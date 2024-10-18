КНДР, імовірно, відправила в РФ цивільний персонал, а не війська, - Міноборони Південної Кореї

У Міністерстві оборони Південної Кореї припустили, що Північна Корея, можливо, надала Росії цивільний персонал, а не надіслала свої війська для війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це заявив заступник міністра оборони Кім Сон Хо, який брав участь у зустрічі міністрів оборони НАТО.

"Ми говоримо, що це важливо, оскільки цілком можливо, що Північна Корея надала персонал, а не військові сили", - сказав він.

Також він додав, що визначити, чи йдеться про персонал, чи військових, можна буде після збору, аналізу та оцінки додаткової інформації.

За його словами, якщо розгортання військ Північної Кореї буде підтверджено, це свідчитиме про значний розвиток її відносин з Москвою і продемонструє "відчайдушні спроби" режиму КНДР отримати гарантії безпеки від Росії.

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"Якщо вони справді направили свої війська, це означає, що Північ відчуває нагальну потребу зробити це, щоб зберегти свій режим та отримати захист від Росії", – додав Кім.

Також він додав, що торгівля зброєю з Росією - це також "акт, породжений відчаєм".

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

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Своєю чергою 17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Крім того, видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.