Союзники по НАТО цьогоріч вже надали Україні допомогу на 20,9 млрд євро. Ми на шляху до виділення 40 млрд, - Рютте

Союзники по НАТО впевнено просуваються на шляху виконання фінансових зобов’язань щодо виділення Україні військової допомоги на суму 40 мільярдів євро, оскільки лише у першій половині поточного року вони надали Україні таку допомогу на суму 20,9 мільярда євро.

Про це у Брюсселі під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важливо, що ми продовжуємо доставляти військову підтримку для України. Я хочу оголосити - союзники добре просунулися на шляху виконання фінансових зобов’язань, взятих у Вашингтоні. Військова допомога на 20,9 мільярда євро була доставлена у першій половині цього року, тож ми на шляху до виділення 40 мільярдів. НАТО продовжує працювати з Україною та просувати її ближче до Альянсу", - сказав керівник НАТО.

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