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Туск про план Зеленського: Серед лідерів країн ЄС немає повної гармонії щодо його оцінки

Туск про

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серед лідерів країн ЄС немає повної гармонії в контексті оцінки "Плану перемоги", представленого президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на пресконференції в Брюсселі ввечері в четвер.

"Я не сказав би, що серед лідерів країн ЄС є повна гармонія в контексті оцінки "Плану перемоги", який представив Володимир Зеленський, але цього ніхто й не очікував. Тобто тут не відбулося нічого нового - ви знаєте, кожна країна має свою думку з приводу війни та російської агресії. Насправді, цей план містить лише одну головну тезу - перспективу членства в НАТО", - сказав Туск.

Також дивіться: Зеленський: У Брюсселі представлю "План перемоги" - наш інструмент примусу РФ до миру. ВIДЕО

"План перемоги" Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Автор: 

Польща (8620) Туск Дональд (543) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+6
Ну чому ж фуфло? Якщо б дійсно нам передали сотню винищувачів-бомбардувальників Ф-22 та Ф-35, сотню "апачів" та хоча б штук 800 "томагавків", половина з яких з ядерними боєголовками, то війна дійсно б дуже швидко закінчилася, причому не на російську користь. Проблема в тому, що у Заходу не вистачає духу це зробити!
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18.10.2024 12:45 Відповісти
+5
Вони з самого початку розуміли, що ми цілком залежимо від їхньої допомоги. Тут нічого нового.
А щодо наглості та відсутності конкретики... А чого ми чекали від блазня-самодура, та приведеної ним нікчемної зграї голодних пацюків? Вони хапають поки є, а там хоч трава не рости...
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18.10.2024 12:48 Відповісти
+4
Туск висловився дипломатично. А якби сказав недипломатично, то це виглядало б так "Цей план-повне фуфло і марення сивої кобили"
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18.10.2024 12:32 Відповісти
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Прочитав швидко : серед ЛІКАРІВ країн ЄС.....
По Фрейду.
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18.10.2024 12:31 Відповісти
Для лікарів тут вже запізно, вистачило б санітарів.
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18.10.2024 12:51 Відповісти
Туск висловився дипломатично. А якби сказав недипломатично, то це виглядало б так "Цей план-повне фуфло і марення сивої кобили"
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18.10.2024 12:32 Відповісти
взагалі-то він висловився дуже прямо: "кожна країна має свою думку з приводу війни та російської агресії" (і це про країни ЄС).
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18.10.2024 12:35 Відповісти
Шо Колян там в Польщі говорять? Брати план Китаю і параші?
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18.10.2024 12:35 Відповісти
Ні, брати план Зеленського а виконувати його доручити ніщителю чеченців Татарову, логістичному спецу Резнікову та будівничим фортифікацій з піску на Харківщині. І перемога тоді буде гарантована.
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18.10.2024 12:42 Відповісти
Ну чому ж фуфло? Якщо б дійсно нам передали сотню винищувачів-бомбардувальників Ф-22 та Ф-35, сотню "апачів" та хоча б штук 800 "томагавків", половина з яких з ядерними боєголовками, то війна дійсно б дуже швидко закінчилася, причому не на російську користь. Проблема в тому, що у Заходу не вистачає духу це зробити!
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18.10.2024 12:45 Відповісти
Дух тут ні до чого. Заходу потрібна не поразка росії чи перемога України. Заходу потрібно ослабити росію щоб і далі качати з неї ресурси по своїх правилах. Ця війна просто подарунок для Заходу. путін по своїй кагебешній дурості вліз в дєрмо і Захід тепер радісно потирає ручки. Спочатку він лишив нас ядерки, потім аплодував нашим дебілам, які знищували армію а тепер пожинає плоди. Він нам дасть рівно стіль щоб ми передчасно не програли. Один наш військовий сказав письменниці Забужко: якщо ми прграємо, то всі наші військові підуть в російську армію а далі разом з нею вдаримо на цей цинічний та підлий Захід. Може різко, але в цілому щось цьому є.
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18.10.2024 12:58 Відповісти
Сто процентно все можна продавати на захід тільки дешевше, вся боротьба з орківським екпортом йде тільки там де ринкові ціни. Навіть стелю ціни для нафти придумали і продавай скільки хочеш.
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18.10.2024 15:23 Відповісти
Немає оцінки, бо вони в шоці. По перше, від повної відсутності конкретики. А по друге - від наглості жебраків, повністю від них залежних.
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18.10.2024 12:35 Відповісти
Ну конкретика напевно в засекречених пунктах, які не були публічно розголошені (а вони там є) -- це я без сарказму і на повному серйозі, задля справедливості.
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18.10.2024 12:47 Відповісти
Вони з самого початку розуміли, що ми цілком залежимо від їхньої допомоги. Тут нічого нового.
А щодо наглості та відсутності конкретики... А чого ми чекали від блазня-самодура, та приведеної ним нікчемної зграї голодних пацюків? Вони хапають поки є, а там хоч трава не рости...
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18.10.2024 12:48 Відповісти
І в цих жебраків спочатку відібрали ядерку /могли 7 разів знищити землю/ хто б наважився напасти, і ще захищаємо Європу від орди. Дадуть стару зброю та якісь копійки і хай все населення України їх захищає.
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18.10.2024 12:49 Відповісти
Давайте будемо справедливими. Ядерку не відібрали. Ми просто віддали її за хатинки у Швейцарії, віли у Іспанії та інші "шалості" . Якби ми тоді чітко поставили питання ребром: ми віддаємо ядерку а ви нас під 5 параграф НАТО.,то це ще мало б сенс. Але Кравчук завжди ненавидів Україну всім своїм компартійним нутром і прекрасно розумів, що Україна без ядерки та гарнтій довго не протягне маючи поруч крокодила.
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18.10.2024 13:46 Відповісти
не пишіть маячню. Сказати було б можна, але його одразу б послали. Кілнтон вже каявся що шантажував Україну, і нічого іншого як тупо віддати зброю за пустий папірець Україна тоді не могла.
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18.10.2024 19:01 Відповісти
Да там уже не то что гармании а вообще что ЕС что НАТО как лебедь рак и щука разрывают Запад. Зато сатанисты и Ось Зла несмотря на абсолютно разные вероисповедания обьеденились все как один против Западной Цивилизации. И ето неспроста. Обьеденить всю ту мразоту могло только одно- ето уничтожение и захват Европы.
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18.10.2024 12:36 Відповісти
Нова орда сформувалась . Ось тількі словʼянин Лукашенко туда трошки не вписується Це як назвати - він у наймі у орди?
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18.10.2024 12:39 Відповісти
у нього суб-ярлик на правління
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18.10.2024 12:47 Відповісти
поляки, багато разів втикали у спину!
пан зеник не дасть збрехати.
але, саме з цього часу, українці мають відлік кацапської неволі!
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18.10.2024 12:37 Відповісти
Насправді озвучений "план Зеленського" це не зовсім план перемоги, а насамперед спосіб медійного тиску на Західні суспільства та Західний істеблішмент. Тому для того, щоб він спрацював, потрібні його максимальне медійне поширення та промоція в світі.
А найкращим для нашої перемоги, як на мене, було б спровокувати путлера на дії типу "другого Перл-Харбору", після яких ніхто ані в США, ані на Заході в цілому вже не зможе відмовчатися без абсолютної "втрати обличчя".
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18.10.2024 12:38 Відповісти
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18.10.2024 12:40 Відповісти
Этот ПЛАН - ПЕРДЕЖ в лужу, во всех аспектах, в том числе и медийных.
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18.10.2024 13:10 Відповісти
Коли кацапи будуть пердолити поляків і словаків без вазелину,тоді і гармонія настане. Повні сраки кацапських гармонів носитимуть
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18.10.2024 12:39 Відповісти
Та ви не поспішайте, шановні партнери, адже на фронті "повна гармонія" вже третій рік.
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18.10.2024 12:42 Відповісти
Зеленський вірно робить - попереджає, або приймайте в Нато, або відновлємо ядерну программу. Як сказав Залужний війна буде довга. А ми воємо вже з кндр,кнр,іран,африка,індія та турция допомогать кремлю. Не дай Боже Україна паде, вони Європу пройдуть маршем за 3 дня.
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18.10.2024 12:43 Відповісти
Ядерну програму відновимо ШВИДКО, якщо тільки нам КОСОГЛАЗІ ядерні АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ продадуть.
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18.10.2024 13:07 Відповісти
Тобто, про якесь виконання цього плану і мова не ведеться.
Не можуть навіть дійти згоди чи повна фігня цей план, чи не повна фігня.
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18.10.2024 12:50 Відповісти
Не прокатывает Вовин бизнес-план. Наверное, Жидков из Квартала составлял.
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18.10.2024 12:58 Відповісти
Так українці теж не в захопленні від зелених планів.
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18.10.2024 12:58 Відповісти
Нехай Туск почекає ще і гармонію в Варшаві забезпачать рашистофашисти.
І тоді буде повна гармонії і повнрнення гетто і не одного.
Суки!
Так зневажати Україну, щоб не бути вдячним українцям яке саме Європу спасають своїми життями від Бузенвальдів і реміксів вживу з гетто від «можем павтарить»😡😡😡😡😡
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18.10.2024 13:23 Відповісти
Умови запад вже давним давно поставив і чітко слідує їм. Якіб плани та саміти миру не були представлені-всі важелі впливу від фінансових до війскових тільки у них. welcome to the real world
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18.10.2024 14:40 Відповісти
 
 