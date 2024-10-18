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Бійка у соборі в Черкасах: до поліції подано 20 заяв про травми, госпіталізованих немає

Скільки людей постраждало у Черкасах в соборі

17 жовтня вранці стався конфлікт на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах між групами громадян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на місці працювали слідчо-оперативні групи Черкаського районного управління поліції, поліція діалогу та патрульні поліцейські.

"Станом на 08:00 годину 18 жовтня із заявами до поліції звернулося 24 громадян, з яких 20 – про отримання тілесних ушкоджень різного характеру. Госпіталізованих серед постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Бійка між прихильниками ПЦУ та УПЦ МП у соборі в Черкасах: Розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників інциденту. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 КК України, під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури, проводяться слідчі дії, також вивчаються відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

Що передувало?

Уранці 17 жовтня прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату зчинилася бійка.

Це сталося після повідомлення про те, що храм перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан повідомив у коментарі "Суспільному", що перехід громади відбувся ще 12 червня.

Поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.

Автор: 

бійка (746) Нацполіція (15267) церква (701) Черкаси (567)


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Топ коментарі
+8
" прихильники РПЦ "
Це терористи, потрібно було відкривати вогонь на ураження!
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18.10.2024 10:18 Відповісти
+5
штурмували теж малими групами?
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18.10.2024 10:09 Відповісти
+5
благодатний вогонь на ураження
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18.10.2024 10:32 Відповісти
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штурмували теж малими групами?
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18.10.2024 10:09 Відповісти
з травмвми зрозуміло а кого заарештовоно встановили організаторів і тд чи не на часі
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18.10.2024 10:10 Відповісти
Церква,та служителі церкви ,котрі замінили одну із основних заповідей Божих "НЕ ВБИЙ".на "Іди в Україну і вбивай" ,благословляючи іменем Бога вбивство українського народу,видала .зматеріалізувала ,проявила в реальному земному житті свою сатанинську суть і своє служіння антихристу.
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18.10.2024 10:18 Відповісти
рпц: "не убій бліжнего сказано - другіх можеш"
"бліжній рпц" - це "бліжній круг лілі-путіна"
так що з "моралю" в трусіянскій церкві розбіжності відсутні
головне правильна подача, а не суть
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18.10.2024 14:16 Відповісти
головне правильна подача, а не суть-це для тих, про котрих сказано "І очі матимите ,і сліпими будете і вуха будете мати,та глухі будете " ВСЕ що подається і добре і погане.подає НЕВИДИМА СУТЬ
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18.10.2024 14:42 Відповісти
Найголовніша заповідь "по ділам їх взнаєте" - цю заповідь московські попи не розповідають.
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18.10.2024 14:49 Відповісти
" прихильники РПЦ "
Це терористи, потрібно було відкривати вогонь на ураження!
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18.10.2024 10:18 Відповісти
благодатний вогонь на ураження
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18.10.2024 10:32 Відповісти
провославні секти вчинили біспут, хто більш провославний, дискутували за допомогою ікон та хрестів.
Куди котиться світ?
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18.10.2024 10:27 Відповісти
ПЦУ - "секта"?
Ви прирівнюєте кацапську секту КДБ до ПЦУ...?
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18.10.2024 10:50 Відповісти
з точки и зору родоначальників цієї релігії євреїв то і католики і православні і мусліми всі є сектантами
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18.10.2024 11:11 Відповісти
З точки зору переважної більшості релігій та релігійних течій, їхня власна є істинною, а інші - невірні (невіруючі), сектанти, єретики тощо.
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18.10.2024 13:22 Відповісти
Почитай Євангеліє, а потім став питання
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18.10.2024 11:47 Відповісти
Де я пропонував вам щось робити, чи питав поради - що робити мені?
Ви не здатні на питання відповісти, чи написали херню і не знаєте як викрутитися?
Ще раз: ви прирівнюєте кацапську секту КДБ до ПЦУ?
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18.10.2024 11:55 Відповісти
«Невіглас - осел, навіть гірший за нього, тому що його можна водити куди завгодно і вантажити на нього що завгодно.

Хоч це проти моїх принципів, скажу вам:
Ці люди не християни, бо живуть не за законами Ісуса Христа, а це означає, що до Христа вони не мають відношення.
Читайте Євангеліє, і зрозумієте це.
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18.10.2024 12:04 Відповісти
"Принципи"? Написати якусь маячню, а потім боятися відповісти на запитання це ваші "принципи"?
Коли олігофрен викручується, вперто не бажаючи не відповісти на просте питання, називає опонента віслюком, це не образа - це жалюгідно.
Вам моє питання ще раз повторити, чи вам написати - що впертого віслюка ви у власному відображенні у дзеркалі можете побачити?
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18.10.2024 12:40 Відповісти
Це не бійка у Черкасах, це агенти і ФСБешна секта показала свої зуби в тилу. Це плід політики Потужного і його мародерної зграї "слуг". Я не помилюся, коли напишу, що баканов, який керував СБУ був сектантом УПЦ МП? Там же був і радник Потужного Трофімов. То як вони могли боротися з російською, ворожою сектою в рясах в Україні? А кому вручав ордена Потужній? Хто забороняв перехід з УПЦ МП до ПЦУ? Х то не виконав закон Верховної Ради про перейменування УПЦ МП і російську церкву в Україні?
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18.10.2024 10:53 Відповісти
Звичайно без прізвищ, бо баканов, трофімов то не прізвища? А Потужного не знає мабуть тільки
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18.10.2024 14:44 Відповісти
Бога продавали ?
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18.10.2024 11:23 Відповісти
Московський паханат - ПЦУ: 1-0.
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18.10.2024 12:51 Відповісти
Вже відбили українціі станом на вечір 18-го....
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18.10.2024 14:50 Відповісти
 
 