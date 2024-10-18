Бійка у соборі в Черкасах: до поліції подано 20 заяв про травми, госпіталізованих немає
17 жовтня вранці стався конфлікт на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах між групами громадян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на місці працювали слідчо-оперативні групи Черкаського районного управління поліції, поліція діалогу та патрульні поліцейські.
"Станом на 08:00 годину 18 жовтня із заявами до поліції звернулося 24 громадян, з яких 20 – про отримання тілесних ушкоджень різного характеру. Госпіталізованих серед постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників інциденту. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 КК України, під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури, проводяться слідчі дії, також вивчаються відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.
Що передувало?
Уранці 17 жовтня прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату зчинилася бійка.
Це сталося після повідомлення про те, що храм перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.
Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан повідомив у коментарі "Суспільному", що перехід громади відбувся ще 12 червня.
Поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.
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"бліжній рпц" - це "бліжній круг лілі-путіна"
так що з "моралю" в трусіянскій церкві розбіжності відсутні
головне правильна подача, а не суть
Це терористи, потрібно було відкривати вогонь на ураження!
Куди котиться світ?
Ви прирівнюєте кацапську секту КДБ до ПЦУ...?
Ви не здатні на питання відповісти, чи написали херню і не знаєте як викрутитися?
Ще раз: ви прирівнюєте кацапську секту КДБ до ПЦУ?
Хоч це проти моїх принципів, скажу вам:
Ці люди не християни, бо живуть не за законами Ісуса Христа, а це означає, що до Христа вони не мають відношення.
Читайте Євангеліє, і зрозумієте це.
Коли олігофрен викручується, вперто не бажаючи не відповісти на просте питання, називає опонента віслюком, це не образа - це жалюгідно.
Вам моє питання ще раз повторити, чи вам написати - що впертого віслюка ви у власному відображенні у дзеркалі можете побачити?