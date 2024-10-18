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Новини
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Філатов просить Костіна, Клименка та Малюка перевірити злив персональних даних із баз МВС та їх появу в анонімних телеграм-каналах

Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов просить генерального прокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голову СБУ Василя Малюка перевірити, як стався витік персональни даних людей з баз Міграційної служби, чи причетний до цього Владислав Гавриленко із департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, чи були у нього спільники і як правоохоронні структури пов'язані з анонімними-телеграм каналами, де публікують фейки проти всіх неугодних владі.

Своє офіційне звернення Філатов написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно.

Звернення до генерального прокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка.

Шановні колеги.

Вимушений знову звернутися до вас публічно та офіційно (хоча після минулого разу сплинув вже тиждень тиші).

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Поки ж ви відмовчуєтеся, нагадаю, що кампанія по дискредитації мене особисто та міськради Дніпра вцілому, координується та синхронізується не лише анонімними телеграм-каналами, що мають, зокрема, російських власників, а й вашими підлеглими.

Не коментуватиму аморальність того, що коїться. Наприклад, коли викладають світлину моєї покійної матері, котра померла ще у 2012 році, і стверджують під ним, що вона жива, а я її кинув та не допомагаю.

Утім і ви, і я, і ще купа людей знають, що ви знаєте, хто стоїть за цими телеграм-каналами. Що ваші підлеглі постійно використовують їх у своїх інформаційних провокаціях проти всіх неугодних – місцевого самоврядування, антикорупційних активістів та незалежної преси.

Коли ви це замовчуєте та робите вигляд, що нічого не бачите – ви так само несете моральну відповідальність. Як колишній співробітник Служби безпеки України та Офісу Президента Артем Шило або його наступник в СБУ Анатолій Лойф та інші співробітники сумнозвісного департаменту захисту нацдержавності.

Глибина морального дна, яке пробили ваші підлеглі, просто неосяжна.

А ви при цьому мовчите та обираєте бездіяльність.

Проте я не збираюся засуджувати вас. Нехай це роблять Бог та народ України.

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Я звертаюсь до вас із суто офіційною заявою. Адже достеменно відомо, що фотографії невинних людей, зокрема й покійних, котрі постійно публікують анонімні телеграм-канали, взяті з баз Міграційної служби саме співробітниками МВС.

Приміром, Владиславом Гавриленком із департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

В інтересах бандитів та шантажистів він неодноразово викачував персональні дані людей, залишаючи в системі свої сліди та електронний лог.

Тому прошу терміново провести службове розслідування, аби зʼясувати:

1.Чи є у Гавриленка спільники і чи діє він за вказівкою голови ДСР Андрія Рубеля, котрий також причетний до переслідування співробітників міськради Дніпра?

2.Які ще персональні дані військових, членів їхніх родин чи співробітників ГУР викачували з баз Міграційної служби працівники МВС – і куди потім їх передавали?

3.Надати суспільству вичерпну інформацію щодо того, яким чином ваші підлеглі, зокрема й ті, що нібито опікуються захистом нацдержавності, координують свої дії з власниками анонімних-телеграм каналів. Адже прізвища останніх вже неодноразово публікувалися в пресі та всім відомі. Як і те, що ці власники мають російські паспорти та при цьому охороняються співробітниками, наприклад, СБУ.

То що це? Робота пʼятої колони в межах України? Чи спроба розправитися з неугодними?

Ще раз звертаю вашу увагу, що це – офіційне та публічне звернення, стосовно якого повинна бути порушена кримінальна справа.

Відповідальністю за введення в оману попереджений.

P.S. Не хотів писати, але все ж: ступінь морального розкладу "правоохоронної" системи України вражає.

І я щоразу повторюватиму, що під час війни вона перетворилася на банду мародерів, що не гребують взагалі нічим", - заявив Філатов.

Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка
Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка
Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка
Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка
Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка

Автор: 

Філатов Борис (463) фейк (749) Клименко Ігор (490) Костін Андрій (267) Малюк Василь (104)


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Топ коментарі
+19
Головний організатор та бенефіціар цих зливів - Зеленський та його підлеглі з ОП.
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18.10.2024 00:32 Відповісти
+17
Зеленій пошесті перешкоджають гарно жити і красти ,
всі мери наших міст - бо це єдині посадовці , яких вони не можуть
прибрати , так як вони обрані громадянами міста 😡
Пану Філатову побажаю сил і терпіння в цих наклепницких відносинах
із цими покидьками 🙁
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18.10.2024 00:32 Відповісти
+16
Отак Зєля найближчим часом почне торгувати даними з ''Дії'' та ''Резерву''...
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18.10.2024 00:26 Відповісти
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це Філатову до татарова, він "джокєрами" керує.
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18.10.2024 00:19 Відповісти
Ха-ха-ха, всю історію незалежності, після кожного зливу даних, чиновники гордо били себе п'яткою в груди і казали, що "факти не виявлено, захищено на 400%". А через тиждень в продажу з'являлись ще свіжіші бази даних податкової, поліції.....
Не бачу жодної причини, що зараз буде інакше.
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18.10.2024 00:22 Відповісти
зелена диджіталізація продовжує свою впевнену ходу до прірви....
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18.10.2024 09:12 Відповісти
Й**ані зермаки !
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18.10.2024 00:22 Відповісти
Слава зебілам(73%)
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18.10.2024 00:24 Відповісти
Отак Зєля найближчим часом почне торгувати даними з ''Дії'' та ''Резерву''...
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18.10.2024 00:26 Відповісти
Видаляйте той непотріб
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18.10.2024 04:40 Відповісти
Щось ви подоляцькі обмільчали
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18.10.2024 05:25 Відповісти
Мацковські куратори не дозволять, це ж їхня власність
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18.10.2024 05:22 Відповісти
Головний організатор та бенефіціар цих зливів - Зеленський та його підлеглі з ОП.
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18.10.2024 00:32 Відповісти
Зеленій пошесті перешкоджають гарно жити і красти ,
всі мери наших міст - бо це єдині посадовці , яких вони не можуть
прибрати , так як вони обрані громадянами міста 😡
Пану Філатову побажаю сил і терпіння в цих наклепницких відносинах
із цими покидьками 🙁
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18.10.2024 00:32 Відповісти
Їм теж треба було головою думати, коли допомогали блазню прийти до влади. У єдиному пориві.
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18.10.2024 06:36 Відповісти
Філатов якраз не допомагав.
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18.10.2024 08:25 Відповісти
А також у сил у ремонті тротуарів та зупинок транспорту. Це ж головне зараз.
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18.10.2024 06:58 Відповісти
Мера Чернігова зелені підкацапники прибрали. Цікаво що вони придумали з ним зробити коли пройде рік від відсторонення.
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18.10.2024 01:24 Відповісти
Прокурори і судді дають приклад зради
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18.10.2024 03:22 Відповісти
Я не розумію, чого Філатов лазить по якихось інтернет-помийках, замість того, щоб займатися благоустрієм міста. На місці торгового комплексу "Озерка" немає безплатного паркувального майданчика, як це робиться в Європі. Знесіть старий цирк та зробіть парковку на 500 авто, - як це робиться в Европі. На центральних вулицях повно місь, де можна ноги поламати, лежить асфальт у ямах ще 60 років минулого сторіччя. На кладовищах процвітає рекет, підзаховати - давай 1-3 тис долларів, відкрити торгову точку - плати 3 тис доларів "у фонд міста". Все місто розмальовано платними парковками навіть там де ніколи не було плотного трафіку і можна було без проблем паркуватися. На особистій сторінці цього недомера постійно маит, образи в= на адресу містян та районних керівників міськрад. Боря , тобі не місце на посаді, бо ти позориш українське суспільство своїм хамським вихованням.
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18.10.2024 08:14 Відповісти
Хочеш когось з ЗЕлуплених замість Філатова, так так і скажи.
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18.10.2024 08:27 Відповісти
ти хочеш
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18.10.2024 08:54 Відповісти
На відміну від тебе та таких "розумників", як ти, я ще задовго від виборів 2019р. закликав недолугих зрозуміти, яка небезпека для України ховається під маскою блазня ЗЕлупи.
От наприклад один з моїх банерів:
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18.10.2024 09:17 Відповісти
Ще один банер, бо тобі, мабуть, мало буде:
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18.10.2024 09:20 Відповісти
бачу фаната зешобли
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18.10.2024 09:31 Відповісти
ти ще й брехуняка, "порношлюхи" не було.В остатку -ти гебнява миша, пардон, кріса.
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18.10.2024 09:32 Відповісти
а "порноактріса" тобі більше подобається?
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18.10.2024 11:15 Відповісти
знову брехня, не було.
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18.10.2024 11:33 Відповісти
В ОПу перекочувало чисто містечкове понятіє - ізмордуєм і обплюйом.
Борис.! Тримайся.
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18.10.2024 15:01 Відповісти
Накінець назвав фіо безпосередніх постачальників інфи для балаганщиків з Банкової. Прийде час і будуть звиватися вужами, як Сашко Дубінський в СІЗО.
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18.10.2024 15:08 Відповісти
АБИ УСІ МЕНОРЩИКИ ЗІГРАЛИ У ЯМУ.
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18.10.2024 18:53 Відповісти
Філатов пробив по базам, хто пробивав дані по ньому, і поскаржився на Владислава Гавриленка із департаменту стратегічних розслідувань, бо той залишив логи в системі... А звідки у Філатова службова інформація про ці логи? Виходить що одне діло коли ти використовуєш свою владу проти інших, і зовсім інше коли берутся за тебе...
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19.10.2024 00:05 Відповісти
 
 