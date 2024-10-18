Туск про план Зеленського: Серед лідерів країн ЄС немає повної гармонії щодо його оцінки

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серед лідерів країн ЄС немає повної гармонії в контексті оцінки "Плану перемоги", представленого президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на пресконференції в Брюсселі ввечері в четвер.

"Я не сказав би, що серед лідерів країн ЄС є повна гармонія в контексті оцінки "Плану перемоги", який представив Володимир Зеленський, але цього ніхто й не очікував. Тобто тут не відбулося нічого нового - ви знаєте, кожна країна має свою думку з приводу війни та російської агресії. Насправді, цей план містить лише одну головну тезу - перспективу членства в НАТО", - сказав Туск.

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"План перемоги" Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.