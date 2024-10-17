США ввели санкції проти Китаю та РФ за спільне виробництво дронів "Гарпія"
Мінфін Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів "Гарпія", які РФ застосовує у війні проти України.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні OFAC вводить санкції проти трьох організацій та однієї фізичної особи через їхню участь у розробці та виробництві російського ударного безпілотного літального апарату далекої дії "Гарпія", - зазначається в повідомленні.
Проєкт "Гарпія" спроєктований та розроблений фахівцями з КНР. Ці дрони виробляються на заводах Китаю в співпраці з російськими оборонними компаніями перед тим, як вони потрапляють до РФ та застосовуються потім по Україні.
Таким чином, санкції США введені проти китайської компанії Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., яка виробляє двигун L550E для дронів "Гарпія". Крім того, до списку обмежень внесена організація Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, яка з російською оборонною промисловістю, а також російська компанія Торговий дім "Вектор" та її директор Артем Ямщиков.
При цьому в Вашингтоні підкреслили, що введені санкції є частиною постійних зусиль США щодо виявлення та перешкоджання діяльності осіб та організації в КНР і Росії, спрямованої на придбання РФ передових технологій в обхід обмежень.
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