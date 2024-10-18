Філатов просить Костіна, Клименка та Малюка перевірити злив персональних даних із баз МВС та їх появу в анонімних телеграм-каналах

Мер Дніпра Борис Філатов просить генерального прокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голову СБУ Василя Малюка перевірити, як стався витік персональни даних людей з баз Міграційної служби, чи причетний до цього Владислав Гавриленко із департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, чи були у нього спільники і як правоохоронні структури пов'язані з анонімними-телеграм каналами, де публікують фейки проти всіх неугодних владі.

Своє офіційне звернення Філатов написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно.

Звернення до генерального прокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка.

Шановні колеги.

Вимушений знову звернутися до вас публічно та офіційно (хоча після минулого разу сплинув вже тиждень тиші).

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Поки ж ви відмовчуєтеся, нагадаю, що кампанія по дискредитації мене особисто та міськради Дніпра вцілому, координується та синхронізується не лише анонімними телеграм-каналами, що мають, зокрема, російських власників, а й вашими підлеглими.

Не коментуватиму аморальність того, що коїться. Наприклад, коли викладають світлину моєї покійної матері, котра померла ще у 2012 році, і стверджують під ним, що вона жива, а я її кинув та не допомагаю.

Утім і ви, і я, і ще купа людей знають, що ви знаєте, хто стоїть за цими телеграм-каналами. Що ваші підлеглі постійно використовують їх у своїх інформаційних провокаціях проти всіх неугодних – місцевого самоврядування, антикорупційних активістів та незалежної преси.

Коли ви це замовчуєте та робите вигляд, що нічого не бачите – ви так само несете моральну відповідальність. Як колишній співробітник Служби безпеки України та Офісу Президента Артем Шило або його наступник в СБУ Анатолій Лойф та інші співробітники сумнозвісного департаменту захисту нацдержавності.

Глибина морального дна, яке пробили ваші підлеглі, просто неосяжна.

А ви при цьому мовчите та обираєте бездіяльність.

Проте я не збираюся засуджувати вас. Нехай це роблять Бог та народ України.

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Я звертаюсь до вас із суто офіційною заявою. Адже достеменно відомо, що фотографії невинних людей, зокрема й покійних, котрі постійно публікують анонімні телеграм-канали, взяті з баз Міграційної служби саме співробітниками МВС.

Приміром, Владиславом Гавриленком із департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

В інтересах бандитів та шантажистів він неодноразово викачував персональні дані людей, залишаючи в системі свої сліди та електронний лог.

Тому прошу терміново провести службове розслідування, аби зʼясувати:

1.Чи є у Гавриленка спільники і чи діє він за вказівкою голови ДСР Андрія Рубеля, котрий також причетний до переслідування співробітників міськради Дніпра?

2.Які ще персональні дані військових, членів їхніх родин чи співробітників ГУР викачували з баз Міграційної служби працівники МВС – і куди потім їх передавали?

3.Надати суспільству вичерпну інформацію щодо того, яким чином ваші підлеглі, зокрема й ті, що нібито опікуються захистом нацдержавності, координують свої дії з власниками анонімних-телеграм каналів. Адже прізвища останніх вже неодноразово публікувалися в пресі та всім відомі. Як і те, що ці власники мають російські паспорти та при цьому охороняються співробітниками, наприклад, СБУ.

То що це? Робота пʼятої колони в межах України? Чи спроба розправитися з неугодними?

Ще раз звертаю вашу увагу, що це – офіційне та публічне звернення, стосовно якого повинна бути порушена кримінальна справа.

Відповідальністю за введення в оману попереджений.

P.S. Не хотів писати, але все ж: ступінь морального розкладу "правоохоронної" системи України вражає.

І я щоразу повторюватиму, що під час війни вона перетворилася на банду мародерів, що не гребують взагалі нічим", - заявив Філатов.









