рашка платять вам з єрмаком багато мільйонів за прокачку газу до угрів.
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17.10.2024 16:43 Відповісти
+8
Ти, с... , уже одному заглядав в очі. У...к
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17.10.2024 16:47 Відповісти
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Чмоки - чмоки - чи повітрянии?
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17.10.2024 16:39 Відповісти
Як там у Бриліантовій руці - А ми перекриємо йому газ
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17.10.2024 16:41 Відповісти
А Словаччині теж треба перекрити газ
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17.10.2024 18:36 Відповісти
Угорськомовних багато ТЦК набрало?
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17.10.2024 16:42 Відповісти
"Непогано" це - разом з Орбаном барижити кацапською нафтою через угорську фірму...
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17.10.2024 16:42 Відповісти
Орбан і рашка платять вам з єрмаком багато мільйонів за прокачку газу до угрів.
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17.10.2024 16:43 Відповісти
Угри =>Мегіарок => Фіно-угорці, це братерське плем`я для каців.
Своїх не брасаЄм.
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17.10.2024 19:16 Відповісти
Чомусь хамовитий Вовік завжди чемний із різними покидьками.

"Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів."

Джерело:
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17.10.2024 16:46 Відповісти
Криворіжська гопота. Поважають нарваних, і не поважають "інтелігентиків", які не можуть "атвєтіть на нармальном", і не дадуть зразу в лоба.
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17.10.2024 19:39 Відповісти
Мєня нє любят - єто мінус
но і нє гонят - єто плююююсс!
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17.10.2024 16:46 Відповісти
Ти, с... , уже одному заглядав в очі. У...к
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17.10.2024 16:47 Відповісти
Перезавантаження партнерів...?
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17.10.2024 17:13 Відповісти
Хоч би на спину плюнув
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17.10.2024 17:24 Відповісти
Ми привіталися - це вже непогано.
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17.10.2024 17:27 Відповісти
буратінка:
-Я пукнув, і це вже непогано; система травлення працює добре.
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17.10.2024 17:34 Відповісти
Серйозно? Ти колись заглянув у очі ***** і побачив там мир. Що потім сталося Україна розгрібає вже третій рік
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17.10.2024 17:38 Відповісти
Ну якщо так то скоро ZEля знову буде готовий 'пасматрєть в глаза: Путлєру,а там дивись, його язику до путінскої (_!_) недалеко...
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17.10.2024 17:47 Відповісти
Ми ввічливо привіталися.....А далі що?
Тепер залишилось тільки подивится в очі як )(уйлу ?
А чим усі ці люб'язності з ворогами закінчаться
так вже всім українцям зрозуміло
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17.10.2024 18:03 Відповісти
Уяви , що орбан це рояль, можна не вітатися
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17.10.2024 18:28 Відповісти
Ну це ПОТУЖНО!
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17.10.2024 19:02 Відповісти
А в шоколадне око заглядав чи ні? може там є мир
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17.10.2024 19:06 Відповісти
 
 