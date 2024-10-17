Союзники по НАТО цьогоріч вже надали Україні допомогу на 20,9 млрд євро. Ми на шляху до виділення 40 млрд, - Рютте
Союзники по НАТО впевнено просуваються на шляху виконання фінансових зобов’язань щодо виділення Україні військової допомоги на суму 40 мільярдів євро, оскільки лише у першій половині поточного року вони надали Україні таку допомогу на суму 20,9 мільярда євро.
Про це у Брюсселі під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Важливо, що ми продовжуємо доставляти військову підтримку для України. Я хочу оголосити - союзники добре просунулися на шляху виконання фінансових зобов’язань, взятих у Вашингтоні. Військова допомога на 20,9 мільярда євро була доставлена у першій половині цього року, тож ми на шляху до виділення 40 мільярдів. НАТО продовжує працювати з Україною та просувати її ближче до Альянсу", - сказав керівник НАТО.
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