США, Німеччина, Франція та Італія хочуть союзу щодо дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США, Німеччина, Франція та Італія хочуть досягнути союзу між собою у питанні дозволу Україні застосовувати далекобійну зброю по цілях на території РФ.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Серед лідерів тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю (США, Німеччини, Франції та Італії), були й дуже позитивні сигнали, але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу між ними всередині щодо надання Україні дозволу застосовувати цю зброю", - розповів Зеленський.

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Він наголосив, що дуже б хотів, аби Сполучені Штати, як головний донор оборони України, були позитивними та більш рішучими.

"Для нас це важливо", - акцентував Президент.