Орбан заявив, що "План перемоги" його лякає, й закликав Шольца і Макрона почати переговори з Росією
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "План перемоги", який президент Володимир Зеленський представив 16 жовтня в українському парламенті, його лякає.
"Те, що він окреслив учора в українському парламенті, більш ніж лякає. Я один із тих, хто закликає Європейський Союз змінити свою поточну стратегію", – написав Орбан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
ЄС, за його словами, "вступив у цю війну з погано організованою, погано виконаною стратегією, побудованою на підставі неякісних розрахунків".
Угорський прем’єр вважає, що ЄС має змінити стратегію війни на мирну стратегію, а для цього блок повинен домагатися припинення вогню в Україні та перемовин.
Він закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Емманюеля Макрона якнайшвидше "почати переговори з росіянами від імені всього Євросоюзу, щоб ми могли знайти вихід із цієї ситуації".
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План нашего гнома
Півроку на форумі, і вже такий обізнаний...
Короче: проси вибачення у пані. За свою брехню.
Я ваши слова воспринимаю как поступок настоящего мужчины
Вы сделали для меня сегодня так много....
Вы даже не представляете - как важно для меня то, что вы сделали...
"Мені потрібен дешевий газ та нафта від свого роботодавця, щоб утриматись при владі!" Та й гроші від кремлівських шурів не завадять....
Хотілося б сподіватися......
А народ як завжди - більшість сприймає реальність лише через телевізор.
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
Народ ЦЕ план перемоги?
Значит хорошие сапоги, надо брать!
За тарифом, 11.8 карбованців?