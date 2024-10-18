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Новини Мобілізація
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У партнерів України іноді виникають питання щодо мобілізації чоловіків з 18 років, - Умєров

Умєров прокоментував заяви про нібито тиск США щодо мобілізації з 18 років

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що західні партнери іноді обговорюють питання, чому Україна не мобілізує громадян від 18 до 25 років. Однак тиску про зниження мобілізаційного віку не було. 

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, союзники намагаються зрозуміти, чому Україна не мобілізує громадян, молодших за 25 років.

Умєров зазначив, що українська влада, пояснює, що такою була умова Верховної Ради, яка дозволила уряду мобілізувати людей з 25 до 60 років.

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"Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію – ред.), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру", - пояснив міністр оборони. 

Щодо можливості змін до закону про мобілізацію голова Міноборони наголосив, що держава працює згідно із законодавством, де "чітко визначено - з 25 і вище".

"Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала... Якщо є бажання в когось прийти й служити своєму народу, ми завжди раді", - додав Умєров.

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Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко писав, що політики США з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку, зокрема щодо тих, кому від 18 до 25 років.

За його словами, президент "не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".

Автор: 

США (23355) мобілізація (3112) Умєров Рустем (641)


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Топ коментарі
+26
А а мене виникає питання куди Україна поділа своє озброєння, та в яку чорну діру засмоктується західна гуманітарка?
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18.10.2024 13:11 Відповісти
+21
То вони десятиліттями БРЕХАЛИ, що МВФ "вимагає підвищення податків".
Тепер вони БРЕШУТЬ, що "партнери вимагають зниження мобілізаційного віку".
Взагалі-то, НІЧОГО в їхній БРЕХНІ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ!

і жодного разу не сказали, що "партнери вимагають МЕНШЕ КРАСТИ!"
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18.10.2024 13:11 Відповісти
+17
А в мене виникає питання щодо партнерів, які передають Україні 1% свого озброєння і хочуть щоб Україна воювала не технікою, а людьми.
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18.10.2024 13:07 Відповісти
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А "Що у вас в армії дідки-каліки за п'ятдесят в армії роблять?" - партнери не питали?
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18.10.2024 14:32 Відповісти
А цікаво тоді "як він виходить із периметру"?
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18.10.2024 14:36 Відповісти
У більшості країн світу обов'язкового призиву на військову службу зараз немає. У нас є, не встигли, чи не спромоглися скасувати, як хотіла Тимошенко, і це добре, у орків начебто скасуваний, і це ще краще -
https://en.wikipedia.org/wiki/Conscription
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18.10.2024 14:56 Відповісти
поправка, у орків якийсь гібридний призив є, але не для всіх
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18.10.2024 14:59 Відповісти
Знову ці виродки хочуть перекласти свою бездарність на країни Заходу ,так хто зірвав мобілізацію ? ,хто не будував фортефікаційних споруд ?,хто посіяв недовіру до армії ?саме ця горе команда зробила те що ворог за два місяці захопив в 5 раз більші території чим за весь 2023 рік.
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18.10.2024 15:09 Відповісти
А не спрашивают почему ещё квартал не мобилизован...?
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18.10.2024 15:58 Відповісти
ну так бо напевно ви вже розказуєте, шо пенсій через 20 років не буде, бо нікому буде на неї працювати. І тому що не буде кому відбудувати державу. А ще - 18-25 - то ваш лохторат. Ржати нікому буде. Ось і вся причина
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18.10.2024 16:53 Відповісти
ниці потвори. Зброї не дають, то затикайте дирки 18 річними. ОК, вони скінчаться, а далі що?????
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18.10.2024 18:09 Відповісти
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