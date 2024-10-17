Зеленський про контакт з Орбаном: Ми привіталися - це вже непогано

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час саміту Європейського Союзу привітався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно Віктора Орбана, я його бачив серед усіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи контактував він з угорським лідером.

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Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів.