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США, Німеччина, Франція та Італія хочуть союзу щодо дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США, Німеччина, Франція та Італія хочуть досягнути союзу між собою у питанні дозволу Україні застосовувати далекобійну зброю по цілях на території РФ.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Серед лідерів тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю (США, Німеччини, Франції та Італії), були й дуже позитивні сигнали, але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу між ними всередині щодо надання Україні дозволу застосовувати цю зброю", - розповів Зеленський.

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Він наголосив, що дуже б хотів, аби Сполучені Штати, як головний донор оборони України, були позитивними та більш рішучими.

"Для нас це важливо", - акцентував Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) зброя (7526) дозвіл (294)


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Вже шось нюхнув - Шольц прийняв рішення - ніяких ракет. Тай Байден проти використання своїх. Треба мати свої, булу б. Скорочував все.
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17.10.2024 17:05 Відповісти
Плюс - обов'язковий ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ від орбана + фіцо. Без цього ніяк не можна!
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17.10.2024 17:08 Відповісти
А на яку відстань б'є зроблений "баригою" ракетний комплекс "Нептун"? А "Сапсан-Грім 2"? То невже не можна було за 5 років зробити ці ракети та бити стільки, скільки побажає душа і по кацапах і по їх аеродромах і по складах, то хто зава;ає? Невже США і Європа заставляють виділяти кошти на марафон і офіс президента і "велике крадівництво" замість армії?
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17.10.2024 17:10 Відповісти
а Англия?...блин.. разберите их, в Украине соберите, наклейте мейд ин Юкрейн и пускайте себе...
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17.10.2024 17:11 Відповісти
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17.10.2024 17:17 Відповісти
URUPSWL-RWATRF [of the Union regarding Ukraine's permission to strike with long-range weapons against the Russian Federation]
а що, звучить непогано
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17.10.2024 18:22 Відповісти
 
 