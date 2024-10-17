Орбан заявив, що "План перемоги" його лякає, й закликав Шольца і Макрона почати переговори з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "План перемоги", який президент Володимир Зеленський представив 16 жовтня в українському парламенті, його лякає.

"Те, що він окреслив учора в українському парламенті, більш ніж лякає. Я один із тих, хто закликає Європейський Союз змінити свою поточну стратегію", – написав Орбан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

ЄС, за його словами, "вступив у цю війну з погано організованою, погано виконаною стратегією, побудованою на підставі неякісних розрахунків".

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Угорський прем’єр вважає, що ЄС має змінити стратегію війни на мирну стратегію, а для цього блок повинен домагатися припинення вогню в Україні та перемовин.

Він закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Емманюеля Макрона якнайшвидше "почати переговори з росіянами від імені всього Євросоюзу, щоб ми могли знайти вихід із цієї ситуації".