УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9651 відвідувач онлайн
Новини
2 185 12

КНДР, імовірно, відправила в РФ цивільний персонал, а не війська, - Міноборони Південної Кореї

КНДР, імовірно, відправила в РФ цивільний персонал

У Міністерстві оборони Південної Кореї припустили, що Північна Корея, можливо, надала Росії цивільний персонал, а не надіслала свої війська для війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це заявив заступник міністра оборони Кім Сон Хо, який брав участь у зустрічі міністрів оборони НАТО.

"Ми говоримо, що це важливо, оскільки цілком можливо, що Північна Корея надала персонал, а не військові сили", - сказав він.

Також він додав, що визначити, чи йдеться про персонал, чи військових, можна буде після збору, аналізу та оцінки додаткової інформації.

За його словами, якщо розгортання військ Північної Кореї буде підтверджено, це свідчитиме про значний розвиток її відносин з Москвою і продемонструє "відчайдушні спроби" режиму КНДР отримати гарантії безпеки від Росії.

Також читайте: Близько 11 тис. військових КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, - Буданов

"Якщо вони справді направили свої війська, це означає, що Північ відчуває нагальну потребу зробити це, щоб зберегти свій режим та отримати захист від Росії", – додав Кім.

Також він додав, що торгівля зброєю з Росією - це також "акт, породжений відчаєм".

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також читайте: Участь військових КНДР у війні проти України потребує твердої реакції світу, - Сибіга

Своєю чергою 17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Крім того, видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Автор: 

КНДР (1250) Південна Корея (468)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
а якщо відправлять солдатів з півн. кореї вбивати українців, це щось змінить для Заходу чи Південної Кореї?

корейські ракети й снаряди вже прилітають . Півд. Корея як сцялась передавати щось Україні, так і сциться.

p.s. Чим більше півн.-корейського мотлоху прилетить на голови українців, тим менше його прилетить на півд. Корею. з солдатами так само.
показати весь коментар
18.10.2024 14:59 Відповісти
+5
*****, Китай и КНДР договорились что вместе они сначала помогут ***** захватить Украину а потом ***** уже им поможет разобраться с Тайванем и южной кореей.
показати весь коментар
18.10.2024 15:01 Відповісти
+4
Еще одни дебилы которые в упор не хотят замечать реальность чтобы реагировать на нее. Уже даже видео есть как етот цивильный персонал на полигоне с автоматами бегает.
показати весь коментар
18.10.2024 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з..батися хочуть від "раю"
показати весь коментар
18.10.2024 14:51 Відповісти
Еще одни дебилы которые в упор не хотят замечать реальность чтобы реагировать на нее. Уже даже видео есть как етот цивильный персонал на полигоне с автоматами бегает.
показати весь коментар
18.10.2024 14:58 Відповісти
*****, Китай и КНДР договорились что вместе они сначала помогут ***** захватить Украину а потом ***** уже им поможет разобраться с Тайванем и южной кореей.
показати весь коментар
18.10.2024 15:01 Відповісти
По ЧЯ останнім часом погано. Продавили за канал, і все завдяки безперервним штурмам.
показати весь коментар
18.10.2024 15:46 Відповісти
Лол, в КНДР призивають в армію на 10 років, для чоловіків. І здається 5 для жінок.
показати весь коментар
18.10.2024 14:58 Відповісти
а якщо відправлять солдатів з півн. кореї вбивати українців, це щось змінить для Заходу чи Південної Кореї?

корейські ракети й снаряди вже прилітають . Півд. Корея як сцялась передавати щось Україні, так і сциться.

p.s. Чим більше півн.-корейського мотлоху прилетить на голови українців, тим менше його прилетить на півд. Корею. з солдатами так само.
показати весь коментар
18.10.2024 14:59 Відповісти
кароче, вскритіе покаже кого прислали.
показати весь коментар
18.10.2024 15:00 Відповісти
хто пам'ятає, 7 років назад була історія з півн корейським солдатом з елітного підрозділу, навіть син генерала якогось там, який перебіг через кордон до південної кореї. причина цього вчинку, солдат дуже хотів шоколадку. в ПК солодощів немає. так ось лікар що лікував цього бійця розповідав про стан здоров'я елітного бійця і що в ньому знайши. за 20 років моєї карьєри я тільки в книжках бачив щось подібне.. https://www.theguardian.com/world/2017/nov/17/north-korean-defector-parasitic-worm-parasites-south-korea
показати весь коментар
18.10.2024 15:09 Відповісти
отправила мальчиков в трусиках
показати весь коментар
18.10.2024 15:44 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2024 15:49 Відповісти
Пончик відправив свою розвідку. Він же параноїк. А війська йому і самому потрібні, як він без військ буде брати південну Корею та Гамерику.
показати весь коментар
18.10.2024 16:11 Відповісти
 
 