Зеленський про контакт з Орбаном: Ми привіталися - це вже непогано
Президент Володимир Зеленський розповів, що під час саміту Європейського Союзу привітався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Стосовно Віктора Орбана, я його бачив серед усіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи контактував він з угорським лідером.
Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів.
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Своїх не брасаЄм.
"Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів."
Джерело:
но і нє гонят - єто плююююсс!
-Я пукнув, і це вже непогано; система травлення працює добре.
Тепер залишилось тільки подивится в очі як )(уйлу ?
А чим усі ці люб'язності з ворогами закінчаться
так вже всім українцям зрозуміло