УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9064 відвідувача онлайн
Новини
9 220 57

Орбан заявив, що "План перемоги" його лякає, й закликав Шольца і Макрона почати переговори з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "План перемоги", який президент Володимир Зеленський представив 16 жовтня в українському парламенті, його лякає.

"Те, що він окреслив учора в українському парламенті, більш ніж лякає. Я один із тих, хто закликає Європейський Союз змінити свою поточну стратегію", – написав Орбан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

ЄС, за його словами, "вступив у цю війну з погано організованою, погано виконаною стратегією, побудованою на підставі неякісних розрахунків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контакт з Орбаном: Ми привіталися - це вже непогано

Угорський прем’єр вважає, що ЄС має змінити стратегію війни на мирну стратегію, а для цього блок повинен домагатися припинення вогню в Україні та перемовин.

Він закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Емманюеля Макрона якнайшвидше "почати переговори з росіянами від імені всього Євросоюзу, щоб ми могли знайти вихід із цієї ситуації".

Автор: 

Віктор Орбан (572) План перемоги (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Переклад:
"Мені потрібен дешевий газ та нафта від свого роботодавця, щоб утриматись при владі!" Та й гроші від кремлівських шурів не завадять....
показати весь коментар
17.10.2024 20:45 Відповісти
+24
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
показати весь коментар
17.10.2024 20:47 Відповісти
+21
Не ссы , Витек!
показати весь коментар
17.10.2024 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не ссы , Витек!
показати весь коментар
17.10.2024 20:41 Відповісти
Да,не ссы , Витек! Нас этот план тоже пугает...
показати весь коментар
17.10.2024 20:49 Відповісти
👍
показати весь коментар
17.10.2024 21:45 Відповісти
Меня так радует, что хоть кого - то может напугать
План нашего гнома
показати весь коментар
17.10.2024 20:42 Відповісти
Тиж сама і голосувала за президента 73%виборців віддали свої голоси я не прихильник зеленського але вибір людей поважаю а твій плешивий герой бабусь кацапстана не тільки мале та щей людожер
показати весь коментар
17.10.2024 20:50 Відповісти
Не знаю за що ви там поважаете виборців зеленського, особисто я зневажаю всих тих, хто його обрав, і ригав я на їх право вибору.
показати весь коментар
17.10.2024 21:01 Відповісти
а звідки ти взяв, що пані Галина голосувала за ЄрЗе, і що ***** - її кумир?
Півроку на форумі, і вже такий обізнаний...

Короче: проси вибачення у пані. За свою брехню.
показати весь коментар
17.10.2024 21:29 Відповісти
Це ви правильно зауважили!!!
показати весь коментар
17.10.2024 21:34 Відповісти
Дякую!
Я ваши слова воспринимаю как поступок настоящего мужчины
Вы сделали для меня сегодня так много....
Вы даже не представляете - как важно для меня то, что вы сделали...
показати весь коментар
17.10.2024 23:44 Відповісти
Шо там з орбаном ?лякливий якийсь став ...може кремль сказав, гроші вертати ..?
показати весь коментар
17.10.2024 20:43 Відповісти
Вже другии день нетримання - дрище далі чим бачить
показати весь коментар
17.10.2024 20:44 Відповісти
Переклад:
"Мені потрібен дешевий газ та нафта від свого роботодавця, щоб утриматись при владі!" Та й гроші від кремлівських шурів не завадять....
показати весь коментар
17.10.2024 20:45 Відповісти
цікаво, скільки ще угорці будуть жити з цим переляканим дідом?
показати весь коментар
17.10.2024 20:46 Відповісти
Рівно стільки, скільки він їх задовільнятиме, як лідер. Він же владою не сам себе проголосив. Нє? Просто він виражає думки і сподівання більшості з них.
показати весь коментар
17.10.2024 20:57 Відповісти
важко не погодитись. Просто цікаво щодо наявності у угорців граблів...
показати весь коментар
17.10.2024 21:03 Відповісти
Мадьяр прийде, порядок наведе

Хотілося б сподіватися......
показати весь коментар
17.10.2024 22:17 Відповісти
В нього монополія на ЗМІ. Опозиція маргинализована... Білорусь на мінімалках...
А народ як завжди - більшість сприймає реальність лише через телевізор.
показати весь коментар
17.10.2024 22:29 Відповісти
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
показати весь коментар
17.10.2024 20:47 Відповісти
9 ?
показати весь коментар
17.10.2024 21:26 Відповісти
Мене теж лякає ця хрінь ,яку зачитав Зєльоний наркоман…
Народ ЦЕ план перемоги?
показати весь коментар
17.10.2024 20:48 Відповісти
Едя ти сцикло виїхало до польщі і гавкаєш само хто алік ***** чи просто кацапсяче гімно
показати весь коментар
17.10.2024 20:54 Відповісти
А ти як кацап дійсно злякався ? Не задавай дебільних питань
показати весь коментар
17.10.2024 21:00 Відповісти
Мене теж лякають люди, як говорять повну нісенітницю, та ще й заставляють мене в неї вірити....
показати весь коментар
17.10.2024 20:48 Відповісти
А мене дратують отакі придурки
показати весь коментар
17.10.2024 20:56 Відповісти
Таке буває..."Акція Україна без Кучми": в одній колоні одні йдуть з гаслом "Кучму геть!", бо Кучма за НАТО, а інші - "Кучму геть!", бо Кучма проти НАТО...
показати весь коментар
17.10.2024 20:56 Відповісти
Звичайно мудака слова Україна і перемога сказані поряд лякають
показати весь коментар
17.10.2024 20:51 Відповісти
Чорбан, якщо налякався то залізь в бункер та не відсвічуй своєю прокацапською позицією!
показати весь коментар
17.10.2024 20:51 Відповісти
Орбан, а ти у ху.. ла питав, може він теж у бункері сере в чемодан, від "потужного" плану боневтіка? 😁
показати весь коментар
17.10.2024 20:52 Відповісти
Орбана буде лякати все, що хоч теоретично може привести до поразки Москви. Боїться, шкура, за свою шкуру. 100-відсотково якийсь папірець підписував у КГБ-ФСБ.
показати весь коментар
17.10.2024 20:52 Відповісти
По темі- Угорщині нічого робити ні в ЄС, ні в НАТО.
показати весь коментар
17.10.2024 20:52 Відповісти
Хоч не всрався зі страху?
показати весь коментар
17.10.2024 20:53 Відповісти
це чітка відповідь тим долбодятлам-цн, які тут надсміхалися над Планом, оскільки вони на тому ж боці що і )(уйлоорбан.
показати весь коментар
17.10.2024 20:54 Відповісти
Хорошие сапоги! Надо брать!(С)))
показати весь коментар
17.10.2024 20:54 Відповісти
100% - якщо Орбан критикує - це щось хороше, навіть не дивлячись на легкі сумніви - бо це щось хороше - від нашого зеленого генія, який за 2 тижні до війни закінчив розмінування і ввідвід військ з Чонгару.
показати весь коментар
17.10.2024 20:57 Відповісти
Треба розуміти, шо "План поразки", якби такий був, його б не лякав? 🤔
показати весь коментар
17.10.2024 20:55 Відповісти
Звісно його лякає план перемоги, він же путінський агент.
показати весь коментар
17.10.2024 20:55 Відповісти
Може ціну 🤡 набиває ..? переляк показує ...шоб ми думали шо план правильний ?!!! я не кажу за план ...той шо до ОПи постачають ...там точно завжди в масть ...
показати весь коментар
17.10.2024 21:00 Відповісти
******, закрий вафельницу, бо словацького друга ***** недострелили, бо худіший, а в тебе свинорил точно не промахнуться.
показати весь коментар
17.10.2024 21:01 Відповісти
Яке лякливе лайно ..
показати весь коментар
17.10.2024 21:02 Відповісти
Так вже повелося, що те що найменше, те більше джявкає і більше смердить ...
показати весь коментар
17.10.2024 21:04 Відповісти
Зате "дружні"нам Угорщина і Словачина без проблем отримують рашиську нафту і газ українськими нафто газопроводами даючи ворогу щорічно заробляти понад 12 мільярдів доларів і де реакція "найвеличнішого" ? чи може Захід винний що українське керівництво дає ворогу заробляти і "дружні" режими не образити.
показати весь коментар
17.10.2024 21:06 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2024 21:07 Відповісти
Зуйло х Йермаком створили план в якому перемогти - виготовити і віддати найкращу зброю, за все заплатити і за все нести відповідальність - має Захід. Переможцем Зуйло призначить себе. А якщо на Заході цього не зроблять то Зуйло здасть Україну ***** і тоді Заходу наступить капець. Там, зрозуміло, від такого нахабства і паразитизма "неголеного клоуна в польовій формі за тисячі кілометрів від фронту" (визначення Трампа) офігили. Єдиний вихід з цього трешу це негайно прибрати "зелених довгоносиків" які вже шостий рік "виїдають" бюджет країни...
показати весь коментар
17.10.2024 21:08 Відповісти
Лякає ? Так це ж чудово ! Гарного розриву серця, тварюко.
показати весь коментар
17.10.2024 21:16 Відповісти
Байдуже що там з орбаном.
показати весь коментар
17.10.2024 21:17 Відповісти
Від цього плану "каво на ха-ха прабіло, а каво на ізмєну"
показати весь коментар
17.10.2024 21:19 Відповісти
Яка **** ти Орбан.
показати весь коментар
17.10.2024 21:25 Відповісти
Він під ху...лом, а не навпаки, значить *****
показати весь коментар
18.10.2024 00:13 Відповісти
Отже, хороший план, треба брати.
показати весь коментар
17.10.2024 21:38 Відповісти
Віті треба вийти
показати весь коментар
17.10.2024 21:58 Відповісти
Орбан заявив, що "План перемоги" його лякає...

Значит хорошие сапоги, надо брать!
показати весь коментар
17.10.2024 22:15 Відповісти
І скільки ж воно заробила, ця діарея куйла - "пу#ін"?
За тарифом, 11.8 карбованців?
показати весь коментар
17.10.2024 22:46 Відповісти
Замість ЕС вставте Х..... І буде все точно і вірно. Хунвейбіни х....завжди такий принцип використовують.
показати весь коментар
18.10.2024 00:03 Відповісти
Як доказ показавши штани
показати весь коментар
18.10.2024 00:11 Відповісти
Орбан лучше молчи , в тряпочку. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
18.10.2024 07:06 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2024 09:01 Відповісти
 
 