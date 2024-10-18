Бійка у соборі в Черкасах: до поліції подано 20 заяв про травми, госпіталізованих немає

17 жовтня вранці стався конфлікт на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах між групами громадян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на місці працювали слідчо-оперативні групи Черкаського районного управління поліції, поліція діалогу та патрульні поліцейські.

"Станом на 08:00 годину 18 жовтня із заявами до поліції звернулося 24 громадян, з яких 20 – про отримання тілесних ушкоджень різного характеру. Госпіталізованих серед постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

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Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників інциденту. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 КК України, під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури, проводяться слідчі дії, також вивчаються відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

Що передувало?

Уранці 17 жовтня прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату зчинилася бійка.

Це сталося після повідомлення про те, що храм перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.

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Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан повідомив у коментарі "Суспільному", що перехід громади відбувся ще 12 червня.

Поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.