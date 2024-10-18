Туск про план Зеленського: Серед лідерів країн ЄС немає повної гармонії щодо його оцінки
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серед лідерів країн ЄС немає повної гармонії в контексті оцінки "Плану перемоги", представленого президентом України Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на пресконференції в Брюсселі ввечері в четвер.
"Я не сказав би, що серед лідерів країн ЄС є повна гармонія в контексті оцінки "Плану перемоги", який представив Володимир Зеленський, але цього ніхто й не очікував. Тобто тут не відбулося нічого нового - ви знаєте, кожна країна має свою думку з приводу війни та російської агресії. Насправді, цей план містить лише одну головну тезу - перспективу членства в НАТО", - сказав Туск.
"План перемоги" Зеленського
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
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По Фрейду.
А щодо наглості та відсутності конкретики... А чого ми чекали від блазня-самодура, та приведеної ним нікчемної зграї голодних пацюків? Вони хапають поки є, а там хоч трава не рости...
пан зеник не дасть збрехати.
але, саме з цього часу, українці мають відлік кацапської неволі!
А найкращим для нашої перемоги, як на мене, було б спровокувати путлера на дії типу "другого Перл-Харбору", після яких ніхто ані в США, ані на Заході в цілому вже не зможе відмовчатися без абсолютної "втрати обличчя".
Не можуть навіть дійти згоди чи повна фігня цей план, чи не повна фігня.
І тоді буде повна гармонії і повнрнення гетто і не одного.
Суки!
Так зневажати Україну, щоб не бути вдячним українцям яке саме Європу спасають своїми життями від Бузенвальдів і реміксів вживу з гетто від «можем павтарить»😡😡😡😡😡