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Новини Допомога Україні
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Союзники по НАТО цьогоріч вже надали Україні допомогу на 20,9 млрд євро. Ми на шляху до виділення 40 млрд, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Союзники по НАТО впевнено просуваються на шляху виконання фінансових зобов’язань щодо виділення Україні військової допомоги на суму 40 мільярдів євро, оскільки лише у першій половині поточного року вони надали Україні таку допомогу на суму 20,9 мільярда євро.

Про це у Брюсселі під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важливо, що ми продовжуємо доставляти військову підтримку для України. Я хочу оголосити - союзники добре просунулися на шляху виконання фінансових зобов’язань, взятих у Вашингтоні. Військова допомога на 20,9 мільярда євро була доставлена у першій половині цього року, тож ми на шляху до виділення 40 мільярдів. НАТО продовжує працювати з Україною та просувати її ближче до Альянсу", - сказав керівник НАТО.

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Автор: 

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17.10.2024 22:15 Відповісти
Військова допомога західних країн Україні з початку війни, в млрд.$

1. США ... - 70,6
2. Німеччина - 20,0
3. Великобританія - 14,9
4. Швеція - 9,8
5. Даня - 9,7
6. Нідерланди - 9,4
7. Норвегія - 4,6
8. Канада - 3,0
Решта країн - 23,5
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17.10.2024 22:27 Відповісти
9. Порошенко - ...
10. Зеленський - ...
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17.10.2024 23:06 Відповісти
Дякуємо , але...
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18.10.2024 09:00 Відповісти
 
 