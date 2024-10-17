Залужний про Курську операцію: Командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення

Українське командування врахувало усі необхідні лінії для проведення операції в Курській області Росії.

Таку думку на заході Chatham House висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він заявив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, однак вважає, що "українське командування найімовірніше врахувало усі необхідні лінії для її проведення".

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За словами Залужного, операція Сил оборони в Курській області демонструє те, як Україна "продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки".

"І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати й що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться", – наголосив Залужний.

Коментуючи ситуацію на фронті, дипломат сказав, що вона "рівно така, якою може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна". Зокрема, він порівняв, скільки Росія витрачає на військові цілі і скільки Україна отримує допомоги від партнерів.

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"Ви розумієте, що це диво, що там відбувається, що могло бути зовсім по-іншому", – додав Залужний.

За його словами, він "знає точно, що ЗСУ роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем".