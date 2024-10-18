У партнерів України іноді виникають питання щодо мобілізації чоловіків з 18 років, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що західні партнери іноді обговорюють питання, чому Україна не мобілізує громадян від 18 до 25 років. Однак тиску про зниження мобілізаційного віку не було.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, союзники намагаються зрозуміти, чому Україна не мобілізує громадян, молодших за 25 років.

Умєров зазначив, що українська влада, пояснює, що такою була умова Верховної Ради, яка дозволила уряду мобілізувати людей з 25 до 60 років.

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"Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію – ред.), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру", - пояснив міністр оборони.

Щодо можливості змін до закону про мобілізацію голова Міноборони наголосив, що держава працює згідно із законодавством, де "чітко визначено - з 25 і вище".

"Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала... Якщо є бажання в когось прийти й служити своєму народу, ми завжди раді", - додав Умєров.

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Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко писав, що політики США з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку, зокрема щодо тих, кому від 18 до 25 років.

За його словами, президент "не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".